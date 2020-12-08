فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"

المشاركات
التعليقات
هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"

قال لويس هاميلتون أنّه واجه واحدًا "من أصعب الأسابيع" أثناء معركته مع فيروس كورونا، لكنّه يأمل العودة إلى التسابق نهاية الأسبوع الجاري ضمن جائزة أبوظبي الكبرى.

ثبتت إصابة بطل العالم بفيروس كورونا يوم الإثنين إثر جائزة البحرين الكبرى وأُجبر على الدخول في عزلٍ ذاتي في الفندق منذ ذلك الحين.

وأدّى غيابه عن جائزة الصخير الكبرى إلى استعانة مرسيدس بجورج راسل، حيث نافس البريطاني الشاب على الفوز قبل أن تتبخّر آماله بسبب خطأ في وقفة الصيانة وثقبٍ لاحقٍ في الإطار.

وبحديثه على وسائل التواصل الاجتماعيّ للمرّة الأولى منذ إصابته، بدا هاميلتون ضعيفًا نسبيًا، لكنّه قال أنّه متشجّعٌ بقدرته على التدرّب للمرّة الأولى.

وقال البريطاني على حسابه في إنستاغرام: "أعلم أنّني لم أكن على تواصل معكم في الأسبوع الماضي، لكنّه كان أحد أصعب الأسابيع التي مررت بها منذ وقتٍ طويل".

وأضاف: "حاولت التركيز على التعافي ومحاولة استعادة لياقتي وصحّتي كي أتمكّن من العودة إلى السيارة والمشاركة في السباق الأخير في أبوظبي".

وأكمل: "استيقظت اليوم وشعرت بأنّني على ما يرام، تدرّبت للمرّة الأولى، لذا أردت بعث رسالة لكم مليئة بالإيجابيّة، كي أعلمكم بأنّني على ما يرام وأشكر كلّ شخصٍ بعث لي برسالة مدهشة أو فيديو".

ثمّ تابع: "أقدّر ذلك حقًا. آمل أنّكم في وضع جيّدٍ وتُجابهون كلّ ما يعترضكم. آمل أن أعود إلى السيارة سريعًا".

وسيحتاج هاميلتون لاجتياز تحليل سلبي في البحرين قبل السماح له بالسفر إلى أبوظبي.

وبالنظر إلى قيود الفقاعة الحيويّة غير المسبوقة التي تمّ فرضها في الجولة الختاميّة من الموسم، سيحتاج البريطاني لـ 48 ساعة إضافيّة من العزل قبل السماح له بدخول بادوك الفورمولا واحد.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد اعترف في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أنّ هاميلتون لم يحظَ بأفضل أيّامه أثناء تعامله مع الفيروس، حيث أُجبر على التخلّف عن سباقه الأوّل في الفورمولا واحد منذ بداية مسيرته في 2007.

اقرأ أيضاً:

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"

المقال السابق

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس تشرح سبب عطل اللاسلكي في سباق جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تشرح سبب عطل اللاسلكي في سباق جائزة الصخير الكبرى

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"

وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي

فيرشتابن يصف حركة لوكلير في اللفة الأولى لسباق الصخير "بالمتهورة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يصف حركة لوكلير في اللفة الأولى لسباق الصخير "بالمتهورة"

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"

تحليل السباق: الخطأ المخفيّ الذي كاد أن يُكلّف بيريز الفوز في سباق راسل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل السباق: الخطأ المخفيّ الذي كاد أن يُكلّف بيريز الفوز في سباق راسل

أيتكن "حزين" لتفويت راسل فرصة الفوز بسباق الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أيتكن "حزين" لتفويت راسل فرصة الفوز بسباق الصخير

أحدث الأخبار

هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"

أيتكن "حزين" لتفويت راسل فرصة الفوز بسباق الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أيتكن "حزين" لتفويت راسل فرصة الفوز بسباق الصخير

مكلارين: سيارة الأمان أهدرت فرصة ساينز في الصعود إلى منصّة التتويج
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: سيارة الأمان أهدرت فرصة ساينز في الصعود إلى منصّة التتويج

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"

2
فورمولا 1

وولف: هاميلتون "على الطريق الصحيح" للعودة إلى الفورمولا واحد في أبوظبي

10س
3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب عطل اللاسلكي في سباق جائزة الصخير الكبرى

4
فورمولا 1

هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"

3دقيقة
5
فورمولا 1

فيرشتابن يصف حركة لوكلير في اللفة الأولى لسباق الصخير "بالمتهورة"

أحدث الأخبار

هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"
فورمولا 1

هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"
فورمولا 1

وولف: تواجد هاميلتون وراسل في ذات الفريق قد يمثّل "تشكيلة جنونية"

أيتكن "حزين" لتفويت راسل فرصة الفوز بسباق الصخير
فورمولا 1

أيتكن "حزين" لتفويت راسل فرصة الفوز بسباق الصخير

مكلارين: سيارة الأمان أهدرت فرصة ساينز في الصعود إلى منصّة التتويج
فورمولا 1

مكلارين: سيارة الأمان أهدرت فرصة ساينز في الصعود إلى منصّة التتويج

راسل يأمل أن يفرض على وولف تخمينًا إضافيًا حيال تشكيلة مرسيدس لموسم 2022
فورمولا 1

راسل يأمل أن يفرض على وولف تخمينًا إضافيًا حيال تشكيلة مرسيدس لموسم 2022

أحدث ملفات الفيديو

المخاطر والفوائد لاستدعاء راسل بديلاً عن هاميلتون 11:56
فورمولا 1

المخاطر والفوائد لاستدعاء راسل بديلاً عن هاميلتون

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين 03:51
فورمولا 1
05-12-2020

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية 05:22
فورمولا 1
04-12-2020

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث 02:56
فورمولا 1
04-12-2020

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى 07:41
فورمولا 1
04-12-2020

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.