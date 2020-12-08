هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"

ثبتت إصابة بطل العالم بفيروس كورونا يوم الإثنين إثر جائزة البحرين الكبرى وأُجبر على الدخول في عزلٍ ذاتي في الفندق منذ ذلك الحين.

وأدّى غيابه عن جائزة الصخير الكبرى إلى استعانة مرسيدس بجورج راسل، حيث نافس البريطاني الشاب على الفوز قبل أن تتبخّر آماله بسبب خطأ في وقفة الصيانة وثقبٍ لاحقٍ في الإطار.

وبحديثه على وسائل التواصل الاجتماعيّ للمرّة الأولى منذ إصابته، بدا هاميلتون ضعيفًا نسبيًا، لكنّه قال أنّه متشجّعٌ بقدرته على التدرّب للمرّة الأولى.

وقال البريطاني على حسابه في إنستاغرام: "أعلم أنّني لم أكن على تواصل معكم في الأسبوع الماضي، لكنّه كان أحد أصعب الأسابيع التي مررت بها منذ وقتٍ طويل".

وأضاف: "حاولت التركيز على التعافي ومحاولة استعادة لياقتي وصحّتي كي أتمكّن من العودة إلى السيارة والمشاركة في السباق الأخير في أبوظبي".

وأكمل: "استيقظت اليوم وشعرت بأنّني على ما يرام، تدرّبت للمرّة الأولى، لذا أردت بعث رسالة لكم مليئة بالإيجابيّة، كي أعلمكم بأنّني على ما يرام وأشكر كلّ شخصٍ بعث لي برسالة مدهشة أو فيديو".

ثمّ تابع: "أقدّر ذلك حقًا. آمل أنّكم في وضع جيّدٍ وتُجابهون كلّ ما يعترضكم. آمل أن أعود إلى السيارة سريعًا".

وسيحتاج هاميلتون لاجتياز تحليل سلبي في البحرين قبل السماح له بالسفر إلى أبوظبي.

وبالنظر إلى قيود الفقاعة الحيويّة غير المسبوقة التي تمّ فرضها في الجولة الختاميّة من الموسم، سيحتاج البريطاني لـ 48 ساعة إضافيّة من العزل قبل السماح له بدخول بادوك الفورمولا واحد.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد اعترف في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أنّ هاميلتون لم يحظَ بأفضل أيّامه أثناء تعامله مع الفيروس، حيث أُجبر على التخلّف عن سباقه الأوّل في الفورمولا واحد منذ بداية مسيرته في 2007.