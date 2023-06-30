هاميلتون يقترح سنّ قانون يمنع تطوير سيارات الفورمولا واحد مبكراً
اقترح لويس هاميلتون سائق مرسيدس سنّ قانون يمنع فرق الفورمولا واحد من بدء تطوير سياراتها للموسم التالي، بشكل مبكّر.
كان هاميلتون جزءاً من فريق مرسيدس خلال الحقبة التي هيمنت بها على مجريات البطولة، ليحرز سبعة ألقاب.
واعترف بأن مثل ذلك المركز المهيمن يمنح الفرق فرصة إيقاف تطوير السيارة الحالية والانتقال مبكراً لتطوير سيارة الموسم التالي، ما يعزز من مستوى الهيمنة.
ويرى البريطاني أنه لو تم منع الانتقال إلى تطوير السيارة التالية إلى تاريخ معين، فإن الفرق الأخرى ستحظى بفرصة اللحاق بالمتصدرين.
فقال: "كلامي ليس موجهاً لشخص معين. لكن وطوال أعوامي الـ 17 هنا، حتى قبل أن أشارك، كنا نرى فترات من الهيمنة. وهذا الأمر يتواصل".
وأردف: "كنت محظوظاً حقاً بتواجدي ضمن تلك الفترات، التي يخوضها ماكس (فيرستابن) حالياً. لكن مثل هذا سيتكرر دوماً وأبداً. لا أعتقد أننا نريد ذلك في الرياضة".
وتابع: "من خبرتي الشخصية، حين تكون متقدماً بشكل كبير، وبفارق أكثر من 100 نقطة، فإنك لست بحاجة للمزيد من التطوير في سيارتك، وتبدأ العمل مبكراً على سيارة الموسم التالي".
واسترسل: "بوجود سقف النفقات، فإنك تنفق الأموال المخصصة للسيارة الحالية على سيارة العام المقبل".
واستكمل: "لكن إن كان لدى الجميع على سبيل المثال موعد محدد لبدء العمل على السيارة، أكتوبر قد يكون متأخراً، لكن لنقل الأول من أغسطس، حينها لن يحظى أي فريق بدفعة أداء مبكرة، وحينها ستتوفر منافسة حقيقية ضمن فترة زمنية قصيرة لتطوير السيارة التالية".
وأضاف: "ربما سيساعد ذلك في تقريب مستويات المنافسة للعام التالي، ربما. قد أكون مخطئاً. لكن لا بدّ من تغيير شيء ما. حين كنا نفوز بالبطولات، كنا قادرين على بدء التطوير قبل أي فريق آخر".
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