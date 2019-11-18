هاميلتون يتحمل المسؤولية كاملةً في حادثته مع ألبون

احتك هاميلتون بألبون لينزلق هذا الأخير عند منعطف "بيكو دي باتو" الضيق، إذ كان البريطاني يحاول استعادة المركز الثاني مع تبقي لفة واحدة على نهاية السباق بعد تغييره الإطارات خلال فترة سيارة الأمان.

وعلى الرغم من عبوره خطّ النهاية في المركز الثالث ومشاركته في احتفالات منصة التتويج، إلاّ أنّه كان قيد التحقيق وحصل على عقوبة 5 ثوانٍ ليتراجع للمركز السابع.

وكان قد أعرب عن أسفه خلال اللقاء الصحفي بعد السباق مباشرةً وأكّد بأنّه يقبل تماماً اللوم على الحادث.

"حصلت على عقوبة. وأنا أقبل اللوم بما أنّني كنت في الخلف" قال هاميلتون.

وأضاف: "لا تكادون ترونني أفعل ذلك على الإطلاق، أقصد التصادم مع سائق آخر".

وأكمل: "أدركت ذلك متأخراً، كان بوسعي الانتظار حتّى الخطّ المستقيم. لكن إدراك الأمور بعد فوات الأوان أمرٌ رائع".

وكلف هذا الحادث ألبون تحقيق منصة التتويج الأولى له في الفورمولا واحد، حيث أنهى السباق في المركز الرابع عشر.

وقال هاميلتون بخصوص ذلك: "سنقاتل في يومٍ آخر ولن تكون هذه الفرصة الأخيرة له لبلوغ منصة التتويج وسيحظى بالعديد من السباقات الرائعة".

وتابع: "لذا آمل، على الرغم من صعوبة ذلك، أن يتعلم من هذه التجربة أيضاً".

وكان ألبون قد اعترف بأنّه كان "مستاءاً" لخسارته المركز الثاني لكنه يدرك لما حاول هاميلتون القيام بتلك الخطوة.

وقال في هذا الصدد: "بالطبع لم يقصد القيام بذلك. لستُ غاضباً على لويس".

كما أشار بأنّ هاميلتون كان مستعجلاً لتجاوزه لأنّه كان يشعر بأنّه في وسعه اللحاق بمتصدر السباق ماكس فيرشتابن، الأمر الذي أكّده البريطاني.

"المسألة دائماً مرهونة بالوقت المناسب للقيام بذلك" شرح هاميلتون.

وأردف: "لم تتبقَّ أمامنا سوى لفة واحدة ونصف. أتيحت أمامي الفرصة وكنت أسرع عند المرور من المنعطف التاسع".

واختتم: "كنت في موقع يسمح لي بالهجوم، لذا حاولت التجاوز. في نهاية المطاف، كنت أحاول اللحاق بماكس. إنّه أمر صعب، لكن ذلك كان هدفي".