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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى / تقرير السباق

هاميلتون يفوز بلقبه السادس مع تحقيق بوتاس للانتصار في سباق أوستن

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هاميلتون يفوز بلقبه السادس مع تحقيق بوتاس للانتصار في سباق أوستن
من قبل:
, رئيس التحرير
03-11-2019

حقّق السائق الفنلندي فالتيري بوتاس الفوز في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، ولكن جميع الأنظار توجّهت صوب زميله لويس هاميلتون الذي أنهى السباق في المركز الثاني ما ضمن له التتويج بلقبه السادس في مسيرته.

بات هاميلتون ثاني أنجح السائقين في تاريخ الفورمولا واحد بعد الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر الذي يملك سبعة ألقاب قياسية إذ اقترب من مُعادلة الرقم الذي اعتبره البعض "مستحيلاً" لسنواتٍ طويلة.

وجاء فوز هاميلتون بلقبه السادس بعدما حلّ في المركز الثاني خلال الجولة الـ 19 من بطولة الفورمولا واحد على حلبة الأمريكيتَين في أوستن، حيث ذهب الفوز لصالح زميله بوتاس الذي انطلق من المركز الأوّل.

واعتمد الفنلندي على غرار ماكس فيرشتابن صاحب المركز الثالث استراتيجية مختلفة عن هاميلتون من خلال توقفهما لمرتَين في حين أجرى هاميلتون توقفًا واحدًا على إطارات "هارد" إذ لم تصمد إطاراته في اللّفات الأخيرة ليخسر صدارته ويتراجع للمركز الثاني وراء زميله قبل 4 لفات من النهاية، بيد أنّ البريطاني استطاع الدفاع بنجاح عن هجمات فيرشتابن مستفيدًا من رفع العلم الأصفر على المقطع الثاني من الحلبة بعد خروج كيفن ماغنوسن وانسحابه من السباق.

وهذا هو الفوز السابع في مسيرة بوتاس والأوّل له في الولايات المتحدة الكبرى.

وقال بوتاس "إنه فوزٌ رائع. السيارة بدت جيدة للغاية منذ يوم أمس. حظينا بأداء جيد ولكن ذلك لم يكن كافيًا إذ نال هاميلتون اللّقب. تهانينا له، لقد أخفقت في تحقيق هدفي لهذا العام ولكني سأحاول في العام المقبل".

شارل لوكلير حلّ في المركز الرابع بفارق 52 ثانية عن مرسيدس إذ كانت تأدية فيراري بعيدةً للغاية ومخيبة للآمال في هذه الجولة لا سيما بعد انسحب سيباستيان فيتيل في اللّفة الثامنة جرّاء كسر في نظام التعليق الخلفي.

أليكسندر ألبون أنهى السباق في المركز الخامس على الرغم من الاحتكاك الذي جمعه مع كارلوس ساينز على الانطلاقة وتراجعه إلى المراكز الأخيرة بعد إجراء توقفه نهاية اللّفة الأولى.

المركز السادس كان من نصيب دانيال ريكاردو إذ استطاعت رينو التقدّم على مكلارين التي حلّت بالمركزين السابع والثامن مع لاندو نوريس وساينز على الترتيب.

واستطاع نيكو هلكنبرغ التقدّم خلال اللّفات الأخيرة حاصدًا المركز التاسع بينما نجح دانييل كفيات في تجاوز سيرجيو بيريز ليخطف منه النقطة الأخيرة المتاحة في السباق.

مجريات السباق

تمكّن بوتاس من الحفاظ على مركزه مع تقدّم هاميلتون إلى المركز الثالث وسط تراجع فيتيل بشكل تدريجيّ إلى المركز السابع إذ أخبر فريقه بأنه يُعاني من بعض الأضرار بسيارته.

وكان الألماني يُعاني بشدّة على المنعطفات حيث كان يخسر الكثير من الأزمنة هناك بسبب ضعف استجابة السيارة للانعطاف. ولكن كلّ شيء انتهى بالنسبة للألماني خلال اللّفة الثامنة بعد تعطّل نظام التعليق حيث اضطر سائق فيراري إلى الانسحاب.

كما وجد ألبون نفسه في موقفٍ مُحرج بعد اصطدامه بسيارة ساينز على الانطلاق واضراره إلى دخول منطقة الصيانة من أجل تغيير إطارات حيث تراجع إلى المراكز الأخيرة.

وفي اللّفة 11 تواجد هاميلتون على بُعد 0.8 ثانية من فيرشتابن، ولكن سائق ريد بُل قام بالتوقف في اللّفة الـ 14 منتقلاً إلى إطارات "هارد". وبالتالي، تواجد ثنائي مرسيدس في تلك اللّحظة بالمركزَين الأوّل والثاني مع بوتاس الذي كان يتقدّم بفارق 3.9 ثانية عن البريطاني.

ولكن الفنلندي لم ينتظر كثيرًا حيث دخل منطقة الصيانة في اللّفة التالية من أجل تغطية فيرشتابن حيث انتقل إلى إطارات "هارد" كذلك. وفي اللّفة 21 دخل لوكلير منطقة الصيانة ولكن توقفه كان بطيئًا للغاية حيث استغرق 7.7 ثانية إذ انتقل السائق المونغاسكي إلى إطارات "هارد".

وفي اللّفة 23، طلب فريق مرسيدس من هاميلتون التوقف ولكن البريطاني فضّل البقاء على أرض الحلبة حيث تجاوزه زميله بوتاس في اللّفة التالية كي يصعد إلى الصدارة. وتمكّن الفنلندي الابتعاد سريعًا في الصدارة.

وفي اللّفة 25 قام هاميلتون بالتوقف على إطارات "هارد" حيث خرج في المركز الثالث إذ كان من الواضح بأنّ البريطاني لن يقوم بالتوقف من جديد، عكس بوتاس وفيرشتابن اللذين كانا بصدد التوقف مرّة إضافية.

فيرشتابن توقف في اللّفة 35 وتبعه بوتاس في اللّفة التالية منتقلين إلى إطارات "ميديوم". وبالتالي كان الفارق بين هاميلتون وبوتاس 9.6 ثانية قبل 21 لفة على نهاية السباق.

وسرعان ما استطاع بوتاس تقليص الفارق مع هاميلتون إلى 5.5 ثانية في ظرف لفتَين فقط. ووصل الفارق بينهما إلى ثانية واحدة قبل 6 لفات من النهاية إذ نجح بعملية التجاوز في اللّفة 52 منتقلاً للصدارة.

نتيجة السباق

المركز السائق عدد اللفات الزمن الفارق النقاط
1 Finland فالتيري بوتاس 56 -   25
2 United Kingdom لويس هاميلتون 56 04.148 04.148 18
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 56 05.002 05.002 15
4 Monaco شارل لوكلير 56 52.239 52.239 13
5 Thailand ألكسندر ألبون 56 01:18.038 01:18.038 10
6 Australia دانيال ريكاردو 56 01:30.366 01:30.366 8
7 United Kingdom لاندو نوريس 56 01:30.764 01:30.764 6
8 Spain كارلوس ساينز الإبن 55 1 lap   4
9 Germany نيكو هلكنبرغ 55 1 lap   2
10 Russian Federation دانييل كفيات 55 1 lap   1
11 Mexico سيرجيو بيريز 55 1 lap    
12 Finland كيمي رايكونن 55 1 lap    
13 Canada لانس سترول 55 1 lap    
14 Italy أنطونيو جيوفينازي 55 1 lap    
15 France رومان غروجان 55 1 lap    
16 France بيير غاسلي 54      
17 United Kingdom جورج راسل 54 2 laps    
  Denmark كيفن ماغنوسن 52      
  Poland روبرت كوبتسا 31      
  Germany سيباستيان فيتيل 7 25.261 49 Laps  
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الكاتب خضر الراوي

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