هاميلتون يُفاجأ برسالة غير متوقعة من ريتشارد هاموند قبل جائزة الصين الكبرى

لماذا تخلّت فيراري عن جناحها الخلفي "الدوّار" بعد التجارب الحرة في الصين

"كارثة" ريد بُل يوم الجمعة: كيف خسر فيرستابن 1.7 ثانية أمام مرسيدس

بياستري: تفوق مرسيدس في جائزة الصين الكبرى "مثير للإعجاب"

فيلنوف يقيّم قوانين الفورمولا 1 2026: الجواب يعتمد إذا سألت السائق أم الجمهور!

بالمر: ويليامز إحدى "أكبر خيبات الأمل" في موسم الفورمولا 1 2026

نوريس مسرور بالتفوق على سيارتي فيراري في تصفيات سباق الصين القصير 

ظهر لويس هاميلتون في حالة من الدهشة بعدما تلقى رسالة حظ سعيد غير متوقعة من مقدم برنامج توب غير السابق ريتشارد هاموند.

لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: دوم جيبونز

تلقى سائق فيراري لويس هاميلتون رسالة مفاجئة من مقدم برنامج توب غير السابق ريتشارد هاموند خلال فعالية نظمتها شركة شِل قبل عطلة نهاية أسبوع جائزة الصين الكبرى.

وخلال وقوفه على المسرح أمام حشد من الجماهير، عُرضت على بطل العالم سبع مرات رسالة مصورة من هاموند.

وقال هاموند في الرسالة: "لويس، طلب مني الأشخاص في شِل هيليكس أن أرسل لك رسالة، وهو أمر لطيف منهم. من الواضح أنهم ربما يريدونني أن أتحدث عن كيفية عمل شِل وفيراري معًا لمدة 75 عامًا، لجعل سياراتكم السريعة بالفعل أسرع".

وأضاف: "لكنني لن أفعل ذلك، لا. تقنيًا لقد فعلت ذلك للتو. على أي حال، شِل هيليكس هو الوقود المفضل لدى فيراري، ومن الجيد أن نعلم أنه سيكون هناك يعمل بجد من أجلك عندما تكون أنت في سيارتك تعمل بجد. وهذا أمر مهم."

وتابع: "لأن ما أريد قوله حقًا هو كل التوفيق في الجائزة الكبرى المقبلة في شنغهاي... سنُشاهد جميعًا. كل التوفيق يا صديقي. حظًا موفقًا."

ورغم أن الرسالة، التي بدت لحظة ترويجية واضحة، كانت لفتة لطيفة من هاموند، فإن هاميلتون بدا مرتبكًا قليلًا من الموقف.

وقال سائق فيراري عندما سُئل عما إذا كان لديه رد على مقدم البرامج: "لم ألتقِ به من قبل. لا أعرفه حقًا."

وأضاف: "رأيته على التلفاز بضع مرات. لذلك كان الأمر غريبًا جدًا، لم أكن أتوقع أن أراه هو تحديدًا. لماذا اخترتموه؟" قال ذلك ضاحكًا.

وتابع: "لا أعرف، كان يمكن أن يكون أي شخص. لكن الرسالة كانت لطيفة جدًا. شكرًا جزيلاً. لقد نشأت وأنا أشاهد برنامجه، لذلك كانت مفاجأة بالنسبة لي."

وكان هاميلتون قد تأهل في المركز الرابع لسباق الصين القصير، الذي سيقام يوم 14 مارس عند الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي.

