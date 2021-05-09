تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021 التالي / فيرشتابن لم يكن بمقدوره فعل الكثير في مواجهة هاميلتون في إسبانيا
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير السباق

هاميلتون يُغامر باستراتيجيّة مختلفة وينتزع الفوز من فيرشتابن في إسبانيا

في سيناريو مشابه لسباق المجر 2019، نجح لويس هاميلتون في تغيير الأمور لصالحه عبر المغامرة بالاستراتيجية في سباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021، حيث نجح في تجاوز منافسه ماكس فيرشتابن في اللّفات الأخيرة ليُسجّل انتصاره الـ 98 في مسيرته الاحترافية.

هاميلتون يُغامر باستراتيجيّة مختلفة وينتزع الفوز من فيرشتابن في إسبانيا

انطلق هاميلتون من المركز الأوّل ولكنّه لم يتمكّن من الحفاظ على أفضليته على الانطلاق إذ تجاوزه فيرشتابن على المنعطف الأوّل، ما كان يعني بأنّ الاستراتيجيات ستُحدّد هوية الفائز بالنظر إلى صعوبة التجاوز على حلبة برشلونة.

وقام البريطاني بتأخير توقفه الأوّل (اللّفة 29)، ولكنه قرّر إجراء توقفٍ ثانٍ في اللّفة 43، عكس منافسه فيرشتابن الذي قرّر عدم الردّ على هذه الاستراتيجية والبقاء على نفس إطاراته. واستطاع هاميلتون تعويض أكثر من 21 ثانية ليتجاوز فيرشتابن في اللّفة 60 ويخطف منه الفوز بالسباق.

وهذا هو الفوز الـ 98 في مسيرة سائق مرسيدس، والثالث له في موسم 2021، كما أنه الفوز رقم 6 في جائزة إسبانيا الكبرى.

وحلّ فيرشتابن في المركز الثاني بفارق 15.8 ثانية بعدما قرّر إجراء توقفه الثاني بعد خسارة صدارته من أجل تسجيل أسرع لفة بالسباق وكسب نقطة إضافية، بينما أكمل فالتيري بوتاس مراكز منصة التتويج.

وقال فيرشتابن لفريقه "حدث ما حدث. كنا بطيئين للغاية إذ من المستحيل إبقاء مرسيدس في الخلف"، ليردّ عليه مديره كريستيان هورنر قائلاً "جهدٌ جيد يا ماكس. لا أعلم ما الذي كان من الممكن أن نفعله بخلاف ذلك".

المركز الرابع كان من نصيب شارل لوكلير حيث تقدّم على سيرجيو بيريز ودانيال ريكاردو.

سيارة فيراري الثانية أتت في المركز السابع مع كارلوس ساينز الإبن، فيما أكمل لاندو نوريس وإستيبان أوكون وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

نجح فيرشتابن في تجاوز هاميلتون خلال اللّفة الأولى حيث نجح سريعًا بالابتعاد في الصدارة بفارق أكثر من ثانية عن البريطاني، فيما تقدّم لوكلير إلى المركز الثالث على حساب بوتاس الذي خسر مركزًا.

وقد دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة بعدما توقف يوكي تسونودا على المنعطف العاشر. أنطونيو جيوفينازي دخل إلى منطقة الصيانة من أجل الاستفادة وتغيير إطاراته ولكن حدث لغط كبير في الإطارات حيث استغرق توقفه أكثر من 50 ثانية.

وقبيل خروج سيارة الأمان، قال بوتاس لفريقه "فكّروا في شيء مختلف عن السيارات التي أمامي".

وانطلق السباق من جديد في اللّفة 11، حيث بلغ الفارق بين فيرشتابن وهاميلتون 0.8 ثانية، في حين شنّ بوتاس هجومًا على لوكلير إذ وصل الفارق بينهما إلى حدود 1.1 ثانية.

وقال هاميلتون لفريقه "بدأ أداء الإطارات بالتراجع" حيث أظهرت الكاميرا وجود شرخ في إطار سيارته الخلفي الأيمن.

وفي اللّفة 24 أجرى بوتاس توقفه منتقلاً إلى الإطارات المتوسطة "ميديوم"، حيث تبعه فيرشتابن في اللّفة التالية إذ كانت إطاراته قد تآكلت بشكلٍ كبير. ولكن توقف الهولندي كان بطيئًا بعض الشيء حيث بلغ 4.2 ثانية. وخرج فيرشتابن في المركز الخامس وراء زميله بيريز قبل أن يُفسح الأخير له المجال.

هاميلتون قرّر الاستمرار وعدم التوقف على الرغم من أنّ محاكاة الاستراتيجية كانت تُشير إلى إمكانية تجاوزه لفيرشتابن بشكلٍ كبير في حال أقدم على التوقف بعده بلفة. ولكن الصانع الألماني قرّر إبقاء سائقه على الحلبة.

هاميلتون توقف في اللّفة 29 منتقلاً إلى الإطارات المتوسطة "ميديوم" حيث خرج بفارق 5.3 ثانية عن فيرشتابن، ولكن الفارق تقلّص بشكلٍ سريع إلى 1.6 ثانية.

وبشكلٍ مفاجئ قام هاميلتون بإجراء توقفه الثاني المبكّر في اللّفة 43 حيث خرج في المركز الثالث. وبالتالي كان أمام فيرشتابن خياران: إمّا التوقف وخسارة الصدارة على الأرجح، أو الحفاظ على صدارته ومحاولة التشبث بها.

ولكن فيرشتابن بقيّ في الصدارة مع تواجد هاميلتون ثالثًا بفارق 20 ثانية، حيث قال له فريق ريد بُل "ماكس، إذا استمرّ هاميلتون بالاقتراب منك، فإنه سيصل إليك في اللّفة الأخيرة".

هاميلتون تجاوز زميله بوتاس في اللّفة 52 إذ كان على بُعد 11 ثانية من فيرشتابن مع تبقي 14 لفة على النهاية. ونجح البريطاني في تجاوز سائق ريد بُل في اللّفة الـ 60 محرزًا انتصاره الثالث في موسم 2021.

نتيجة السباق

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1 United Kingdom لويس هاميلتون 66 -   25
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 66 15.841 15.841 19
3 Finland فالتيري بوتاس 66 26.610 26.610 15
4 Monaco شارل لوكلير 66 54.616 54.616 12
5 Mexico سيرجيو بيريز 66 1:03.671 1:03.671 10
6 Australia دانيال ريكاردو 66 1:13.768 1:13.768 8
7 Spain كارلوس ساينز الإبن 66 1:14.670 1:14.670 6
8 United Kingdom لاندو نوريس 65 1 lap   4
9 France إستيبان أوكون 65 1 lap   2
10 France بيير غاسلي 65 1 lap   1
11 Canada لانس سترول 65 1 lap    
12 Finland كيمي رايكونن 65 1 lap    
13 Germany سيباستيان فيتيل 65 1 lap    
14 United Kingdom جورج راسل 65 1 lap    
15 Italy أنطونيو جيوفينازي 65 1 lap    
16 Canada نيكولاس لاتيفي 65 1 lap    
17 Spain فرناندو ألونسو 65 1 lap    
18 Germany ميك شوماخر 64 2 laps    
19 Russian Federation نيكيتا مازيبين 64 2 laps    
  Japan يوكي تسونودا 6      
شاهد كامل النتائج
المشاركات
التعليقات
تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021

المقال السابق

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021

المقال التالي

فيرشتابن لم يكن بمقدوره فعل الكثير في مواجهة هاميلتون في إسبانيا

فيرشتابن لم يكن بمقدوره فعل الكثير في مواجهة هاميلتون في إسبانيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الحدث الفرعي السباق

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يُغامر باستراتيجيّة مختلفة وينتزع الفوز من فيرشتابن في إسبانيا

56دقيقة
2
فورمولا 1

فيرشتابن لم يكن بمقدوره فعل الكثير في مواجهة هاميلتون في إسبانيا

15دقيقة
3
فورمولا 1

هاميلتون: قطب الانطلاق الأوّل الـ 100 "يبدو كما لو أنّه من الأوائل"

19س
4
فورمولا 1

شتاينر: "ليس من المنصف" إبقاء طاقم الفورمولا واحد على الطريق لستة أسابيع لتفادي الحجر

5
فورمولا 1

وولف: مستقبل أوكون بين يديه مع ألبين قبل أي تدخل من مرسيدس

أحدث الأخبار
فيرشتابن لم يكن بمقدوره فعل الكثير في مواجهة هاميلتون في إسبانيا
فورمولا 1

فيرشتابن لم يكن بمقدوره فعل الكثير في مواجهة هاميلتون في إسبانيا

15د
هاميلتون يُغامر باستراتيجيّة مختلفة وينتزع الفوز من فيرشتابن في إسبانيا
فورمولا 1

هاميلتون يُغامر باستراتيجيّة مختلفة وينتزع الفوز من فيرشتابن في إسبانيا

56د
تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021

شتاينر: "ليس من المنصف" إبقاء طاقم الفورمولا واحد على الطريق لستة أسابيع لتفادي الحجر
فورمولا 1

شتاينر: "ليس من المنصف" إبقاء طاقم الفورمولا واحد على الطريق لستة أسابيع لتفادي الحجر

ريكاردو يُواجه صعوبة في دخول المنعطفات على سيارة مكلارين
فورمولا 1

ريكاردو يُواجه صعوبة في دخول المنعطفات على سيارة مكلارين

أحدث ملفات الفيديو
معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1
08-05-2021

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد 00:38
فورمولا 1
08-05-2021

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد

أبيتبول يحصل على منصب جديد  00:27
فورمولا 1
06-05-2021

أبيتبول يحصل على منصب جديد 

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يُغامر باستراتيجيّة مختلفة وينتزع الفوز من فيرشتابن في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يُغامر باستراتيجيّة مختلفة وينتزع الفوز من فيرشتابن في إسبانيا

فيرشتابن لم يكن بمقدوره فعل الكثير في مواجهة هاميلتون في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن لم يكن بمقدوره فعل الكثير في مواجهة هاميلتون في إسبانيا

هاميلتون: قطب الانطلاق الأوّل الـ 100 "يبدو كما لو أنّه من الأوائل"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: قطب الانطلاق الأوّل الـ 100 "يبدو كما لو أنّه من الأوائل"

شتاينر: "ليس من المنصف" إبقاء طاقم الفورمولا واحد على الطريق لستة أسابيع لتفادي الحجر
فورمولا 1 فورمولا 1

شتاينر: "ليس من المنصف" إبقاء طاقم الفورمولا واحد على الطريق لستة أسابيع لتفادي الحجر

وولف: مستقبل أوكون بين يديه مع ألبين قبل أي تدخل من مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مستقبل أوكون بين يديه مع ألبين قبل أي تدخل من مرسيدس

هاميلتون "مندهشٌ" من تقدّم مكلارين وفيراري
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "مندهشٌ" من تقدّم مكلارين وفيراري

رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية... جذور متأصلة منذ سنوات طويلة
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية... جذور متأصلة منذ سنوات طويلة

وولف: مرسيدس لن تغير تشكيلة سائقيها خلال الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مرسيدس لن تغير تشكيلة سائقيها خلال الموسم

أحدث الأخبار

فيرشتابن لم يكن بمقدوره فعل الكثير في مواجهة هاميلتون في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن لم يكن بمقدوره فعل الكثير في مواجهة هاميلتون في إسبانيا

هاميلتون يُغامر باستراتيجيّة مختلفة وينتزع الفوز من فيرشتابن في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يُغامر باستراتيجيّة مختلفة وينتزع الفوز من فيرشتابن في إسبانيا

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2021

شتاينر: "ليس من المنصف" إبقاء طاقم الفورمولا واحد على الطريق لستة أسابيع لتفادي الحجر
فورمولا 1 فورمولا 1

شتاينر: "ليس من المنصف" إبقاء طاقم الفورمولا واحد على الطريق لستة أسابيع لتفادي الحجر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.