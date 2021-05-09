هاميلتون يُغامر باستراتيجيّة مختلفة وينتزع الفوز من فيرشتابن في إسبانيا

انطلق هاميلتون من المركز الأوّل ولكنّه لم يتمكّن من الحفاظ على أفضليته على الانطلاق إذ تجاوزه فيرشتابن على المنعطف الأوّل، ما كان يعني بأنّ الاستراتيجيات ستُحدّد هوية الفائز بالنظر إلى صعوبة التجاوز على حلبة برشلونة.

وقام البريطاني بتأخير توقفه الأوّل (اللّفة 29)، ولكنه قرّر إجراء توقفٍ ثانٍ في اللّفة 43، عكس منافسه فيرشتابن الذي قرّر عدم الردّ على هذه الاستراتيجية والبقاء على نفس إطاراته. واستطاع هاميلتون تعويض أكثر من 21 ثانية ليتجاوز فيرشتابن في اللّفة 60 ويخطف منه الفوز بالسباق.

وهذا هو الفوز الـ 98 في مسيرة سائق مرسيدس، والثالث له في موسم 2021، كما أنه الفوز رقم 6 في جائزة إسبانيا الكبرى.

وحلّ فيرشتابن في المركز الثاني بفارق 15.8 ثانية بعدما قرّر إجراء توقفه الثاني بعد خسارة صدارته من أجل تسجيل أسرع لفة بالسباق وكسب نقطة إضافية، بينما أكمل فالتيري بوتاس مراكز منصة التتويج.

وقال فيرشتابن لفريقه "حدث ما حدث. كنا بطيئين للغاية إذ من المستحيل إبقاء مرسيدس في الخلف"، ليردّ عليه مديره كريستيان هورنر قائلاً "جهدٌ جيد يا ماكس. لا أعلم ما الذي كان من الممكن أن نفعله بخلاف ذلك".

المركز الرابع كان من نصيب شارل لوكلير حيث تقدّم على سيرجيو بيريز ودانيال ريكاردو.

سيارة فيراري الثانية أتت في المركز السابع مع كارلوس ساينز الإبن، فيما أكمل لاندو نوريس وإستيبان أوكون وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

نجح فيرشتابن في تجاوز هاميلتون خلال اللّفة الأولى حيث نجح سريعًا بالابتعاد في الصدارة بفارق أكثر من ثانية عن البريطاني، فيما تقدّم لوكلير إلى المركز الثالث على حساب بوتاس الذي خسر مركزًا.

وقد دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة بعدما توقف يوكي تسونودا على المنعطف العاشر. أنطونيو جيوفينازي دخل إلى منطقة الصيانة من أجل الاستفادة وتغيير إطاراته ولكن حدث لغط كبير في الإطارات حيث استغرق توقفه أكثر من 50 ثانية.

وقبيل خروج سيارة الأمان، قال بوتاس لفريقه "فكّروا في شيء مختلف عن السيارات التي أمامي".

وانطلق السباق من جديد في اللّفة 11، حيث بلغ الفارق بين فيرشتابن وهاميلتون 0.8 ثانية، في حين شنّ بوتاس هجومًا على لوكلير إذ وصل الفارق بينهما إلى حدود 1.1 ثانية.

وقال هاميلتون لفريقه "بدأ أداء الإطارات بالتراجع" حيث أظهرت الكاميرا وجود شرخ في إطار سيارته الخلفي الأيمن.

وفي اللّفة 24 أجرى بوتاس توقفه منتقلاً إلى الإطارات المتوسطة "ميديوم"، حيث تبعه فيرشتابن في اللّفة التالية إذ كانت إطاراته قد تآكلت بشكلٍ كبير. ولكن توقف الهولندي كان بطيئًا بعض الشيء حيث بلغ 4.2 ثانية. وخرج فيرشتابن في المركز الخامس وراء زميله بيريز قبل أن يُفسح الأخير له المجال.

هاميلتون قرّر الاستمرار وعدم التوقف على الرغم من أنّ محاكاة الاستراتيجية كانت تُشير إلى إمكانية تجاوزه لفيرشتابن بشكلٍ كبير في حال أقدم على التوقف بعده بلفة. ولكن الصانع الألماني قرّر إبقاء سائقه على الحلبة.

هاميلتون توقف في اللّفة 29 منتقلاً إلى الإطارات المتوسطة "ميديوم" حيث خرج بفارق 5.3 ثانية عن فيرشتابن، ولكن الفارق تقلّص بشكلٍ سريع إلى 1.6 ثانية.

وبشكلٍ مفاجئ قام هاميلتون بإجراء توقفه الثاني المبكّر في اللّفة 43 حيث خرج في المركز الثالث. وبالتالي كان أمام فيرشتابن خياران: إمّا التوقف وخسارة الصدارة على الأرجح، أو الحفاظ على صدارته ومحاولة التشبث بها.

ولكن فيرشتابن بقيّ في الصدارة مع تواجد هاميلتون ثالثًا بفارق 20 ثانية، حيث قال له فريق ريد بُل "ماكس، إذا استمرّ هاميلتون بالاقتراب منك، فإنه سيصل إليك في اللّفة الأخيرة".

هاميلتون تجاوز زميله بوتاس في اللّفة 52 إذ كان على بُعد 11 ثانية من فيرشتابن مع تبقي 14 لفة على النهاية. ونجح البريطاني في تجاوز سائق ريد بُل في اللّفة الـ 60 محرزًا انتصاره الثالث في موسم 2021.

نتيجة السباق