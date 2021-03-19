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هاميلتون يُعيد هيكلة فريقه الإداري بعد مغادرة هاينز

يتّجه بطل العالم في الفورمولا واحد لويس هاميلتون إلى إعادة هيكلة فريق إدارته الأساسي الذي يعمل معه، وذلك عقب رحيل مساعده لفترة طويلة مارك هاينز.

هاميلتون يُعيد هيكلة فريقه الإداري بعد مغادرة هاينز

عمل هاميلتون عن قرب مع هاينز - بطل الفورمولا 3 السابق - لخمسة أعوام إلى جانب كونهما صديقين منذ أيام فئات الناشئين التي شاركا فيها.

وبالإضافة إلى كونه صديق مقرّب لهاميلتون، قفد ساعد هاينز كذلك في إدارة شركة "بروجيكت 44" التي ترعى مسيرة حامل اللقب وتدير أعماله التجارية.

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لكن وقُبيل الموسم الجديد، آثر هاينز السعي وراء اهتمامات أخرى، إذ سيُجبر هذا هاميلتون على تغيير كيفية إدارة أموره.

وبالرُغم من أنّ الثنائي قد انفصلا على الصعيد المهني، لكنّ هاميلتون أصرّ على أنّ ذلك الانفصال كان ودّيًا تمامًا.

فقال: "مارك هو أحد أقرب وأفضل أصدقائي، وما يزال. هو فقط انتقل للقيام ببعض الأمور العظيمة".

وأضاف: "جمعتنا شراكة رائعة وأنا ممتن بالفعل وفخور بالعمل الذي أعتقد أننا حققناه سويًا".

وتابع: "سأقوم ببعض التغييرات الإدارية الآن بالمُضي قُدمًا، وفي النهاية هنالك خطط نعمل عليها للمستقبل. وبالتالي سيكون هنالك شخص ما لذلك العمل على المدى القصير، وسنحدد ذلك مع مرور الوقت".

هذا وتأتي تلك التغييرات على الفريق الإداري لهاميلتون مع توقيعه عقدًا لموسم واحد فقط مع مرسيدس لهذا العام 2021.

كما أنّه يؤسس لقاعدة إضافية في المملكة المتحدة، والتي ستكون إلى جانب أماكن مكوثه في موناكو وكولورادو.

"أعيش في مكان الأحلام الذي يعيش فيه كل السائقين، موناكو" قال هاميلتون.

وأكمل: "لديّ بالفعل منزل في إنجلترا وأنا متحمس جدًا جدًا لكي يتم الإنتهاء منه. لذلك عندما أعود بالفعل إلى هناك، سيكون لديّ أخيرًا مرساة ومكان خاص بي".

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واختتم: "لذا، وعوضًا عن المكوث في الفنادق، وهو أمر لا يكون ممتعًا على الإطلاق، بالنظر إلى أنّ ذلك هو ما نقوم به بالفعل كثيرًا على مدار العام، أعتقد بأنّ تلك ستكون بداية شيء رائع ومكان أكون قادرًا على استقبال عائلتي فيه بشكل طبيعي وربما في المستقبل تكون لديّ فيه عائلتي الخاصة!".

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