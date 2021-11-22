هاميلتون يعود إلى استخدام محرك البرازيل في جائزة السعودية الكبرى

اقترب سائق مرسيدس إلى حدود 8 نقاط من غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن بعد فوزه بجائزة قطر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

ومع تصميم حلبة كورنيش جدة عالية السرعة والتي من المتوقّع أن تلائم سيارة مرسيدس بشكل أفضل من غريمتها ريد بُل، فإنّ الفريق الألماني أكّد أنه سيُطلق العنان لأفضل وحدة طاقة لدى هاميلتون ليعتمدها في سباق السعودية.

وهذا هو المحرك الجديد الذي استخدمه هاميلتون في جائزة البرازيل الكبرى، وكان قادرًا من خلاله على اعتماد إعدادات عالية الطاقة كونه لن يتعيّن أن يستمر للفترة الاعتيادية لوحدات الطاقة الأخرى مع اقتراب انتهاء الموسم.

وأوضح آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس بأنّ آماله مرتفعة لجولة المملكة العربية السعودية، ولا سيّما وهو يعلم بأن هاميلتون ستكون لديه طاقة أكبر.

فقال: "لقد رأينا تحوّلات ضخمة في الأداء على مدار السباقات الأخيرة، لكن وإذا ما نظرنا إلى الحلبة في السعودية، فأعتقد بأنها ينبغي أن تلائم حزمتنا".

وأضاف: "بالنسبة إلى لويس، فلدينا المحرك الأكثر قوة سيُعتمد على السيارة، وهذا سيمنحه دفعة جيّدة".

من جهته، اتّفق توتو وولف مدير فريق مرسيدس على أنّ حلبة جدّة ينبغي أن تناسب سيارته على نحوٍ أفضل، ولا سيّما مع وضع المحرك الحالي.

حيث قال: "ستكون الحلبة في السعودية جيّدة بالنسبة لنا، لكننا نعلم كذلك أن هذا الموسم، وعندما نظن أن حلبة تكون مناسبة، فيُمكن للأمور أن تنقلب تمامًا".

وتابع: "ولكن كذلك المسار به مقاطع مستقيمة طويلة وسنأتي بالمكوّن المثير لدينا، المحرك، من أجل سباق المملكة العربية السعودية".

وأكمل: "نأمُل كذلك أن يكون فالتيري (بوتاس) في المقدمة كوننا بحاجة له، ولكن على أيّة حال، وإذا ما أكمل الجميع السباق، فستستمر المعركة في أبوظبي".