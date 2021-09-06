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هاميلتون يعلّق على رحيل بوتاس "أفضل زميل قاد بجواره"

أشاد لويس هاميلتون بفالتيري بوتاس الذي سيغادر صفوف مرسيدس نهاية الموسم الجاري، واصفًا إيّاه "بأفضل زميل حظي بمتعة العمل معه".

هاميلتون يعلّق على رحيل بوتاس "أفضل زميل قاد بجواره"

تم اليوم الإعلان عن انتقال بوتاس للقيادة لصالح ألفا روميو بدءًا من الموسم المُقبل، وذلك بعد توقيعه عقدًا لعدة أعوام، ما يُفسح الطريق أمام جورج راسل ليُعلَن عن انضمامه بديلًا له ضمن صفوف مرسيدس.

ويضع رحيل بوتاس حدًا لشراكة ناجحة للغاية جمعته بهاميلتون في مرسيدس على مدار المواسم الخمسة الماضية، والتي تمخّض عنها أربع بطولات صانعين لصالح السهام الفضية حتى الآن.

ولطالما أثنى هاميلتون على بوتاس وما يملكه من قدرات ونقاط قوى كزميل في الفورمولا واحد، إذ جاء أحدث تصريحاته في ذلك الشأن على هامش جولة سبا-فرانكورشان عندما وضع علاقتهما بأنها "أفضل من أي وقت مضى".

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وعقب أنباء ترك بوتاس صفوف مرسيدس نهاية الموسم الجاري، اتّخذ هاميلتون من إنستاغرام منصّة للإشادة بالسائق الفنلندي.

حيث كتب قائلًا: "أنا فخور للغاية بأن عملت بجانب فالتيري بوتاس خلال الأعوام الخمسة الماضية".

أضاف: "سويًا، كنا جزءًا من الفريق ساهم في حصد أربع بطولات صانعين، إذ لطالما حفّزنا بعضنا البعض من أجل مواصلة الضغط خلال أوقات النجاح والشدّة".

وتابع: "لقد كان أفضل زميل حظيت بمتعة العمل معه. لطالما شكّلت سرعتك ومرونتك جانبًا مثيرًا للإعجاب، ولكن أبرز ما يميزك بالنسبة لي هو الجانب الإنساني لديك. أنت أعظم مما تعلم وأعرف بأن أمامك مستقبلًا مشرقًا".

وأكمل: "شكرًا لك فالتيري على كل الدعم والمساهمات العظيمة التي قدمتها إلى هذا الفريق. سنفتقدك كثيرًا. أتمنى لك الأفضل في مستقبلك، وهيا ننهي هذا الموسم على نحوٍ قوي ونحصد البطولة الثامنة للفريق".

 جديرٌ بالذكر أنّ بوتاس هو الزميل الخامس لهاميلتون في الفورمولا واحد، وأطول من شاركه البريطاني مرآب فريق واحد بعد فتراته السابقة مع فرناندو ألونسو (2007)، هيكي كوفالاينن (2008-2009)، جنسن باتون (2010-2012) ونيكو روزبرغ (2013-2016).

وكان هاميلتون منفتحًا في الماضي حول أمله بأن يبقى بوتاس زميلًا له لموسم 2022، قائلًا في يونيو/حزيران الماضي بأنه "لا يرى بالضرورة حاجة لتغيير زميله".

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ولكن عند مناقشة إمكانية مزاملة جورج راسل على هامش جائزة هولندا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، صرّح هاميلتون بأنه لا مخاوف من تأثير ذلك على تناغم الفريق الداخلي.

فقال: "نافستُ في مواجهة سائقين رائعين كزملاء لي، خلال موسمي كناشئ إلى جانب فرناندو (ألونسو)، لذا نعم، ليس لدي حقًا ما أثبته".

وأكمل: "في حال بات لديّ زميل جديد، فلن يعني لي ذلك الكثير لأنني ضمن مرحلة مختلفة في حياتي. أنا متحمس لوصول السائقين الشباب".

وتابع: "هناك أمور نتعلمها من بعضنا البعض. أعتقد أنه من المهم بقاء الاحترام والتواصل بيننا كقاعدة أساسية".

واسترسل: "لدينا بيئة عمل رائعة في فريقنا، سواء لناحية أخلاقيات العمل أو طريقة الدعم الذي يقدمه الفريق لكلا السائقَين. لهذا السبب لدينا تناغم واضح في فريقنا".

واختتم: "أعتقد أننا مستعدون أكثر بكثير مما كان الحال عليه في المواسم السابقة. لذا، هذا أمر لا يثير قلقي حقًا".

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