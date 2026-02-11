تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1

هاميلتون يعلّق على تغيير مهندسه في فيراري: "كان قرارًا صعبًا للغاية"

سيعمل هاميلتون مع مهندس جديد في موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك بعد نقل ريكاردو أدامي إلى دورٍ جديد.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

قال لويس هاميلتون إنّ الانفصال عن أدامي مهندس سباقه السابق كان "قرارًا صعبًا جدًا" قبيل موسم 2026.

وشكّل الموسم الأوّل لهاميلتون كسائقٍ في فيراري واحدًا من أصعب المواسم في مسيرته الطويلة والحافلة في الفورمولا 1، في ظلّ افتقارٍ واضح للانسجام في التواصل بينه وبين أدامي.

وأعلنت سكوديريا فيراري الشهر الماضي عن نقل أدامي "إلى دورٍ جديد كمدير لأكاديمية سائقي سكوديريا فيراري وبرنامج سيارات الاختبارات السابقة".

وعلّق هاميلتون في البحرين قائلًا: "كان من الواضح أنّه قرار صعب جدًا". وأضاف: "أنا ممتنّ للغاية لكل الجهد الذي بذله العام الماضي، ولصبره، وكما تعلمون، كان عامًا صعبًا علينا جميعًا".

وخلال اختبار برشلونة الأوليّ، عمل هاميلتون مع المهندس برايان بوزي، الذي يعمل عادةً مع زميله في فريق فيراري شارل لوكلير، وسيواصل العمل إلى جانب أصيل موناكو هذا العام.

واعتبارًا من البحرين، سيعمل هاميلتون مع كارلوس سانتي، الذي شغل سابقًا منصب مهندس سباق كيمي رايكونن في فيراري. ويُعدّ هذا الحلّ مؤقّتًا، إذ لم يُحسم بعد ما إذا كان سانتي سيكمل الموسم كاملًا.

وأضاف بطل العالم سبع مرّات: "في وقتٍ مبكر من الموسم، سيحدث تغييرٌ مجددًا والعمل مع شخصٍ جديد، وهذا ما يجب أن تتطلّع إليه". وتابع: "سيكون من المثالي أن تبدأ الموسم مع أشخاصٍ عملت معهم لعدّة مواسم ومررتم معًا بالسرّاء والضرّاء". وأكمل: "لكن في الوقت الحالي، هذه هي الوضعية التي نعيشها.

وأردف: "إنّها وضعية تؤثّر عليّ أيضًا، وأنا أحاول تقديم أفضل ما لديّ – ونحن نحاول جميعًا تقديم أفضل ما يمكننا".

وتحدّث هاميلتون بعد قيادته سيارة فيراري "اس.اف-26" في الحصّة الافتتاحية من اختبار ما قبل الموسم في البحرين، حيث سجّل رابع أسرع زمن بلغ 1:36.433 دقيقة، بفارق ثانيةٍ واحدةٍ تمامًا عن الزمن المرجعي لماكس فيرستابن. وأكمل هاميلتون ما مجموعه 52 لفة.

