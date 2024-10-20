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فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

هاميلتون يعرض التضحية بتحديثاته لمساعدة راسل في أوستن

جاء تعرّض جورج راسل لحادثٍ في القسم الثالث من التجارب التأهيليّة لجائزة الولايات المتّحدة الكبرى ليتسبّب في تدمير المكوّنات الجديدة.

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لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

عرض لويس هاميلتون التضحية بتحديثات سيارته في أوستن من أجل مساعدة زميله جورج راسل للحصول على أفضل فرصة في السباق الرئيسي.

وكان راسل قد تعرّض لحادث على سرعة عالية في المنعطف الـ 19 في الدقائق الأخيرة من القسم الثالث، ليعبر على المنطقة الحصويّة ويصطدم بالجدار.

وألحق ذلك ضررًا بسيارته المزوّدة بآخر تحديثات مرسيدس التي جلبتها إلى هذه الجولة.

ومع امتلاك الفريق لمجموعتين فقط، واحدة لكلّ سائق، فلا توجد قطع بديلة، لذا فإنّ الضرر الذي لحق بسيارة راسل سيعني حاجته للعودة إلى الخصائص القديمة.

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وعادة ما ينتج عن هكذا تغيير الحاجة للانطلاق من خطّ الحظائر في ظروفٍ طبيعيّة، لكنّ هذه عطلة نهاية أسبوعٍ بالصيغة القصيرة، لذا تختلف القوانين وتسمح بتغييرات من دون تلقي عقوبة.

لكنّ العودة إلى خصائص قديمة سيكون لها تبعات على الأداء وستحدّ من فرصه في التقدّم إلى الأمام من مركزه السادس.

وبحديثه بعد الحصّة، كشف راسل أنّ زميله هاميلتون، الذي خرج من القسم الأوّل، عرض منحه المكونات الجديدة لمساعدته، لكنّه قال أنّ هكذا خطوة ستكون مستبعدة.

وقال البريطاني: "نحن قلقون بشأن المكوّنات في الوقت الحاضر. سنعود إلى الخصائص القديمة".

وأردف: "عرض لويس بلطفٍ منحنا مكوّناته، لكنّنا لن نجري التغيير. لذا لا أعلم ما سيحدث الآن".

وتستبعد مرسيدس على الأرجح المبادلة، كون ذلك سيتطلّب الكثير من العمل على سيارتين عوضًا عن واحدة.

تراجع غريبٌ في الأداء

قال راسل أنّ حادثه جاء نتيجة ضغطه بشكلٍ مفرط ببساطة لمحاولة تعويض الفارق في الأداء.

وقال البريطاني: "عندما تكون السيارة في مجالها المثالي، فإنّنا ننافس على أقطاب الانطلاق الأولى والانتصارات. كنّا ننافس على قطب الانطلاق الأوّل بالأمس، وكدنا أن نخرج معًا من القسم الأوّل اليوم".

وأضاف: "ضغطت بقوّة في اللفّة الأخيرة، ودفعت الثمن. أنا محبطٌ من نفسي، لأنّ الجميع عمل بجدٍ لجلب التحديثات، وسنقوم برميها الآن".

وقال راسل أنّه مع عدم إجراء الفريق لتغييرات ضخمة في الإعدادات منذ السباق القصير، فقد كان من المفاجئ والغريب رؤية هذا التقلّب في الأداء منذ تصفيات الجمعة.

وأكمل: "ليست لدينا أجوبة لأنّنا نواصل إيجاد أنفسنا في هذا الموقع. يتعلّق الأمر بكيفيّة تفاعل السيارة مع الإطارات. أيّ تغيير في الحرارة أو الرياح. لكنّ القصّة هي ذاتها طوال الموسم، إمّا أن نكون في المعركة أو أنّنا متأخّرون بنصف ثانية أو ستّة أعشار".

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