هاميلتون يعِدُ بفيلم "واقعي" عن البطولة وسط نفي شائعات قيادة براد بيت لسيارة فورمولا واحد
وعد لويس هاميلتون سائق مرسيدس الجمهور بفيلم "واقعي" عن الفورمولا واحد، لكن تم نفي التكهنات بأن براد بيت سيقود سيارة فورمولا واحد حقيقية في إحدى حصص التجارب.
بطل العالم سبع مرات هو منتج ومستشار في فيلم جديد عن الفورمولا واحد تدعمه آبل.
وسيبدأ التصوير قريباً ضمن جولات الجائزة الكبرى حيث تصاعدت التكهنات مؤخراً بأن بيت سيقود سيارة فورمولا واحد حقيقية ضمن جولة بريطانيا.
وهذه التكهنات دفعت كولتون هيرتا سائق إندي كار - الذي تعرقلت مشاركته في الفورمولا واحد بسبب عدم امتلاكه النقاط الكافية ضمن رخصة القيادة الخاصة (سوبر لايسنس) - لنشر تغريدة مازحة حول ذلك.
لكن مشاركة بيت على متن سيارة فعلية بعيدة عن الحقيقة، لكونها مستحيلة لوجستياً لناحية الرخصة اللازمة وعوامل السلامة والقوانين الرياضية.
بدلاً من ذلك، يبدو أن هناك خطة لتصويره وحيداً على المسار على متن سيارة معدّلة - قد تكون فورمولا 2 أو فورمولا 3 في إحدى الجولات، بحيث تتم الاستفادة من تصوير الحضور الجماهيري الحقيقي.
وأكد هاميلتون أن هناك تقدماً في عمل الفيلم، حيث عبّر بوضوح أنه لا يريد للفيلم أن يكون خيالياً أو أن يتعرض للسخرية من قبل متابعي البطولة.
حيث قال النجم البريطاني: "لا أعلم بدقة كامل تفاصيل الخطط لكل تلك الأمور وكيف يسير العمل وغير ذلك".
وأكمل: "لأنني أركز حالياً على ضمان أن يكون النصّ مناسباً وعلى وجود كادرٍ تمثيلي رائع ومتنوع".
وتابع: "هذا هو تركيز المخرج جو كوزينسكي، عبر تضمين كل المكوّنات الرياضية قدر الإمكان. بالنسبة لي، من المهم ضمان الواقعية كي يقول المتابعون أنه قابل للتصديق".
واسترسل: "نريد كذلك تسليط الضوء على السباقات من جانب مختلف عما نراه في التلفاز".
واختتم: "لذا، أنا أمضي الكثير من الوقت حالياً في مساعدة جو والفريق على تقديم نصّ متكامل، وهذه عملية رائعة حقاً. أنا أستمتع بذلك".
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