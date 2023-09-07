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هاميلتون يعدّ الأيام انتظاراً لإطلاق سيارة مرسيدس الجديدة

قال لويس هاميلتون أنه يعدّ الأيام انتظاراً لإطلاق سيارة مرسيدس الجديدة لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد، بعد عدد من السباقات "المؤلمة" مع السهام الفضية.

لويس هاميلتون، مرسيدس

واجهت مرسيدس سباقاً صعباً آخر في مونزا، حيث بدت فيراري وقد حققت خطوة واضحة للأمام مقارنة مع العلامة الألمانية.

وأكمل جورج راسل مع زميله هاميلتون السباق بالمركزين الخامس والسادس، حيث بدت السيارة وهي تعاني بالفعل لناحية السرعة القصوى.

وتعقدت مهمة هاميلتون بعد تصفيات صعبة مؤخراً، حيث انطلق بطل العالم سبع مرات من المركز 13 على حلبة زاندفورت ومن المركز الثامن في مونزا.

ورغم أنه نجح بالتقدم للأمام وتسجيل مجموع جيد من النقاط، لكن الفريق ما زال بعيداً للغاية عن وتيرة ريد بُل المهيمنة.

حيث قال البريطاني: "السباقات أسهل بالنسبة لي، عليّ القيام بعمل أفضل في التصفيات".

وأكمل: "عليّ التعايش مع السيارة الحالية الآن. كنا في مونزا ثالث أسرع سيارة، ومن الواضح أن ذلك مؤلم لنا جميعاً. نتمنى لو كنا أسرع".

وأردف: "نحن نعدّ الأيام انتظاراً لشهر فبراير/شباط".

وكان هاميلتون قد اتبع استراتيجية مخالفة للإطارات في مونزا، حيث انطلق على إطارات هارد.

وبعد توقف مبكر في اللفة 27، سُمع هاميلتون وهو يشكك في ذلك القرار، حيث كان يتوقع البقاء لفترة أطول.

حتى أنه قال في مرحلة ما: "لقد قُضي علينا، لا أعلم إن كانت هذه الإطارات ستصمد".

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لكن في نهاية المطاف، نجح بإدارتها حتى النهاية وشق طريقه حتى المركز السادس رغم احتكاك مع سيارة مكلارين التي يقودها أوسكار بياستري، وتلقيه عقوبة زمنية من 5 ثوانٍ، إلا أنه نجح بتعويضها.

فقال: "لم أكن غاضباً. توقفت لأكمل حتى اللفة 35، لكن الوتيرة لم تكن رائعة. وفي اللفة التي دخلت فيها قالوا لي أنني ضمن الهدف المطلوب".

وأكمل: "فجأة أدخلوني منصة الصيانة. وذلك أثار فيّ بعض القلق بالتأكيد من أنني لن أنجح بإيصال الإطارات حتى النهاية".

واختتم: "كان الفارق كبيراً بيني وبين مكلارين وتراجعت خلف سيارة أستون مارتن. لذا لم أدرك حينها الوجهة التي بوسعي السير فيها. لكنني قمت بالاهتمام بإطاراتي، أغلقت الفارق وخضت معركة جيدة".

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