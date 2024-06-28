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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

هاميلتون يعتقد بأن مرسيدس قد اكتشفت سبب تأخره في التصفيات

أبدى لويس هاميلتون تفاؤله بأن مرسيدس قد حققت تقدمًا في فهم سبب الافتقار لوتيرة التصفيات هذا العام.

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

يعتقد لويس هاميلتون أنه وفريقه مرسيدس قد تمكنا أخيرًا من "تحقيق تقدم ما" مع المعاناة التي واجهها في التصفيات، وذلك بعد الخطوة المشجعة التي أحرزها الفريق في جائزة إسبانيا الكبرى.

كان بطل العالم السباعي يلاحق إجابات خلال معظم هذا الموسم حول سبب تراجع وتيرة سيارته مرسيدس مقارنة بالآخرين في التصفيات، بالرغم من سرعته أحيانًا في التجارب الحرة، كما أنه تحديدًا واجه صعوبات في التعامل مع السيارة في التصفيات أكثر من زميله جورج راسل.

لكن وبعد علامات واضحة لتقدم شامل على السيارة، يرى هاميلتون أن الفريق قد ضيّق نطاق المشاكل الأساسية، حيث بات يعتقد الآن بأن المشكلة تكمن في الإطارات عوضًا عن أن تكون مشكلة في منصة سيارة دبليو15.

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حيث قال: "قمنا بقدر كبير جدًا من التحليل، وطلبنا كمية كبيرة من المعلومات من الفريق حول كيفية تحسين الجوانب التي نفتقر فيها للأداء".

وأضاف: "الأمر ببساطة يعود إلى الإطارات، لذلك تعتمد المسألة على مواصلة التحسّن من حصة إلى أخرى".

وتابع: "بطبيعة الحال، وعندما نصل إلى التصفيات، الأمور تتغير بعض الشيء. السيارة أخف بالطبع، وتكون ضمن نطاق الدي آر اس أكثر. الوقت سيخبرنا بالحقيقة، لكنني أعتقد بأننا حققنا تقدمًا ما في هذا الجانب، والآن نحاول البناء عليه".

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