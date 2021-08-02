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هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد

يعتقد لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه ربما يعاني من عواقب فيروس كورونا طويلة الأمد، بعد أن أصيب بالعدوى العام الماضي، حيث ذهب لرؤية طبيب الفريق بعد سباق جائزة المجر الكبرى.

هاميلتون يعتقد أنه يعاني من عواقب كورونا طويلة الأمد

بدا بطل العالم متعباً للغاية ومرهقاً كما كان يشعر ببعض الدوار مع انتهاء معركته للوصول إلى منصة التتويج في سباق المجر.

ونتيجة شعوره بعدم الارتياح على منصة التتويج، قام بتأجيل التزاماته الإعلامية كي يتمكن من رؤية طبيب فريق مرسيدس. ومع شعوره بالتحسن لاحقاً، تواجد هاميلتون ضمن المؤتمر الصحفي، كما أكمل مقابلاته التلفزيونية المقررة.

لكن وعند كلامه حيال الوضع، أشار هاميلتون إلى أن سباق المجر قد أتعبه وأرهقه.

فقال: "كنت مرهقاً جداً بعد السباق. لقد كانت تلك إحدى أكثر تجاربي غرابة على منصة التتويج".

وتابع: "كنت أعاني من دوار حقيقي وكل شيء كان ضبابياً على المنصة. كنت أنافس طوال الموسم، بكل صحّة، كما أنني أحافظ على صحتي بعدما حصل نهاية العام الماضي، رغم ذلك، ما زالت… معركة".

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وكشف هاميلتون أن المجر ليست المرة الأولى التي يشعر فيها بتعب أكثر من المعتاد هذا العام، حيث يشتبه أن ذلك بسبب عواقب فيروس كورونا طويلة الأمد - حيث يعاني بعض المصابين السابقين من تعبٍ قد يمتد لعدة أشهر بعد العدوى.

فقال: "لم أتكلم مع أحد بشكل خاص حيال ذلك، لكنني أعتقد أنها عواقب ممتدة. أذكر شعوري عندما التقطتُ العدوى، ومنذ ذلك الحين باتت تمريناتي مختلفة. مستوى التعب الذي تشعر به مختلف، إنه تحدٍ حقيقي".

وأردف: "سأواصل المحاولة والتمرينات والاستعدادات بأفضل ما بوسعي. ربما يعود سبب تعبي إلى التجفاف، لا أعلم، لكنني وبالتأكيد لم أعانِ بمثل هذا المستوى من قبل. عانيت من تجربة مماثلة في سيلفرستون، لكن هذه كانت أسوأ بكثير".

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من جهته، أوضح إستيبان أوكون الفائز بالسباق أنه لا يستغرب شعور هاميلتون بالتعب الشديد، نظراً للحرارة العالية وشكل الحلبة.

فقال: "لقد كان سباقاً صعباً حقاً. بشكل عام وعلى هذه الحلبة فإن الحرارة العالية والرطوبة، والمنعطفات جميعها عوامل تشكل تركيبة صعبة".

واختتم: "ليس لديك متسع للراحة هنا، لذا عليك مصارعة السيارة حتى النهاية. أشعر بالتعب كذلك، كأنني ميت! ليس الأمر وكأن لويس يعاني من مشكلة أو لا، لكنني ومن ناحيتي، سأنام لفترة طويلة وبعمق الليلة!".

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