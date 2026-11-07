فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

هاميلتون يعترف بمعاناة فيراري في ساو باولو: "التجارب كانت معقدة للغاية"

سلط لويس هاميلتون الضوء على التحديات التي واجهت فيراري يوم الجمعة خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة ساو باولو الكبرى.

أحمد مجدي

منشور: 07-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

لم تبدُ فيراري بالمستوى التنافسي نفسه الذي أظهرته خلال الجولات الأخيرة، وذلك في أول حصتين من التجارب الحرة على حلبة إنترلاغوس.

وجعلت طبيعة الحلبة البرازيلية المتعرجة وذات الأسطح الزلقة من الصعب على سيارة "إس إف 26" الوصول إلى التوازن المثالي، كما واجه الفريق صعوبة في إدخال الإطارات ضمن نطاق التشغيل الأمثل.

وأنهى لويس هاميلتون التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة في المركز الرابع، قبل أن يحتل المركز السادس في الحصة الثانية.

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وفي تعليقه على مجريات اليوم عقب انتهاء الحصتين، قال بطل العالم سبع مرات: "كان يومًا صعبًا".

وأضاف: "الحلبة متعرجة وزلقة إلى حد كبير، ما جعل إدخال الإطارات ضمن نطاق التشغيل المناسب أمرًا صعبًا".

وتابع: "بشكل عام، سارت الحصة الأولى بصورة جيدة إلى حد كبير، لكن الحصة الثانية كانت أكثر تعقيدًا بالنسبة إلينا. ومع ذلك، يمكنني القول إننا جمعنا الكثير من البيانات المفيدة. وسنعمل مع الفريق على تحليل هذه البيانات لفهم الجوانب التي يمكننا تحسينها قبل التصفيات".





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية





جائزة البرازيل الكبرى2026 - التجارب الحرة الثانية

فورمولا 1

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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