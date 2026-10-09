هاميلتون يعترف بارتكاب خطأ في الاختيار مع معاناة فيراري في القسم الثالث من تصفيات السباق القصير في سنغافورة

أقرّ لويس هاميلتون بأنه اتخذ "الخيار الخاطئ" عند تحديد خطة الخروج إلى الحلبة في القسم الثالث من تصفيات السباق القصير ضمن جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1.

حققت فيراري المركزين الأول والثاني في القسم الثاني من التصفيات، مع تصدّر شارل لوكلير الترتيب وتخلّف هاميلتون عنه بثلاثة أعشار من الثانية. لكنّ الفريق الإيطالي اختار استراتيجية مختلفة عن منافسيه في المواجهة الأخيرة بين السائقين العشرة الأوائل، بعدما انتقلت جميع السيارات من الإطارات المتوسطة إلى الإطارات اللينة وفقًا للوائح.

وبينما خرجت مكلارين ومرسيدس إلى الحلبة مباشرة، وانتظرت ريد بُل حتى اللحظات الأخيرة، دخل لوكلير وهاميلتون إلى الحلبة في منتصف الحصة التي استمرت ثماني دقائق. وكان السائق القادم من موناكو أولًا، وتمكن من خوض محاولة ثانية بعد لفة تهدئة، ثم تبعه البريطاني الذي لم تكن محاولته الوحيدة كافية لتحقيق أفضل من المركز السادس، بفارق 0.546 ثانية عن الزمن المرجعي لماكس فيرستابن.

وقال هاميلتون: "كانت الأمور تبدو جيدة في القسمين الأول والثاني من التصفيات، ثم... لا أعرف حقًا أين فقدنا الأداء. اتبعنا خطة خروج إلى الحلبة مختلفة قليلًا عن الآخرين. كان ذلك اختياري، وأعتقد أننا أخطأنا في هذا القرار".

وأضاف: "لكن في نهاية المطاف، كانت السيارة تعاني من فرط كبير في الانعطاف خلال تلك اللفة. لا أعرف إن كانت الإطارات الخلفية لم تصل إلى درجة الحرارة المناسبة أم أنها ارتفعت حرارتها أكثر من اللازم، فمن الصعب الجزم بذلك، لكن السيارة كانت شديدة الاندفاع، مع فرط واضح جدًا في الانعطاف، ولم تكن اللفة جيدة إجمالًا".

وعندما أُشير إلى أنه بدا "مرتاحًا للغاية" أثناء استخدام الإطارات المتوسطة، وافق هاميلتون قائلًا: "نعم، كان الأداء جيدًا على الإطارات المتوسطة. لكن الوضع اختلف كثيرًا مع الإطارات اللينة. كان التماسك كبيرًا، لكنه اقتصر على المحور الأمامي، بينما لم يكن هناك أي تماسك في الخلف".

وأضاف: "قد تكون المشكلة متعلقة بتوازن السيارة، لكن في نهاية المطاف... من الواضح أن الوتيرة كانت لديّ في الحصتين الأوليين، ثم فجأة لم أعد قادرًا على استخراج الأداء. ولسبب ما، لم أتمتع بالتماسك في الخلف خلال تلك اللفة الأخيرة، لذا فهذه هي النتيجة".

وتفوّق لوكلير مجددًا بثلاثة أعشار من الثانية على بطل العالم سبع مرات، في طريقه إلى المركز الثالث في القسم الثالث من تصفيات السباق القصير، كما أقرّ باتباع خطة خروج مختلفة إلى الحلبة.

وأوضح السائق القادم من موناكو: "بصراحة، لا ينبغي أن يكون ذلك عذرًا".

وأكمل: "أعتقد أننا فقدنا بعضًا من أدائنا الصافي خلال السباقات الثلاثة أو الأربعة الماضية. فنحن ببساطة لسنا سريعين بما يكفي لمنافستهم حتى الآن".

ثمّ تابع: "لكنني لا أزال أشعر بأن هناك إمكانات في السيارة. وبالنسبة إلى الغد، ربما نتمكن من المنافسة على قطب الانطلاق الأول أو الاقتراب منه، إذا أجرينا بعض التعديلات الدقيقة. الوضع ليس سيئًا للغاية، لكننا نفتقد القليل من الأداء".

وعندما أُبلغ بأنه "لا يزال في قلب المنافسة" بفضل انطلاقه من المركز الثالث في شبكة السباق القصير، أضاف لوكلير: "أعني أنه ليس مركزًا سيئًا للانطلاق منه، لكن على حلبة كهذه، تريد حقًا أن تبدأ من المركز الأول. سيكون التجاوز صعبًا للغاية، لذا سنرى ما سيحدث".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف، هذا مجرد السباق القصير. سيتعين علينا القيام بالمهمة غدًا في التصفيات".