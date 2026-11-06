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هاميلتون يعترف بأن صراحته المفرطة جعلت انتقاله إلى فيراري أكثر صعوبة

أقرّ لويس هاميلتون بأن أسلوبه الصريح في التعبير عن آرائه جعل اندماجه في فريق فيراري إلى جانب شارل لوكلير أكثر صعوبة.

منشور: 06-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

اعترف بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، لويس هاميلتون، بأن أسلوبه الصريح في التعبير عن آرائه جعل تأقلمه مع فريق فيراري إلى جانب شارل لوكلير أكثر صعوبة، موضحًا أنّ "وجود شخص مثله ينضم إلى فريق ليس أمرًا سهلًا".

وانضم هاميلتون إلى فريق مارانيللو مع بداية موسم 2025، لكنه دخل في احتكاك مع لوكلير خلال اللفة الافتتاحية من سباق جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وحاول لوكلير تجاوز هاميلتون، الذي انطلق من قطب الانطلاق الأول، لكن السائقين خرجا معًا عن المسار. ونتيجة لذلك، تراجع هاميلتون من المركز الأول إلى الثالث خلف ماكس فيرستابن، فيما تلقى لوكلير عقوبة زمنية لخمس ثوانٍ.

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام بعد السباق في مكسيكو سيتي، طالب السائق البريطاني بإجراء "محادثات جدية" داخل الفريق، وعاد الآن للحديث عن الموقف مجددًا في البرازيل.

وقال هاميلتون، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت علاقة لوكلير الممتدة منذ فترة طويلة مع فيراري قد جعلت استقراره داخل الفريق أكثر صعوبة: "إنه موجود هنا منذ فترة طويلة. ثماني سنوات، وحقق تسعة انتصارات مع الفريق. لقد أصبح جزءًا متجذرًا للغاية في الفريق، وأدركت أنّ ذلك سيشكّل دائمًا تحديًا".

وأردف: "لطالما احترمت ذلك، وعملت مع الفريق وبذلت جهدًا كبيرًا لبناء علاقة جيدة مع شارل، وتقليص الفجوة بيننا، وضمان الانسجام والعمل معًا بجد. لطالما حاولت التعامل باحترام".

ثم أوضح سبب اعتقاده بأن وصوله إلى فيراري كان سيجعل بعض أفراد الفريق يتعاملون معه بحذر على الدوام.

وأضاف: "بطبيعة الحال، ليس من السهل أن ينضم شخص مثلي إلى فريق، لأنني صريح جدًا في التعبير عن آرائي، وأواصل الضغط ثم الضغط ثم الضغط. وأطالب بالكثير من التغييرات. وسأواصل المطالبة بالمزيد. وطالما أنني هنا، فسيظل هذا أسلوبي".

واختتم بالقول: "أنا هنا للفوز، ولكي تتمكن من الفوز، عليك العمل مع جميع من حولك. عليك الضغط، وعليّ أن أضغط. كما يجب أن أتعرض أنا أيضًا للضغط من أجل الارتقاء بمستواي. يمكننا جميعًا أن نتطور ونصبح أفضل باستمرار، وأنا أؤمن حقًا بأن هذا الفريق قادر على المنافسة على البطولة في العام المقبل".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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