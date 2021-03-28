هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له

نجح هاميلتون في تحقيق فوزه الخامس في البحرين والـ 96 في مسيرته الاحترافية بعدما تمكّن من الدفاع عن مركزه الأوّل بشراسة على الرغم من اقتراب فيرشتابن منه بشكلٍ كبير خلال اللّفات الأخيرة من السباق.

وقد نجح السائق الهولندي في تجاوز هاميلتون قبل 3 لفات من نهاية السباق، إلّا أنه اضطر إلى إعادة الصدارة إلى البريطاني بعد خروجه عن حدود الحلبة على المنعطف الرابع.

"واو! يا له من سباقٍ صعب" قال هاميلتون فور خروجه من سيارته، مضيفًا "لقد علمنا بأنّ توقفنا بشكلٍ أبكر سيزيد من صعوبة السباق ولكن توجّب علينا تغطية فيرشتابن. لقد قدّم فريق ريد بُل أداءً مذهلاً طوال الأسبوع. لذلك كان يجب علينا تقديم شيء مميّز حقًا".

وأكمل "أجرينا توقفنا الثاني والأخير إذ حاولنا إيجاد التوازن الصحيح بين عدم الضغط أكثر من اللازم وإبقاء الإطارات بحالةٍ جيدة حتى نهاية السباق. كان الأمر صعبًا حيث كان ماكس يُلاحقني في النهاية، بيد أننا تمكّنا من إبقائه في الخلف".

وأضاف "كان أحد أصعب السباقات التي خضتها منذ فترة من الوقت، لذلك أنا ممتنٌ لذلك. أنا ممتنٌ بشكلٍ كبير إلى الرجال والنساء في المصنع والموجودين معنا هنا على الحلبة لضغطهم المستمرّ وعدم الاستسلام أبدًا حتى لو شعرنا بأننا كنا متأخرين".

واختتم "إنها بداية جيدة بالنسبة لنا. لقد اعتقدنا بعد نهاية التجارب الشتوية بأننا سنكون على بُعد 0.6 إلى 0.8 ثانية وراء سيارة ريد بُل. لذلك العمل الذي قمنا به في الأسبوع الماضي كان مذهلاً".