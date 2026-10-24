فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

هاميلتون يعترف بأن ريد بُل حققت ما كان يعتقد أنه مستحيل

أقرّ بطل العالم سبع مرات بأنه قلّل من قدرات ريد بُل، في وقت يواصل فيه الفريق تقليص الفارق مع منافسيه هذا العام.

منشور: 24-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

اعترف لويس هاميلتون بأنه لم يكن يعتقد أن ريد بُل قادرة على الإطلاق على تصنيع محرك أفضل من محركي مرسيدس أو فيراري. لكن بعد أن أسفرت شراكة الفريق مع فورد عن تطوير محرك احتراق داخلي حدّده الاتحاد الدولي للسيارات بوصفه المعيار المرجعي في البطولة، أكد هاميلتون أن الفريق "أثبت خطأ الجميع".

وظهرت وحدة طاقة ريد بُل للمرة الأولى هذا العام، وتمكن ماكس فيرستابن بالفعل من الفوز بجائزتي البحرين وسنغافورة الكبرى باستخدامها.

وعندما سُئل هاميلتون عمّا إذا كان يتفق مع رأي إسحاق حجار بأن فيراري، وليس ريد بُل، امتلكت أسرع سيارة في سنغافورة، اختار الرد بدبلوماسية على السائق الشاب.

وقال: "حسنًا، بدايةً، أعتقد أن إسحاق سائق مذهل. ستكون لدينا آراء مختلفة في هذا الشأن. لكن في نهاية المطاف، قدّموا عملًا رائعًا. لقد قدّمت ريد بُل عملًا مذهلًا على مدى سنوات طويلة جدًا. وما زالوا يفاجئونني باستمرار، وأنا أعترف بذلك بكل صراحة، فقد كنت أعتقد عكس ذلك قبل سنوات طويلة عندما كنت أصغر سنًا".

وأضاف: "كنت أقول إنه لا يمكنهم بأي حال تحقيق ما تحققه فرق أخرى مثل مكلارين، التي تمتلك هذا الإرث العريق، أو فيراري التي تتمتع بالإرث نفسه. لكنهم فعلوا ذلك وأثبتوا أنني كنت مخطئًا، وواصلوا تحقيق نجاحات مذهلة على مر السنوات".

وأكمل: "لكن الأمر هذه المرة يتعلق بالمحرك. فقد كنت أعتقد أنه لا توجد أي جهة قادرة على تصنيع محرك أفضل مما تستطيع مرسيدس، على سبيل المثال، أو فيراري إنتاجه، بالنظر إلى الموارد والخبرات والملكية الفكرية التي تمتلكها هذه الفرق".

وتابع: "ومرة أخرى، أثبتوا خطأ اعتقادنا، وأثبتوا خطأ الجميع مجددًا، ونجحوا في تصنيع أفضل محرك".

وأضاف بطل العالم سبع مرات أن ريد بُل تعافت من بدايتها الصعبة هذا العام.

وقال: "من الواضح أنهم واجهوا بعض الصعوبات في بداية الموسم، لكن كما رأيتم العام الماضي، فإنهم يمتلكون سيارة مذهلة وسائقين رائعين، ومن الواضح أيضًا أن لديهم قيادة متميزة. وأعتقد أن التغلب عليهم سيكون صعبًا للغاية".

وأردف: "لقد كانوا بسرعة تضاهي سرعتنا في جميع المنعطفات خلال السباق الأخير، مع العلم أن ذلك كان أحد أبرز مكامن قوتنا. لقد عادلوا سرعتنا الآن في المنعطفات، بينما يتفوقون علينا بفارق ثلاثة إلى أربعة أعشار الثانية على الخطوط المستقيمة".

وقررت ريد بُل تصنيع محركاتها الخاصة بعدما أعلنت هوندا في البداية نيتها الانسحاب من الفورمولا 1، فأسست قسم ريد بُل باورترينز في ميلتون كينز، واستعانت بفورد شريكًا في تطوير وحدة الطاقة وفق القوانين التقنية الجديدة.

وقد جاء هذا التقدم على حساب منافسين يمتلكون خبرة أكبر بكثير في تصنيع محركات الفورمولا 1. وتتوافق تصريحات هاميلتون مع ما قاله أوسكار بياستري سائق مكلارين في وقت سابق، عندما وصف ريد بُل بأنها "السيارة الأسرع بصورة أكثر ثباتًا" خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتدخل ريد بُل عطلة نهاية الأسبوع متأخرة بسبع نقاط عن مكلارين في الصراع على المركز الثالث في بطولة الصانعين، فيما يسعى فيرستابن إلى تحقيق فوزه الثالث تواليًا. وكان السائق الهولندي قد أنهى الحصة التجريبية الأولى ثانيًا، خلف شارل لوكلير صاحب أسرع توقيت.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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