هاميلتون يعترف بأنه "شكّ في نفسه وفكّر في الاعتزال" بعد خسارة اللقب في أبوظبي 2021
كشف لويس هاميلتون سائق مرسيدس بأنه واجه فترة صعبة بعد خسارة اللقب في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2021، وفكّر في الاعتزال من منافسات الفورمولا واحد.
واجه بطل العالم سبع مرات تحديات صعبة خلال الموسمين المنصرمين خلف مقود مرسيدس، حيث لم يكن قادراً على مجاراة وتيرة ريد بُل التي هيمنت على حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة.
وبدأت هذه التحديات مباشرة بعد خسارته اللقب لصالح ماكس فيرستابن في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2021 والذي ما زال يتسبب بالكثير من الجدل حتى الآن.
وبينما عبّر هاميلتون عن رغبته بمساعدة مرسيدس للعودة إلى صدارة الفورمولا واحد مجدداً العقد حتى نهاية 2025، لكنه اعترف بالشكوك التي راودته حيال أدائه.
وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" تكلم البريطاني عن الشكوك التي واجهها، فقال: "بالطبع، فأنا إنسان كغيري. إن قال لكم شخصٌ ما أنه لا يواجه مثل تلك الأفكار، فإنه يُنكرها فقط. جميعنا بشر".
ورغم أن هاميلتون يخوض حالياً أطول فترة له في الفورمولا واحد دون تحقيق الانتصارات - حيث فشل في الوصول إلى عتبة منصة التتويج الأولى منذ جولة السعودية 2021 - لكنه لا يفكر كثيراً في الإحصائيات بل ينظر للمسألة من باب التحدي الذي يخوضه مع مرسيدس.
فقال معلقاً على فكرة عدم تحقيق أي فوز منذ عامين: "أعتقد أنها فكرة خاطئة. حين كنت صغيراً، مرّت عليّ سنوات سيئة".
وأكمل: "في 2009، كانت السيارة مروّعة. لكننا حققنا فوزاً في ذلك الموسم بسبب التحديثات في النصف الثاني".
وأردف: "من ثم في 2010-2011، لم تكن مواسم رائعة أيضاً. بالنسبة لي، في أغلب الأحيان لم تكن السيارة رائعة".
وتابع: "ربما أمر بأطول فترة انقطاع عن الانتصارات، لكن لو أخذنا تلك الانتصارات جانباً، فإن الوضع مماثل لتلك المواسم السابقة".
واسترسل: "أنا بعمر 38 عاماً، وما زلت أشعر بأنني ممتاز من الناحية البدنية. وأعتقد أنني قادر على إدارة عملي وما يتطلبه من طاقة وتركيز".
وأضاف: "لديّ فريق أفضل من حولي. أعتقد أنك وحين تواجه مواسم صعبة كهذه، فإنك تمرّ بلحظات على الدوام تفكر فيها ’هل المشكلة مني أم من السيارة؟ هل ما زلت أمتلك المهارة؟ أم أنني فقدتها؟’".
واستكمل: "لأنك تفتقد تلك اللحظات السحرية. حين يعمل كل شيء معاً كما يجب، أنت والسيارة، وتشعر بتلك الشعلة المذهلة، وهذا ما تبحث عنه دوماً".
ورداً على سؤال إن كان قد فكر بالاعتزال بعد خسارة اللقب في أبوظبي 2021، ردّ هاميلتون: "نعم، بالتأكيد".
وأكمل: "كانت هناك الكثير من الأفكار في رأسي خلال تلك الفترة. أعتقد أن أسوأ قراراتك تتخذها في لحظات انفعالية، بالتالي فإنك لا تتخذ القرارات المناسبة".
وتابع: "كانت المشاعر محتدمة للغاية، وقد كانت فترة صعبة جداً جداً، كان عليّ الانتظار حتى تهدأ الأمور كي أتمكن من اتخاذ القرار الصحيح".
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