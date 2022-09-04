هاميلتون يعتذر من مرسيدس حيال غضبه على اللاسلكي

عندما دخلت سيارة الأمان نتيجة توقّف فالتيري بوتاس عند المنعطف الأوّل بعد تعطّل محرّكه، غيّرت ريد بُل إطارات ماكس فيرشتابن إلى "سوفت" في الوقت الذي أبقت فيه مرسيدس في البداية على سائقَيها على الحلبة ليتقدّما إلى المركزين الأوّل والثاني.

لكنّ راسل غيّر إطاراته في اللفّة التالية، بينما تمّ الإبقاء على هاميلتون على إطاراته "ميديوم" في الصدارة عند إعادة الانطلاقة.

لكنّ ذلك القرار تسبّب في تراجع هاميلتون إلى المركز الرابع بعد عجزه عن صدّ الآخرين على إطارات "سوفت".

وقال البريطاني غاضبًا: "لا أصدّق أنّكم دمّرتم سباقي هكذا يا شباب، لا يُمكنني أن أخبركم كم أنا منزعجٌ الآن".

واعتذر هاميلتون من فريقه بعد السباق، واعترف أنّ مشاعره غلبته بعد أن كان يُنافس على الفوز قبل فترة سيارة الأمان الأخيرة.

وقال: "كنت على شفير الانهيار بالنسبة لمشاعري وأعتذر من الفريق لأنّني لا أذكر ما قلته أصلًا، فقدت أعصابي لوهلة".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ هناك الكثير من الشغف وأريد النظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، ووصلنا إلى هنا بعد معاناتنا في السباق الماضي، كنّا نقاتل ريد بُل اليوم، وكنّا أسرع منهم في الكثير من المراحل".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا كنّا لننافسهم على الفوز من دون سيارة الأمان، وذلك من خلال استراتيجيّة التوقّف الوحيد، هناك الكثير من الأمور الرائعة التي سنأخذها، السيارة تعمل أخيرًا".

وأردف: "إن تكرّر هذا في السباقات المستقبليّة، فسنُواصل الضغط عليهم وسنُحقّق ذلك الفوز المنتظر".