ازداد إحباط هاميلتون خلال النصف الثاني من السباق بسبب نقص التحديثات الاستراتيجية من فيراري، خاصة بعدما علق خلف زميله شارل لوكلير، الذي كان أبطأ من البريطاني على إطارات أقدم.

وقال هاميلتون بسخرية عبر الراديو بعد دخول لوكلير إلى منصة الصيانة أخيراً في اللفة 43: "طريقة رائعة لإضاعة الوقت يا رفاق، عمل جيد".

وبعد السباق، قال هاميلتون إن فيراري لا تزال بحاجة إلى تحسين تنفيذ عملياتها خلال عطلة السباق، مشيراً إلى التبديل الأكثر سلاسة بين سائقي مرسيدس جورج راسل وكيمي أنتونيللي كمصدر إلهام.

لكن الوضع بالنسبة لفيراري كان أكثر تعقيداً بعض الشيء، إذ كان الفريق يخطط لإدخال لوكلير إلى منصة الصيانة في وقت أبكر، لكنه اضطر إلى تمديد فترته لفة إضافية لتجنب الازدحام المروري.

وفي الوقت نفسه، كانت الخطة بالنسبة لهاميلتون تقضي بالبقاء على الحلبة حتى نهاية السباق، لكن مدير الفريق فريد فاسور أوضح أن فيراري لم ترغب في تنبيه منافسيها إلى استراتيجيتها، ولذلك قررت عدم إبلاغه بذلك مباشرة.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتذر هاميلتون الآن لفريقه عن محادثاته الحادة عبر الراديو، معترفاً بأن ذلك "لم يكن أفضل نسخة منه".

وقال هاميلتون: "استمعت مجدداً إلى بعض تعليقاتي عبر الراديو والتلفزيون. في خضم اللحظة، يمكن أن يظهر الإحباط، خاصة عندما تهتم بهذا القدر العميق كما أفعل".

وأردف: "لكن لم تكن تلك أفضل نسخة مني. أتحمل المسؤولية عن ذلك، وسأكون أفضل. هذا الشغف يأتي من إيماني بهذا الفريق، وبالأشخاص الذين يعملون فيه، وبما نبنيه معاً. الاتجاه واضح. والإيمان موجود. والمعركة لم تنتهِ على الإطلاق".

وشعر هاميلتون بالتفاؤل بسبب التقدم الأخير الذي أحرزته فيراري، إذ سمح برنامج تطوير السيارة المتواصل لكل منه ولزميله لوكلير بالفوز بإحدى الجولات، بينما يحتل هاميلتون المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين.

وأضاف بطل العالم سبع مرات: "أنا فخور للغاية بكل شخص في المصنع يواصل جلب التحديثات، وإيجاد الأداء ودفعنا إلى الأمام".

وأردف: "إلى الفريق الموجود على الحلبة، شكراً لكم. الالتزام والجهد لا يمران من دون تقدير. لا يزال أمامنا عمل يتعين علينا القيام به، خاصة على مستوى اللفة الواحدة، لكننا سنواصل العمل بجد والتعلم والتحسن معاً".

وفي النهاية، ساعدت سيارة الأمان الافتراضية المتأخرة راسل على الدفاع عن المركز الثالث، ليكتفي هاميلتون ولوكلير بالمركزين الرابع والخامس بعيداً عن منصة التتويج.