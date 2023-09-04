اشترك
السابق / ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"

اعتذر لويس هاميلتون سائق مرسيدس إلى أوسكار بياستري سائق مكلارين إزاء الحادثة التي جمعتهما في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، معترفاً أن ذلك "كان خطأه".

خلدون يونس
من قبل:
أوسكار بياستري، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس

كان هاميلتون يشقّ طريقه متقدماً للأمام بفضل اتباعه استراتيجية مختلفة للإطارات في السباق، حيث بدأ بمهاجمة بياستري لانتزاع المركز الثامن مع إطارات ميديوم جديدة.

وتجاوز هاميلتون خصمه الشاب من الجهة الداخلية لكنه دفعه نحو المنطقة العشبية واحتكّ إطار سيارته الخلفي بالجانح الأمامي لسيارة بياستري ما تسبب بخروجه من مراكز النقاط.

وتلقى هاميلتون عقوبة خمس ثوانٍ لقاء الحادثة، لكنها لم تكلفه خسارة أي شيء لأنه نجح بتعويضها وإنهاء السباق سادساً.

لاحقاً، قدم بطل العالم سبع مرات اعتذاره إلى الأسترالي الشاب.

حيث قال: "لقد اعتذرت لأنه من الواضح أن ذلك كان خطئي. لكنه لم يكن مقصوداً".

وأكمل: "لقد اقتربت منه وأخطأتُ في الحكم على الفارق بيننا وارتطمت به. قد يحصل ذلك في أي وقت. لكنني أدركت أنه خطئي".

وأضاف: "أردتُ التأكيد له على أن الخطأ لم يكن مقصوداً. وهذا ما يقوم به النبلاء، أليس كذلك؟".

اقرأ أيضاً:

من جهته، كان بياستري قد تعرض لاحتكاك مع زميله لاندو نوريس وكذلك مع ليام لاوسون سائق ألفا تاوري خلال سباق مونزا الحماسي، حيث أكد أنه قبل اعتذار هاميلتون.

فقال: "أعتقد أنه اتجه بشكل أكبر من اللازم يميناً، لكن مثل ذلك سهل الحدوث حقاً ضمن ذلك المنعطف الضيق للغاية".

وأكمل: "لقد جاء واعتذر، لذا لا أعتقد أن هناك أية مشكلة بعد ذلك".

وكذلك كان حال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين، حيث أثنى على اعتذار هاميلتون الذي يرى أن صبره كان قليلاً في محاولة التجاوز تلك.

فقال: "لم تكن هناك حاجة للمخاطرة لأنه كان يمتلك الوتيرة لتجاوز أوسكار (في فرصة مقبلة)".

واختتم: "لويس منافس عادل، وعند اعتذاره أظهر صفاته كمنافس وكشخص. وقد حاز بالتأكيد على احترامنا".

المشاركات
التعليقات

ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا
خلدون يونس More from
خلدون يونس
وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"

وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا" وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"

فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

ساينز: "لا شيء مستحيل" أمام فيراري لهزيمة فيرستابن في مونزا

ساينز: "لا شيء مستحيل" أمام فيراري لهزيمة فيرستابن في مونزا

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

ساينز: "لا شيء مستحيل" أمام فيراري لهزيمة فيرستابن في مونزا ساينز: "لا شيء مستحيل" أمام فيراري لهزيمة فيرستابن في مونزا

لويس هاميلتون More from
لويس هاميلتون
"الأهداف التي لم تتحقق بعد" كانت حافز هاميلتون لتمديد عقده مع مرسيدس

"الأهداف التي لم تتحقق بعد" كانت حافز هاميلتون لتمديد عقده مع مرسيدس

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

"الأهداف التي لم تتحقق بعد" كانت حافز هاميلتون لتمديد عقده مع مرسيدس "الأهداف التي لم تتحقق بعد" كانت حافز هاميلتون لتمديد عقده مع مرسيدس

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023 مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2023

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

مكلارين More from
مكلارين
ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية

نوريس: "أسوأ نصف لفة" كان كافياً للتأهل ثانياً في تصفيات هولندا

نوريس: "أسوأ نصف لفة" كان كافياً للتأهل ثانياً في تصفيات هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

نوريس: "أسوأ نصف لفة" كان كافياً للتأهل ثانياً في تصفيات هولندا نوريس: "أسوأ نصف لفة" كان كافياً للتأهل ثانياً في تصفيات هولندا

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"

وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا" وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"

هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"

هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي" هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"

ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا

ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا

فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى

فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك