هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"

كان هاميلتون يشقّ طريقه متقدماً للأمام بفضل اتباعه استراتيجية مختلفة للإطارات في السباق، حيث بدأ بمهاجمة بياستري لانتزاع المركز الثامن مع إطارات ميديوم جديدة.

وتجاوز هاميلتون خصمه الشاب من الجهة الداخلية لكنه دفعه نحو المنطقة العشبية واحتكّ إطار سيارته الخلفي بالجانح الأمامي لسيارة بياستري ما تسبب بخروجه من مراكز النقاط.

وتلقى هاميلتون عقوبة خمس ثوانٍ لقاء الحادثة، لكنها لم تكلفه خسارة أي شيء لأنه نجح بتعويضها وإنهاء السباق سادساً.

لاحقاً، قدم بطل العالم سبع مرات اعتذاره إلى الأسترالي الشاب.

حيث قال: "لقد اعتذرت لأنه من الواضح أن ذلك كان خطئي. لكنه لم يكن مقصوداً".

وأكمل: "لقد اقتربت منه وأخطأتُ في الحكم على الفارق بيننا وارتطمت به. قد يحصل ذلك في أي وقت. لكنني أدركت أنه خطئي".

وأضاف: "أردتُ التأكيد له على أن الخطأ لم يكن مقصوداً. وهذا ما يقوم به النبلاء، أليس كذلك؟".

من جهته، كان بياستري قد تعرض لاحتكاك مع زميله لاندو نوريس وكذلك مع ليام لاوسون سائق ألفا تاوري خلال سباق مونزا الحماسي، حيث أكد أنه قبل اعتذار هاميلتون.

فقال: "أعتقد أنه اتجه بشكل أكبر من اللازم يميناً، لكن مثل ذلك سهل الحدوث حقاً ضمن ذلك المنعطف الضيق للغاية".

وأكمل: "لقد جاء واعتذر، لذا لا أعتقد أن هناك أية مشكلة بعد ذلك".

وكذلك كان حال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين، حيث أثنى على اعتذار هاميلتون الذي يرى أن صبره كان قليلاً في محاولة التجاوز تلك.

فقال: "لم تكن هناك حاجة للمخاطرة لأنه كان يمتلك الوتيرة لتجاوز أوسكار (في فرصة مقبلة)".

واختتم: "لويس منافس عادل، وعند اعتذاره أظهر صفاته كمنافس وكشخص. وقد حاز بالتأكيد على احترامنا".