هاميلتون يعتذر بعد "تصرفه" عقب التجارب التأهيلية لجائزة المجر الكبرى

خلال استعراض السائقين قبل انطلاق السباق على حلبة هنغارورينغ، تحدث بطل العالم سبع مرات عن المشاعر المتباينة التي عاشها بعد يوم السبت الصعب.

وكان هاميلتون قد ضمن في البداية الانطلاق من المركز الثاني، بعدما أخفق بفارق ضئيل في انتزاع قطب الانطلاق الأول من سائق مكلارين لاندو نوريس.

لكن فرحته لم تدم طويلًا، إذ تلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق.

وجاءت العقوبة بعدما أعاق، من دون قصد، سائق مكلارين أوسكار بياستري عند المنعطف الأول خلال القسم الثالث من التجارب التأهيلية، نتيجة تأخر فريق فيراري في إبلاغه عبر اللاسلكي باقتراب السائق الأسترالي أثناء لفته السريعة.

واعترف فريد فاسور مدير فريق فيراري لاحقًا بأن سوء التواصل كان مسؤولية الفريق.

وبطبيعة الحال، بدا هاميلتون محبطًا للغاية بعد نهاية التجارب التأهيلية، لكنه قدم اعتذارًا لاحقًا عن رد فعله تجاه العقوبة.

وقال هاميلتون خلال استعراض السائقين قبل انطلاقه من المركز الخامس: "الطقس حار جدًا اليوم، لذا سيكون التحدي كبيرًا للغاية. لكنه يوم جديد وفرص جديدة."

وأضاف: "آمل أن أتمكن من المنافسة على الفوز. سيكون التجاوز صعبًا جدًا هنا، ولذلك ستكون الاستراتيجية عنصرًا حاسمًا."

وتابع: "كان يوم أمس صعبًا. أرجو أن تسامحوني على تصرفي بعد التجارب التأهيلية، لأنني قدمت حصة رائعة، ثم وصلني البلاغ بأن بياستري خلفي في اللحظة الأخيرة."

وأضاف: "أن تعرف بعدها مباشرة أنك ستتلقى عقوبة كان أمرًا يصعب تقبله، لكن هذا هو الواقع. يجب أن تمضي قدمًا، وسأبذل كل ما لدي من أجل الفريق اليوم."

ولم يكن هاميلتون السائق الوحيد الذي تعرض لعقوبة على شبكة الانطلاق، إذ عوقب متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي أيضًا بالتراجع ثلاثة مراكز، بعد عدم تخفيف سرعته بالشكل الكافي تحت الأعلام الصفراء، لينطلق من المركز السابع.

وانطلق لاندو نوريس من قطب الانطلاق الأول، إلى جانبه شارل لوكلير في المركز الثاني، بينما أكمل أوسكار بياستري، وماكس فيرستابن، ولويس هاميلتون المراكز الخمسة الأولى على شبكة الانطلاق.