هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر

خاض بطل العالم معركة حامية في جولة المجر ليحلّ ثالثًا في النهاية بعد قرار استراتيجيّ خاطئ عند الانطلاقة الثانية تسبّب في تراجعه إلى المركز الأخير في البداية.

إذ على إثر فترة العلم الأحمر، بدأ المسار بالجفاف، واختار جميع السائقين الدخول في نهاية لفّة التحمية للانتقال إلى إطارات الطقس الجاف.

واختار هاميلتون المواصلة على إطارات "انترميديت" وتوجّه وحيدًا إلى شبكة الانطلاق.

لكن كان من الواضح أنّ تلك الإطارات غير مناسبة لتلك الظروف، وأُجبر على التوقّف في نهاية اللفّة الأولى والتراجع إلى آخر الترتيب، لكنّه عاد للتقدّم لاحقًا ليحلّ ثالثًا خلف إستيبان أوكون وسيباستيان فيتيل.

وبدا البريطاني متعبًا بعد تلك الجهود، وتخلّف عن الحضور في اللقاءات الصحفيّة والتلفزيّة في البداية من أجل الحصول على نصائح طبيّة.

وأكّد متحدّثٌ باسم الفريق أنّ هاميلتون "عانى من إجهاد وبعض الدوار الخفيف".

من جانبه قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّه لا توجد مخاوف كبيرة حيال حالة هاميلتون.

وقال حيال ذلك: "لقد التقيته والطبيب معه. أعتقد بأنّ بوسعكم إدراك حالته بالنظر إلى درجات الحرارة العالية وظروف السباق هذه وقدر التجاوزات التي أتمّها. ذلك منهكٌ. أعتقد بأنّه سيكون على ما يرام، لكن من الأفضل اتّباع الخيار الآمن".

وبحديثه في اللقاء الصحفيّ الأوليّ بعد السباق، قال هاميلتون أنّه بذل كلّ ما في وسعه من أجل التقدّم في الترتيب.

وقال حيال ذلك: "كان اليوم صعبًا بالتأكيد. دائمًا ما نصعّب الأمور على أنفسنا. من الجنوني أنّنا كنّا الوحيدين على شبكة الانطلاق".

وأضاف: "لكنّ هذه الأمور تحدث ونتعلّم منها. بذلت كلّ ما لديّ حتّى النهاية".

ونتيجة للمركز الثالث الذي حقّقه هاميلتون، بالتوازي مع اقتصار غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن بالمركز العاشر، فقد انتزع البريطاني صدارة ترتيب بطولة العالم.

وقال حيال ذلك: "وصلنا إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع ولم نعلم كيف ستسير الأمور. لذا بالنظر إلى ظروف اليوم فإنّني سأقبل بهذه النتيجة".