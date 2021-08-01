تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / بوتاس يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا لقاء حادث المجر التالي / فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار عاجلة

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر

تعيّن على البريطاني لويس هاميلتون استدعاء طبيب فريق مرسيدس للفورمولا واحد على إثر سباق جائزة المجر الكبرى بعد معاناته من الإجهاد والدوار.

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر

خاض بطل العالم معركة حامية في جولة المجر ليحلّ ثالثًا في النهاية بعد قرار استراتيجيّ خاطئ عند الانطلاقة الثانية تسبّب في تراجعه إلى المركز الأخير في البداية.

إذ على إثر فترة العلم الأحمر، بدأ المسار بالجفاف، واختار جميع السائقين الدخول في نهاية لفّة التحمية للانتقال إلى إطارات الطقس الجاف.

واختار هاميلتون المواصلة على إطارات "انترميديت" وتوجّه وحيدًا إلى شبكة الانطلاق.

اقرأ أيضاً:

لكن كان من الواضح أنّ تلك الإطارات غير مناسبة لتلك الظروف، وأُجبر على التوقّف في نهاية اللفّة الأولى والتراجع إلى آخر الترتيب، لكنّه عاد للتقدّم لاحقًا ليحلّ ثالثًا خلف إستيبان أوكون وسيباستيان فيتيل.

وبدا البريطاني متعبًا بعد تلك الجهود، وتخلّف عن الحضور في اللقاءات الصحفيّة والتلفزيّة في البداية من أجل الحصول على نصائح طبيّة.

وأكّد متحدّثٌ باسم الفريق أنّ هاميلتون "عانى من إجهاد وبعض الدوار الخفيف".

من جانبه قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّه لا توجد مخاوف كبيرة حيال حالة هاميلتون.

وقال حيال ذلك: "لقد التقيته والطبيب معه. أعتقد بأنّ بوسعكم إدراك حالته بالنظر إلى درجات الحرارة العالية وظروف السباق هذه وقدر التجاوزات التي أتمّها. ذلك منهكٌ. أعتقد بأنّه سيكون على ما يرام، لكن من الأفضل اتّباع الخيار الآمن".

وبحديثه في اللقاء الصحفيّ الأوليّ بعد السباق، قال هاميلتون أنّه بذل كلّ ما في وسعه من أجل التقدّم في الترتيب.

وقال حيال ذلك: "كان اليوم صعبًا بالتأكيد. دائمًا ما نصعّب الأمور على أنفسنا. من الجنوني أنّنا كنّا الوحيدين على شبكة الانطلاق".

وأضاف: "لكنّ هذه الأمور تحدث ونتعلّم منها. بذلت كلّ ما لديّ حتّى النهاية".

ونتيجة للمركز الثالث الذي حقّقه هاميلتون، بالتوازي مع اقتصار غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن بالمركز العاشر، فقد انتزع البريطاني صدارة ترتيب بطولة العالم.

وقال حيال ذلك: "وصلنا إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع ولم نعلم كيف ستسير الأمور. لذا بالنظر إلى ظروف اليوم فإنّني سأقبل بهذه النتيجة".

المشاركات
التعليقات
بوتاس يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا لقاء حادث المجر

المقال السابق

بوتاس يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا لقاء حادث المجر

المقال التالي

فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة

فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

47 دقيقة
2
فورمولا 1

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود

1 س
3
فورمولا 1

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

1 س
4
فورمولا 1

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر

2 س
5
فورمولا 1

أوكون يفوز بسباق المجر الجنوني وسط دراما المتنافسين على اللقب

4 س
أحدث الأخبار
ريد بُل متخوّفة من خسارة محرّك آخر بعد حادث بيريز في المجر
فورمولا 1

ريد بُل متخوّفة من خسارة محرّك آخر بعد حادث بيريز في المجر

30د
وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة
فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

47د
فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود
فورمولا 1

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود

1 س
لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر
فورمولا 1

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

1 س
فيتيل "محبطٌ" بحلوله ثانيًا خلف أوكون المثالي
فورمولا 1

فيتيل "محبطٌ" بحلوله ثانيًا خلف أوكون المثالي

1 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر

أوكون يفوز بسباق المجر الجنوني وسط دراما المتنافسين على اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون يفوز بسباق المجر الجنوني وسط دراما المتنافسين على اللقب

فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة

ريد بُل متخوّفة من خسارة محرّك آخر بعد حادث بيريز في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل متخوّفة من خسارة محرّك آخر بعد حادث بيريز في المجر

بوتاس يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا لقاء حادث المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا لقاء حادث المجر

أحدث الأخبار

ريد بُل متخوّفة من خسارة محرّك آخر بعد حادث بيريز في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل متخوّفة من خسارة محرّك آخر بعد حادث بيريز في المجر

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتمسّك بقرار عدم تغيير إطارات هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.