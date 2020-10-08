هاميلتون يُعارض قطع الأشجار من أجل حلبة ريو الجديدة للفورمولا واحد

تُخطّط الفورمولا واحد لإضافة حلبة جديدة في ريو دي جينيرو إلى روزنامة البطولة في المستقبل القريب، وذلك في ظلّ وجود صفقة مع المروّج الذي سيُدير الحدث. يأتي ذلك مع نهاية العقد الحالي لحلبة إنترلاغوس التي تستضيف جائزة البرازيل الكبرى هذا العام.

لكنّ خطط تشييد الحلبة الجديدة، في منطقة ديودورو القاعدة العسكريّة المهجورة، ستتطلّب اقتلاع 70 ألف شجرة، وهو ما تسبّب في معارضة عامة للمقترح.

وقال هاميلتون حيال ذلك: "أرى شخصيًا أنّ العالم لا يحتاج لحلبة جديدة".

وأضاف: "هناك ما يكفي من الحلبات الرائعة. أعشق إنترلاغوس. تواجدت في ريو، والمكان جميلٌ جدًا. لا أعلم تفاصيل المسألة. سمعت بأنّ هناك إمكانيّات لجعل الحلبة مستدامة".

وأردف: "لكن أفضل استدامة هي عدم اقتلاع الأشجار من الأساس، خاصة في وقتٍ نُجابه فيه وباءً وهناك أزمة عالميّة متواصلة حول العالم".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ اقتلاع الغابات خطوة ذكيّة. ليست لديّ كلّ التفاصيل، لكنّه ليس بالأمر الذي أدعمه شخصيًا".

وأشارت شركة "ريو موتورسبورت" المروّجة للسباق إلى أنّه سيتمّ استغلال كامل المساحة البالغة 55 هكتارًا في ديودورو من أجل بناء المسار، وهي تتضمّن 70 ألف شجرة.

وجاء في بيان الشركة: "سيتمّ تعويض اقتلاع 70 ألف شجرة بغراسة 700 ألف أخرى، سيكون جزءٌ منها في الحلبة ذاتها، وهو ما سيجعل المساحة الخضراء أكبر ممّا هي عليه الآن.

وتمّ الاتّفاق على الصفقة لإقامة السباق بشرط أن تتلقّى الشركة الموافقة لبناء الحلبة من قبل السلطات المحليّة.