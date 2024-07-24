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فورمولا 1

هاميلتون يُعارض تزويد سيارات الفورمولا 1 بوحدات تكييف

يشعر لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرّات في الفورمولا 1 أنّ خطط "فيا" لاختبار وحدات تكييف في سيارات الفورمولا 1 غير ضروريّة بالنسبة للسائقين المتمتّعين بلياقة جيّدة.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

قلّل هاميلتون من شأن خطّة "فيا" اختبار نظام تكييف مبسّط في قمرة قيادة سيارة الفورمولا 1 لمساعدة السائقين في الظروف الحارة، حيث يشعر بأنّ التدريب وحده كافٍ.

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" بشكلٍ حصري في عطلة نهاية أسبوع جائزة المجر الكبرى كيف أنّ الهيئة الحاكمة تختبر نظامًا تمّ تطويره استجابة لمعاناة العديد من السائقين في الأجواء الحارة ضمن جائزة قطر الكبرى العام الماضي.

وسيجري الاختبار الأوّل على سيارة واحدة خلال التجارب الحرّة في جائزة هولندا الكبرى المقبلة، على أن تجري اختبارات أخرى لإثبات نجاعة النظام في الجولات التالية.

وفي حال عمل النظام بنجاح، يتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ "فيا" ستوفّر تفاصيل التصميم لتسمح للشركات ببناء نسخها الخاصة التي على فرق الفورمولا 1 شراؤها وتركيبها في سياراتها فقط عندما تكون الأجواء حارة جدًا.

وسُئل هاميلتون حول الفكرة في المؤتمر الصحفي بعد السباق، الذي نافس سباق إيمولا على مرتبة السباق الأشدّ حرارة حتّى الآن هذا الموسم بدرجة 33 درجة مئويّة في كلّ منهما.

وقال البريطاني في هذا الشأن: "حسنًا، لم أكن على علمٍ بذلك".

وأضاف: "لسنا في حاجة لذلك. هذه هي الفورمولا 1. ودائمًا ما كانت هكذا. الوضع صعبٌ في هذه الظروف".

وأردف: "نحن رياضيون عالو الأجر. وعليك التدرّب بشدّة للتأكّد من قدرتك على تحمّل الحرارة في النهاية".

ثمّ تابع: "ذلك صعب. ليس بالأمر السهل، خاصة عندما تتّجه إلى أماكن مثل قطر وسنغافورة. لكنّني لا أعتقد بأنّنا بحاجة إلى وحدات تكييف في السيارة".

وكانت هذه الفكرة قد جاءت على إثر تعهّد "فيا" بتفادي تكرار الوقائع التي أثّرت فيها متطلّبات حلبة قطر السريعة على السائقين لدى عودتها إلى الروزنامة في العام الماضي.

إذ لم تنزل درجات الحرارة إلى مستوى أقلّ من 31 درجة مئويّة. وأدّى ذلك إلى معاناة السائقين من عدّة مشاكل جسديّة في السباق الممتدّ لـ 57 لفّة، حيث انسحب لوغان سارجنت سائق ويليامز بسبب ضربة حر، بينما تقيّأ إستيبان أوكون سائق ألبين في خوذته، وفقد لانس سترول سائق أستون مارتن وعيه لوهلة.

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