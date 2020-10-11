فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / تقرير السباق

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا

المشاركات
التعليقات
هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا
من قبل:
, رئيس التحرير

وصل البارون الأحمر مايكل شوماخر إلى الرقم القياسي بعدد الانتصارات في سباقات الفورمولا واحد خلال جائزة الصين الكبرى 2006، حيث اعتبر البعض بأنه سيكون من شبه المستحيل الاقتراب منه في المستقبل القريب، إلّا أنّ لويس هاميلتون وصل إلى هذا الانجاز من خلال فوزه على أرض شوماخر في نوربورغرينغ.

انطلق هاميلتون من المركز الثاني ولكنه تمكّن من التقدّم للصدارة بعدما اقترف زميله فالتيري بوتاس خطأً على المنعطف الأوّل جرّاء الكبح القويّ في اللّفة 13، حيث قاد سباقًا سهلاً في الصدارة من دون تهديد من أحد خلال سباقٍ شهد الكثير من الدراما خلفه.

ولكن هاميلتون الذي كان يتمتع بفارقٍ مُريح عن ماكس فيرشتابن وبأكثر من دقيقة من دانيال ريكاردو الذي كان يحتلّ المركز الثالث فقدَ أفضليته في اللّفة 45 بعدما دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة جرّاء انسحاب لاندو نوريس.

وقد تمكّن البريطاني من الحفاظ على مركزه حتى النهاية محرزًا فوزه الثاني في نوربورغرينغ بعد فوزه الأوّل الذي أحرزه في العام 2011 مع فريقه السابق مكلارين.

وجرّاء فوزه هذا، عادل هاميلتون الرقم القياسي بعدد الانتصارات والمُسجّل باسم شوماخر، ولكن المفارقة هو أنّ الألماني احتاج إلى 246 سباقًا كي يُحرز هذا الإنجاز بينما احتاج البريطاني إلى 261 سباقًا.

كما بات هاميلتون يبتعد بفارق 69 نقطة عن أقرب منافسيه في ترتيب بطولة السائقين حيث بات الطريق مفتوحًا أمامه ليُحرز بطولته السابعة في الفئة الملكة.

وحلّ في المركز الثاني فيرشتابن الذي لم يتمكّن من الاقتراب بما فيه الكفاية من هاميلتون، إلّا أنه كان سريعًا بما يكفي كي يُبقي ريكاردو خلفه – إذ أحرز الأسترالي منصة التتويج الأولى له مع رينو والـ 30 في مسيرته (المنصة الأولى بعد فوزه بسباق موناكو 2018).

وعلى الرغم من محاولاته الحثيثة لخطف المركز الثالث من ريكاردو، بيد أنه توجّب على سيرجيو بيريز الاكتفاء بالمركز الرابع للسباق الثاني على التوالي.

أمّا المركز الخامس فكان من نصيب كارلوس ساينز والذي تقدّم على بيير غاسلي وشارل لوكلير.

وحقّق نيكو هلكنبرغ نتيجة أكثر من رائعة بإنهائه للسباق في المركز الثامن على الرغم من عدم مشاركته خلال التجارب الحرّة واستدعائه مباشرةً إلى التجارب التأهيلية كي يُشارك مكان المريض لانس سترول.

وقد أكمل رومان غروجان وأنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل، إذ تجدر الإشارة إلى أنّ السائق الفرنسي سجّل نقاطه الأولى هذا الموسم.

مجريات السباق

تمكّن هاميلتون من التقدّم على المتصدّر بوتاس على المنعطف الأوّل ولكن الفنلندي عاد بقوّة واستعاد مركزه على المنعطف الثاني وابتعد بفارق 1.7 ثانية عن زميله خلال اللّفات الأولى من السباق.

كما نجح ريكاردو في التقدّم إلى المركز الخامس على حساب ألبون حيث بدأ الضغط على لوكلير أثناء صراعهما على المركز الرابع. ولكن كان من الواضح ابتعاد السيارات الثلاث الأولى (بوتاس، هاميلتون وفيرشتابن) بشكلٍ كبير عن البقية.

وقد نجح ريكاردو في تجاوز لوكلير على المنعطف الثاني خلال اللّفة التاسعة حيث ابتعد الأسترالي بسرعة عن سائق فيراري.

وجرّاء الكبح القويّ لبوتاس على المنعطف الأوّل وتضرّر الإطار الأمامي الأيمن من سيارته، تمكّن زميله هاميلتون من الانقضاض عليه وتجاوزه. وقد دخل الفنلندي إلى منطقة الصيانة مع نهاية اللّفة 13 منتقلاً إلى الإطارات المتوسطة.

في أثناء ذلك انسحب سائق ويليامز جورج راسل من السباق بعد احتكاك كيمي رايكونن به على المنعطف الأوّل حيث حصل سائق ألفا روميو على عقوبة 10 ثوانٍ.

وقد تبعه بوتاس في اللّفة 19 عندما أعلم فريقه بخسارته للطاقة حيث دخل إلى منطقة الصيانة معلنًا انسحابه من السباق.

وكان ترتيب السائقين مع وصول السباق إلى اللّفة 20 كالتالي: هاميلتون، فيرشتابن (+2.5 ثانية)، نوريس ثالثًا (+23.1 ثانية)، بيريز (+24.6 ثانية)، مع الإشارة إلى أنّ السائقين الأخيرين لم يقوما بالتوقف في تلك المرحلة من السباق.

وفي اللّفة 23 انسحب إستيبان أوكون من السباق إذ قال لفريقه "يبدو بأني خسرت شيئًا ما في السيارة. لم أعد أملك المكابح ولا الغيارات".

كما انسحب ألبون كذلك في اللّفة 25 من دون معرفة السبب، إلّا أنّ سائق ريد بُل خاض سباقًا صعبًا حتى تلك اللّحظة: انطلاقة سيئة والاحتكاك مع ريكاردو، ومن ثم الاصطدام بكفيات وتحطيم جناح سيارته الأمامي.

المشاكل لم تتوقف هنا، إذ أعلم نوريس فريقه بخسارته للطاقة، ولكن البريطاني كان قادرًا على إكمال السباق حيث يبدو بأنّ المشكلة كانت مرتبطة بأجهزة الاستشعار. نوريس خسر معركته مع بيريز بعد التوقعات وتراجع إلى المركز السادس.

بيريز أكمل تأديته الجيدة وتمكّن من التقدّم للمركز الرابع بعد تجاوزه للوكلير الذي كان يُعاني مع إطارات سيارته.

وقد اضطر نوريس إلى الانسحاب من السباق في اللّفة 45 حيث تمّ اعتماد سيارة الأمان مع دخول السائقين إلى تغيير إطاراتهم. وقد ساعد ذلك ريكاردو على الحفاظ على المركز الثالث أمام بيريز بينما حقّق هاميلتون فوزه الـ 91 في سباقات الفورمولا واحد متقدمًا على فيرشتابن.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   44 United Kingdom لويس هاميلتون 60 1:35:49.641  
2   33 Netherlands ماكس فيرشتابن 60 1:35:54.111 4.470
3   3 Australia دانيال ريكاردو 60 1:36:04.254 14.613
4   11 Mexico سيرجيو بيريز 60 1:36:05.711 16.070
5   55 Spain كارلوس ساينز الإبن 60 1:36:11.546 21.905
6   10 France بيير غاسلي 60 1:36:12.407 22.766
7   16 Monaco شارل لوكلير 60 1:36:20.455 30.814
8   27 Germany نيكو هلكنبرغ 60 1:36:22.237 32.596
9   8 France رومان غروجان 60 1:36:28.722 39.081
10   99 Italy أنطونيو جيوفينازي 60 1:36:29.676 40.035
11   5 Germany سيباستيان فيتيل 60 1:36:30.451 40.810
12   7 Finland كيمي رايكونن 60 1:36:31.117 41.476
13   20 Denmark كيفن ماغنوسن 60 1:36:39.226 49.585
14   6 Canada نيكولاس لاتيفي 60 1:36:44.090 54.449
15   26 Russian Federation دانييل كفيات 60 1:36:45.229 55.588
  dnf 4 United Kingdom لاندو نوريس 42    
  dnf 23 Thailand ألكسندر ألبون 23    
  dnf 31 France إستيبان أوكون 22    
  dnf 77 Finland فالتيري بوتاس 18    
  dnf 63 United Kingdom جورج راسل 12    
تغطية مباشرة لسباق جائزة إيفل الكبرى 2020

المقال السابق

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيفل الكبرى 2020

المقال التالي

ريكاردو بعد اعتلائه منصة التتويج في ألمانيا: كأنّها مرّتي الأولى وسنفكّر بالوشم الآن

ريكاردو بعد اعتلائه منصة التتويج في ألمانيا: كأنّها مرّتي الأولى وسنفكّر بالوشم الآن
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا

ريكاردو بعد اعتلائه منصة التتويج في ألمانيا: كأنّها مرّتي الأولى وسنفكّر بالوشم الآن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو بعد اعتلائه منصة التتويج في ألمانيا: كأنّها مرّتي الأولى وسنفكّر بالوشم الآن

رالي إيطاليا: سوردو يحقق انتصاره الثالث من بوابة ساردينيا
دبليو آر سي دبليو آر سي / تقرير المرحلة

رالي إيطاليا: سوردو يحقق انتصاره الثالث من بوابة ساردينيا

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

سائقو الفورمولا واحد يتوجهون نحو "المجهول" مع الإطارات في سباق نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد يتوجهون نحو "المجهول" مع الإطارات في سباق نوربورغرينغ

موتو جي بي: بيتروشي يفوز بالسباق الدرامي الماطر في فرنسا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: بيتروشي يفوز بالسباق الدرامي الماطر في فرنسا

هاميلتون: فوز غاسلي في مونزا "سيؤلم" ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: فوز غاسلي في مونزا "سيؤلم" ريد بُل

هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون أراد بدء سباق نوربورغرينغ على الإطارات المتوسطة

أحدث الأخبار

ريكاردو بعد اعتلائه منصة التتويج في ألمانيا: كأنّها مرّتي الأولى وسنفكّر بالوشم الآن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو بعد اعتلائه منصة التتويج في ألمانيا: كأنّها مرّتي الأولى وسنفكّر بالوشم الآن

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيفل الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيفل الكبرى 2020

ألبون: حزمة التحديثات قرّبت ريد بُل كثيرًا من مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: حزمة التحديثات قرّبت ريد بُل كثيرًا من مرسيدس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا

38د
2
فورمولا 1

ريكاردو بعد اعتلائه منصة التتويج في ألمانيا: كأنّها مرّتي الأولى وسنفكّر بالوشم الآن

3
دبليو آر سي

رالي إيطاليا: سوردو يحقق انتصاره الثالث من بوابة ساردينيا

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

5
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يتوجهون نحو "المجهول" مع الإطارات في سباق نوربورغرينغ

أحدث الأخبار

ريكاردو بعد اعتلائه منصة التتويج في ألمانيا: كأنّها مرّتي الأولى وسنفكّر بالوشم الآن
فورمولا 1

ريكاردو بعد اعتلائه منصة التتويج في ألمانيا: كأنّها مرّتي الأولى وسنفكّر بالوشم الآن

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا
فورمولا 1

هاميلتون يُعادل رقم شوماخر القياسي بعد فوزه في نوربورغرينغ: 91 انتصارًا

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيفل الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة إيفل الكبرى 2020

ألبون: حزمة التحديثات قرّبت ريد بُل كثيرًا من مرسيدس
فورمولا 1

ألبون: حزمة التحديثات قرّبت ريد بُل كثيرًا من مرسيدس

سيدل: مكلارين تعيّن عليها الدفع بالحزمة الانسيابية الجديدة في نوربورغرينغ
فورمولا 1

سيدل: مكلارين تعيّن عليها الدفع بالحزمة الانسيابية الجديدة في نوربورغرينغ

أحدث ملفات الفيديو

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ 07:02
فورمولا 1

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ

لماذا تمّ منع 08:28
فورمولا 1

لماذا تمّ منع "السيارة ذات المروحة" الأسطورية في الفورمولا واحد؟

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020 13:37
فورمولا 1

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.