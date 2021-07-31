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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى تقرير التجارب

هاميلتون يطيح بفيرشتابن ويتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في هنغارورينغ

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نجح البريطاني لويس هاميلتون في تصدّر التجارب الحرّة الثالثة من جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه بـ 0.088 ثانية على غريمه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

هاميلتون يطيح بفيرشتابن ويتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في هنغارورينغ

تواصلت تجارب السائقين لمحاولة التوصّل إلى التوازن الأمثل بعد معاناة أغلبهم على هذا الصعيد بالأمس، وذلك في ظلّ استمرار درجات الحرارة العالية.

وطلبت فيراري من شارل لوكلير القيادة بسرعة ثابتة في منعطفات معيّنة لإجراء بعض التحقّقات، لكنّ أصيل موناكو قدّم ردًا مضحكًا لاحقًا بالقول: "خافيير (مهندسه)، أنا هو الغبيّ في الحقيقة، لا أعلم أرقام المنعطفات بشكلٍ جيّد، آسف".

وتعرّض ميك شوماخر لحادث عند المنعطف الـ 11 مع بقاء 17 دقيقة على النهاية. ورُفع العلم الأحمر نتيجة لذلك لإبعاد سيارة الألماني وتنظيف المسار وتصليح حاجز الإطارات.

وقد لا يتمكّن فريق هاس من تصليح السيارة قبل التصفيات، وهو ما قد يعني عدم قدرته على المشاركة فيها.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 9 دقائق على النهاية، وسارع الجميع إلى الحلبة لإجراء آخر محاكاة للتصفيات.

لكنّ فريق ألفا ورميو قام بتسريح أنطونيو جيوفينازي بشكلٍ غير آمن في طريق لانس سترول في خطّ الحظائر ولمست سيارة الأخير الجناح الأماميّ لسيارة جيوفينازي، وأعلنت إدارة السباق سريعًا التحقيق في الواقعة بعد الحصّة.

وانقلب الوضع هذا اليوم بالمقارنة مع الأمس، إذ أصبح فيرشتابن متفوّقًا في المقطع الأوّل، في حين كانت الكفّة متساوية في المقطع الأوسط، بينما كان هاميلتون ومرسيدس بشكلٍ عام الأسرع في المقطع الثالث الأخير.

ونجح هاميلتون في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:16.826 دقيقة، وتقدّم البريطاني بـ 0.088 ثانية على فيرشتابن الذي حلّ ثانيًا.

أمّا فالتيري بوتاس فقد اتّبع برنامجًا مختلفًا بعض الشيء وعاد على مجموعة إطارات مستعملة وأكمل الحصّة ثالثًا بفارق 0.229 ثانية عن الصدارة.

وبعد معاناتهما في التجارب الثانية أمسٍ الجمعة، حقّق ثنائيّ فيراري تقدّمًا لافتًا وحلّ كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير في المركزين الرابع والخامس على التوالي ولم تفصل بينهما سوى 0.023 ثانية، بالرغم من أنّهما كان أبطأ بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية من هاميلتون، لكنّهما كانا بعيدين عن بقيّة منافسيهما في ذات الوقت.

إذ أنّ لاندو نوريس حلّ سادسًا لكن على بُعد حوالي ثانية عن الصدارة، وتقدّم البريطاني الشاب على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر، بينما وضع دانيال ريكاردو سيارة مكلارين الثانية في المركز الثامن.

وبعد أن أشار بالأمس إلى أنّ الكثير من العمل ينتظر فريقه ألبين، حلّ فرناندو ألونسو تاسعًا في هذه الحصّة، في حين أكمل سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 20 1:16.826     205.289
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 13 1:16.914 0.088 0.088 205.054
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 15 1:17.055 0.229 0.141 204.679
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 20 1:17.497 0.671 0.442 203.512
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 16 1:17.520 0.694 0.023 203.452
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 12 1:17.772 0.946 0.252 202.792
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 12 1:17.917 1.091 0.145 202.415
8 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 15 1:17.942 1.116 0.025 202.350
9 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 15 1:17.992 1.166 0.050 202.220
10 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 16 1:18.050 1.224 0.058 202.070
11 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 17 1:18.115 1.289 0.065 201.902
12 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 15 1:18.174 1.348 0.059 201.749
13 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 15 1:18.235 1.409 0.061 201.592
14 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 25 1:18.461 1.635 0.226 201.011
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 21 1:18.683 1.857 0.222 200.444
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 14 1:18.794 1.968 0.111 200.162
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 15 1:18.821 1.995 0.027 200.093
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 14 1:19.113 2.287 0.292 199.355
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 15 1:19.406 2.580 0.293 198.619
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 16 1:19.933 3.107 0.527 197.310
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