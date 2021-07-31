هاميلتون يطيح بفيرشتابن ويتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في هنغارورينغ

تواصلت تجارب السائقين لمحاولة التوصّل إلى التوازن الأمثل بعد معاناة أغلبهم على هذا الصعيد بالأمس، وذلك في ظلّ استمرار درجات الحرارة العالية.

وطلبت فيراري من شارل لوكلير القيادة بسرعة ثابتة في منعطفات معيّنة لإجراء بعض التحقّقات، لكنّ أصيل موناكو قدّم ردًا مضحكًا لاحقًا بالقول: "خافيير (مهندسه)، أنا هو الغبيّ في الحقيقة، لا أعلم أرقام المنعطفات بشكلٍ جيّد، آسف".

وتعرّض ميك شوماخر لحادث عند المنعطف الـ 11 مع بقاء 17 دقيقة على النهاية. ورُفع العلم الأحمر نتيجة لذلك لإبعاد سيارة الألماني وتنظيف المسار وتصليح حاجز الإطارات.

وقد لا يتمكّن فريق هاس من تصليح السيارة قبل التصفيات، وهو ما قد يعني عدم قدرته على المشاركة فيها.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 9 دقائق على النهاية، وسارع الجميع إلى الحلبة لإجراء آخر محاكاة للتصفيات.

لكنّ فريق ألفا ورميو قام بتسريح أنطونيو جيوفينازي بشكلٍ غير آمن في طريق لانس سترول في خطّ الحظائر ولمست سيارة الأخير الجناح الأماميّ لسيارة جيوفينازي، وأعلنت إدارة السباق سريعًا التحقيق في الواقعة بعد الحصّة.

وانقلب الوضع هذا اليوم بالمقارنة مع الأمس، إذ أصبح فيرشتابن متفوّقًا في المقطع الأوّل، في حين كانت الكفّة متساوية في المقطع الأوسط، بينما كان هاميلتون ومرسيدس بشكلٍ عام الأسرع في المقطع الثالث الأخير.

ونجح هاميلتون في تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:16.826 دقيقة، وتقدّم البريطاني بـ 0.088 ثانية على فيرشتابن الذي حلّ ثانيًا.

أمّا فالتيري بوتاس فقد اتّبع برنامجًا مختلفًا بعض الشيء وعاد على مجموعة إطارات مستعملة وأكمل الحصّة ثالثًا بفارق 0.229 ثانية عن الصدارة.

وبعد معاناتهما في التجارب الثانية أمسٍ الجمعة، حقّق ثنائيّ فيراري تقدّمًا لافتًا وحلّ كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير في المركزين الرابع والخامس على التوالي ولم تفصل بينهما سوى 0.023 ثانية، بالرغم من أنّهما كان أبطأ بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية من هاميلتون، لكنّهما كانا بعيدين عن بقيّة منافسيهما في ذات الوقت.

إذ أنّ لاندو نوريس حلّ سادسًا لكن على بُعد حوالي ثانية عن الصدارة، وتقدّم البريطاني الشاب على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر، بينما وضع دانيال ريكاردو سيارة مكلارين الثانية في المركز الثامن.

وبعد أن أشار بالأمس إلى أنّ الكثير من العمل ينتظر فريقه ألبين، حلّ فرناندو ألونسو تاسعًا في هذه الحصّة، في حين أكمل سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: