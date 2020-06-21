هاميلتون يطلق لجنة بحثية جديدة لتحسين التنوّع العرقي في عالم السباقات

وسط الاحتجاجات العالمية المناهضة للعنصرية في أعقاب مقتل جورج فلويد، الرجل ذي البشرة السمراء غير المسلّح، بواسطة شرطة الولايات المتّحدة نهاية مايو/أيار الماضي، دعم هاميلتون على نحوٍ كبير حركة #BlackLivesMatter في الأسابيع الأخيرة.

ويُعد هاميلتون بطل العالم ست مرّات السائق الوحيد من ذوي البشرة السمراء في تاريخ بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي ندّد "بصمت" البطولة حيال الممارسات العنصرية.

وضمن مقالٍ كتبه سيُنشر اليوم في صحيفة "ذا سانداي تايمز" البريطانية، تكلّم سائق مرسيدس عن رسائله الأخيرة في تلك المسألة قائلًا: "رأيت أناسًا كنت أحترمهم اختاروا الصمت في وجه ما يحدث، وقد فطر ذلك قلبي، ولهذا تعيّن عليّ الخروج والتنديد بذلك".

وكتب هاميلتون عمّا واجهه من عنصرية في رياضة السيارات - "من أطفال يرمونني بأشياء بينما أمارس الكارتينغ، إلى سخرية المشجّعين منّي عبر وجه أسود في إحدى الجوائز الكبرى في 2007" - وقال بأنّه اعتاد على فكرة "أنه لا أحد سيدافع عني عندما أواجه الممارسات العنصرية، كون لا أحد يشعر شخصيًا أو يفهم تجربتي وما مررت به".

وفي محاولة لتحسين التنوّع العرقي داخل عالم رياضة السيارات الذي يسيطر عليه ذوو البشرة البيضاء، أعلن هاميلتون ضمن ذلك المقال عن إطلاقه "لجنة هاميلتون"، وهي شراكة بحثية جديدة مع الأكاديمية الملكية للهندسة.

وستكرّس تلك اللجنة جهودها في "استكشاف كيف يمكن لرياضة السيارات أن تستقطب مزيدًا من الشباب ذوي البشرة السمراء عبر العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات ( موضوعات ستيم) وفي النهاية تقوم بتوظيفهم ضمن فرقنا أو القطاعات الهندسية الأخرى".

وواصل هاميلتون شرحه بالقول: "ستقوم تلك اللجنة كذلك باستكشاف الجوانب التي تعاني من افتقار للنماذج التي يُحتذى بها والخدمات المهنية في المدارس، وكذلك الفرص لجذب مزيد من الشباب ذوي البشرة السمراء والحواجز اللامنهجية التي تمنع الأشخاص من خلفيات عرقية أكثر تنوّعًا من الانضمام إلى عالم السباقات، وكذلك ممارسات التوظيف الإشكالية التي تتسبّب في خريجين أقل من أصحاب البشرة السوداء يعملون بالوظائف الهندسية".

وأضاف: "لن يكون ذلك بحثًا في منأى عن الواقع، حيث نرغب السماع من الشباب والخريجين الذين واجهوا مثل تلك التحديات يوميًا، إذ أنّنا ضمن عملية جلب شركاء إضافيين يعملون على الأرض داخل مجتمعات أصحاب البشرة السمراء لنحصل على رؤية أولية واضحة. علاوة على ذلك، نريد استقطاب قادة من السياسات والأعمال يلتزمون بالقيادة في تفعيل التوصيات البحثية".

واختتم: "لقد انتهى وقت الابتزال والإيماءات الرمزية. آمُل أن تقوم لجنة هاميلتون بتغيير حقيقي وملموس، حيث أنّه وعندما أعود بالزمن بعد 20 عامًا، أودّ رؤية الرياضة التي منحت الفتى الأسمر الخجول من الطبقة العاملة من ستيفينايج تلك الفرص الكبيرة، تحظى بتنوّع عرقي بذات قدر تعقيد وتنوّع ثقافة العالم الذي نعيش فيه".