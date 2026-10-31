فورمولا 1

هاميلتون يطلق تصريحات واثقة بشأن فيراري رغم المشكلات التقنية في جائزة المكسيك الكبرى

يعتقد هاميلتون أن الفريق يمتلك "سيارة جيدة للغاية" في نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعدما تصدّر شارل لوكلير حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة.

منشور: 31-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: دانيال كارديناس / الأناضول

يعتقد لويس هاميلتون أن فيراري قادرة واقعيًا على المنافسة على قطب الانطلاق الأول في جائزة المكسيك الكبرى، بعدما أنهى زميله في الفريق شارل لوكلير حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة في الصدارة.

وعانى السائق البريطاني من مشكلة خلال الحصة الثانية من التجارب الحرة، حرمته فرصة تنفيذ محاكاة طويلة للسباق مع حمولة وقود مرتفعة، لكن بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 لا يزال متفائلًا بحظوظ فريقه يوم السبت.

وقال هاميلتون: "كان الشعور جيدًا للغاية حتى تلك اللحظة. كان كل شيء يسير بشكل رائع. كما أننا أحسنا التعامل مع تعديلات الإعدادات. كانت السيارة في وضع جيد، وكنا أقوياء بالفعل".

وأكمل: "لكن حتى خلال لفتي، كنا نفقد القوة في بعض المواضع، ولذلك خسرت ثلاثة أعشار من الثانية قبل ذلك أيضًا. في المجمل، لدينا سيارة جيدة للغاية في نهاية هذا الأسبوع".

ويُعد فريق فيراري المرشّح المفضّل لدى الجماهير قبل انطلاق منافسات هذه الجولة، وسط توقعات بأن تتعامل وحدة طاقته بشكل أفضل مع ظروف الارتفاع الشاهق، بفضل شاحنها التوربيني الأصغر حجمًا. وكان جورج راسل سائق مرسيدس قد أشار يوم الخميس إلى أن ذلك قد يمنح السيارات الإيطالية "أفضلية كبيرة إلى حد ما" في الهواء الأقل كثافة بمدينة مكسيكو سيتي.

لكن هاميلتون حريص على التخلص من هذه التوقعات المرتفعة.

وقال: "لا أتفق حقًا مع نظرية الشاحن التوربيني. إذا نظرتم إلى السرعات التي تسجلها مرسيدس وريد بُل، فستجدون أنهما لا تزالان سريعتين عند نهاية الخطوط المستقيمة، كما يحدث في كل سباق. لذلك، لا أعتقد أن الشاحن التوربيني يُحدث أي فارق".

وأردف: "لا تزال السيارتان تسجلان سرعة أكبر عند نهاية الخطوط المستقيمة. لذلك أعتقد أننا ما زلنا نخسر نحو عُشرين أو ثلاثة أعشار من الثانية، لكن السيارة تتصرف بشكل جيد للغاية".

كما قلّل أوسكار بياستري سائق مكلارين من أهمية هذه النظرية، مشيرًا إلى أن سيارة فيراري بدت "بطيئة بعض الشيء على الخطوط المستقيمة".

وعلى الرغم من هذا الفارق، لا يزال هاميلتون متفائلًا بقدرة فيراري على المنافسة على الصف الأول، لكنه حذّر من أن المنافسين ينجحون عادةً في استخراج مزيد من السرعة خلال التصفيات.

وقال: "أنهى شارل الحصتين في المركز الأول، لكنك لا تعرف أبدًا كيف ستسير التصفيات. يبدو أن الآخرين ينجحون في تحقيق خطوة إضافية، لكنني أعتقد بصراحة أننا قد نكون قريبين جدًا من التغلب عليهم في التصفيات".

وبعدما حُرم من تنفيذ محاكاة طويلة للسباق، أقرّ هاميلتون بأنه سيضطر إلى الاعتماد على بيانات السائقين الآخرين من أجل ضبط سيارته استعدادًا لسباق الأحد.

وقال: "لا أعرف كيف سيكون أداء السيارة على المسافات الطويلة. لم نتمكن من تنفيذ ذلك، ولذلك عليّ فقط الاستفادة من ملاحظات أداء الآخرين، ومحاولة تقدير الإعدادات التي نحتاج إليها في السيارة، مثل الجناح، فضلًا عن الضبط وإعدادات الكبح".

وتتصدر مرسيدس بطولة الصانعين أمام فيراري بفارق 133 نقطة، ويمكنها حسم اللقب خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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