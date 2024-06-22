هاميلتون يطلب الدعم من متابعي مرسيدس في الفورمولا واحد
طلب لويس هاميلتون سائق مرسيدس الدعم من متابعي فريق السهام الفضية في الفورمولا واحد حيال الجدل الصادر مؤخراً حول العلاقة بينه وبين الفريق وبين زميله جورج راسل.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
وجّه بطل العالم سبع مرات رسالة إلى متابعي البطولة بعدم نشر "السلبية" بعد الجدل مؤخراً حيال فكرة أن مرسيدس تميّز بينه وبين زميله جورج راسل في التعامل.
مع خروج هاميلتون من مرسيدس وانضمامه إلى فيراري بدءاً من موسم 2024 المقبل في صفقة صدمت عالم الفورمولا واحد، أصبحت نتائجه مقارنة بنتائج راسل تحت تدقيق شديد من قبل المتابعين.
ويتقدم راسل على هاميلتون بفارق 14 نقطة ضمن ترتيب بطولة السائقين، كما أحرز راسل قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة كندا الكبرى، بينما تصدر هاميلتون التجارب الحرة الثالثة حينها.
وأشعل هاميلتون فتيل تلك التكهنات حين صرّح "الأداء يختفي من سيارتي، لسبب ما" بعد أن تأهل مركزين خلف راسل في موناكو.
وانتقل التركيز إلى جانح سيارة مرسيدس الجديد الذي استعمله راسل فقط حينها، والذي يبدو أنه عزز من أداء السيارة، حيث أوضح هاميلتون أن "التوقعات بالتفوق على زميله ستكون صعبة لأنه يمتلك المكونات المحدّثة".
لكن، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه تم عرض تجربة الجانح الأمامي على هاميلتون، لكنه اعتبرها مخاطرة حينها ولم يجربه خاصة وأن مرسيدس حينها لم تكن تمتلك إلا قطعة واحدة من الجانح الجديد.
بالتالي فإن احتمال تضرره أو كسره تعني الاضطرار للعودة للجانح القديم والانطلاق من خط الحظائر في موناكو وهي الحلبة التي يستحيل التجاوز فيها.
لاحقاً في كندا ومع الاختلاف في تأدية السائقين، ظهرت تكهنات ضمن وسائل التواصل الاجتماعي حيال إمكانية وجود تحيّز من قبل مرسيدس لصالح راسل وضدّ هاميلتون.
وعلى هامش جولة إسبانيا، سُئِل هاميلتون إن كان هناك شيء يريد قوله للمتابعين حيال هذه المسألة.
فقال: "نعم، أعتقد أنهم يدركون بأننا.. ولو نظرنا للسنوات الماضية، لطالما كنا فريقاً قوياً. لطالما عملنا بجد وبشكل كبير معاً".
وأكمل: "أعتقد أنه من السهل الانحياز للمشاعر. لكن، أعتقد أنه وعلى الدوام… حتى أنني علقتُ على هذه المسألة في السباق الأخير على سبيل المثال، المسألة تتعلق بأدائي فقط".
وأردف: "أعتقد أننا بحاجة للدعم، وليس السلبية. لم أكن مدركاً حقاً أن جورج يتلقى كل هذه السلبية".
وأكمل: "لم يقم جورج بأي شيء خاطئ، وهو يقدم كل ما بوسعه في كل جولة، وهو يتقدم مع الفريق. لا يمكن تجاهل كل ذلك على الإطلاق".
واسترسل: "بالطبع، هناك على الدوام أمور يمكن تحسينها ضمن الفريق. وذلك يأتي عبر النقاشات والتواصل".
واستكمل: "ذلك أمر نعمل عليه بشكل متواصل. جميعنا في نفس القارب. جميعنا نعمل بشكل جاد. جميعنا نريد إكمال السباقات بأفضل المراكز وأشعر أننا ندين بهذا للعلاقة الطويلة التي جمعتنا معاً".
وحين سُئِل حيال الوضع ودفاع هاميلتون عنه، أجاب راسل: "شخصياً، لا أنظر إلى إنستاغرام أو تويتر، بصراحة".
وأضاف: "ما زال لديّ بعض السيطرة على حساباتي الخاصة على قنوات التواصل الاجتماعي، بالتالي ما يخرج هناك سواء من قبل فريقي أو المحتوى المنشور، جميعه يمرّ عبري".
واختتم: "كل شيء صادر مني".
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