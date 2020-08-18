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هاميلتون يُطالب بيريللي بمنح السائقين إطارات يُمكنهم التسابق بها في 2022

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هاميلتون يُطالب بيريللي بمنح السائقين إطارات يُمكنهم التسابق بها في 2022
18-08-2020

يعتقد لويس هاميلتون أنّ مشجّعي بطولة العالم للفورمولا واحد لا يريدون رؤية إدارة عمر الإطارات في السباقات، حيث طالب بيريللي بتطوير منتجٍ يُمكن من خلاله للسائقين التسابق في 2022.

حقّق سائق مرسيدس انتصاره الرابع هذا الموسم من بوابة جائزة إسبانيا الكبرى، وذلك بعد أن تمكّن من البقاء بعيدًا عن ماكس فيرشتابن وتجاوز مشاكل الإطارات التي واجهها الفريق في سيلفرستون.

وبالرغم من اعتباره أستاذًا إن صحّ التعبير في الحفاظ على الإطارات، اعترف هاميلتون بعد السباق بأنّه لا يستمتع بهذا النوع من التسابق.

وكان البريطاني قد عبّر عن مشاعره العام الماضي بشأن الإطارات عندما مثّل السائقين في واحدٍ من عدّة اجتماعات بشأن القوانين المستقبليّة للرياضة.

لكنّ جهود بيريللي للإيفاء بمتطلّبات رسالة أهداف 2020، التي حدّدت تفاصيل ما ترغب به الأطراف المتداخلة في البطولة على صعيد الإطارات، لم تفلح بعد أن رفضتها الفرق لاحقًا.

عوضًا عن ذلك تمّ الإبقاء على إطارات 2019 لموسمٍ آخر، بينما تمّ تأجيل تقديم إطارات الـ 18 إنشًا إلى 2022، وسيتواصل بذلك استخدام ذات الإطارات الحاليّة في 2021.

ويأمل هاميلتون أن يتمكّن السائقون من التسابق بشكلٍ محتدمٍ أكثر عندما يتمّ تقديم الإطارات الجديدة من بيريللي.

وقال البريطاني: "نحتاج لتسليط الكثير من الضغط على بيريللي للمستقبل. لم تقم بعملٍ رائع للأسف على صعيد الإطارات في نهاية العام الماضي، لتطوير إطارات 2020. لهذا السبب تعيّن علينا مواصلة استخدام ذات الإطارات من 2019 في هذا الموسم".

وأكمل: "عندما قدّموا رسالة الأهداف في الماضي، فإنّ السائقين لم يكونوا جزءًا من تلك المحادثات. لهذا السبب ذهبت إلى الاجتماع العام الماضي في باريس كجزء من تمثيليّة للسائقين".

وأضاف: "نريد مساعدتهم للتأكّد من أنّهم يضعون رسالة أهداف مناسبة. لم يُنجز ذلك بشكلٍ مناسبٍ منذ فترة طويلة".

ثمّ تابع: "بالتقدّم إلى الأمام، فلن يكونوا قادرين على الأرجح على القيام بذلك للعام المقبل، لكن بالنسبة لعام 2022 فإنّنا نحتاج لإطارات أفضل، نحتاج لإطارات توفّر لنا المزيد من التماسك، والمزيد من السلامة وتسمح لنا بالقيادة على مقربة من السيارات الأخرى وتوفير تسابقٍ أفضل للمشجّعين"

وواصل شرحه بالقول: "بالنسبة إلى الآن فإنّنا نقوم بجهودٍ كبيرة للحفاظ على الإطارات. لا أعتقد بأنّ ذلك ما ترغب به الجماهير. ليس ذلك ما يريده سائق تسابق، أعني أن تحتاج للحفاظ عليها في حالة جيّدة عندما تكون خلف سيارة أخرى، لأنّ الإطارات الحاليّة ليست جيّدة بما فيه الكفاية".

واختتم: "لذا نريد مساعدة بيريللي على توفير إطارات أفضل إن كان بوسعها ذلك".

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