هاميلتون يطالب بقواعد أوضح داخل فيراري بعد احتكاكه مع لوكلير في مونزا

ربما تكون جائزة إيطاليا الكبرى أسوأ مكان على الإطلاق لنشوب خلاف بين زميلين في الفريق، لكن هذا ما حدث في مونزا، حيث أنهى لويس هاميلتون السباق في المركز السادس بفارق كبير بعدما دفعه شارل لوكلير إلى الحصى في اللفة الافتتاحية.

ثم فقد لوكلير السيطرة على سيارته واصطدم بالحواجز عند بارابوليكا بسرعة عالية في نهاية اللفة الثانية، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر. وكانت محصلة عطلة نهاية الأسبوع أن هاميلتون خسر المزيد من الفارق أمام سائقي مرسيدس كيمي أنتونيللي وجورج راسل في صراع لقب البطولة، بينما أصبحت فيراري متأخرة بفارق 122 نقطة عن مرسيدس في ترتيب بطولة الصانعين.

ويتقدم أنتونيللي الآن بفارق 66 نقطة على راسل و76 نقطة على هاميلتون، بينما يحتل لوكلير المركز الخامس متأخرًا بفارق 112 نقطة عن أنتونيللي.

وانتقد هاميلتون في مناسبات عدة في هذا الموسم طريقة تنفيذ فيراري لقراراتها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأوامر الفريق في الحالات التي يكون فيها السائقان على استراتيجيتين مختلفتين. ففي جائزة هولندا الكبرى، رأى أن فرصة تحقيق مركز على منصة التتويج ضاعت عندما بدا أن الفريق متردد بشأن كيفية إفساح لوكلير الطريق أمام هاميلتون، في وقت كان البريطاني يتمتع بوتيرة أسرع على إطارات أحدث.

ويشعر هاميلتون بوضوح بأنه كان يجب منحه الأولوية، نظرًا إلى أنه أقرب إلى سائقي مرسيدس من لوكلير في ترتيب بطولة السائقين، لكن الفرصة ضاعت.

وقال لوسائل الإعلام، من بينها "موتورسبورت.كوم"، في مونزا: "أعتقد أننا خسرنا اليوم قدرًا هائلًا من الفارق أمامهم [مرسيدس] من ناحية النقاط".

وأضاف: "لقد فات الأوان كثيرًا لاتخاذ تلك القرارات. لقد تأخرنا عنها لأسابيع طويلة جدًا. كل ما يمكنني فعله هو الحضور ومحاولة تقديم أفضل ما لدي. سأستيقظ صباح الغد وسأقدم كل ما أستطيع. وفي النهاية، أشعر اليوم بحزن كبير من أجل التيفوزي، الذين حضروا لمساندتنا اليوم".

وأردف: "والشباب في المصنع الذين يقدمون كل ما لديهم حقًا. كما تعلمون، لم ننفذ الأمور بشكل جيد بالأمس. وأعتقد أن الأمر نفسه حدث اليوم. إنه أمر صعب. أنا أقدم كل ما أستطيع، لكن ذلك لا يكون كافيًا أحيانًا. أنت بحاجة إلى أن تسير جميع الأمور الأخرى كما ينبغي".

وربما لم تكن فيراري تملك سيارة سريعة بما يكفي للمنافسة على الفوز الصريح في مونزا، لكنها جعلت مهمة تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها أصعب بلا داعٍ. فعلى مدار التجارب التأهيلية، واجهت صعوبة في تنسيق سائقيها لمنح كل منهما الآخر سحبًا هوائيًا، وهو أمر أساسي على هذه الحلبة نظرًا إلى عدد الخطوط المستقيمة، إلى درجة أن هاميلتون كاد يخرج من القسم الثاني من التصفيات.

وفي أول طلعة له في القسم الثالث، أُرسل هاميلتون إلى الحلبة متأخرًا، ما صعّب عليه الحصول على سحب هوائي من السيارات التي أمامه. لكنه حصل على سحب من لوكلير في طلعته الثانية، وانطلق من خلف زميله مباشرة على شبكة الانطلاق بعدما رُفع مركزاهما إلى الثالث والرابع عقب عقوبة بياستري بسبب الإعاقة.

وبدا أن هاميلتون تقدم بمقدمة سيارته إلى الجهة الداخلية عند المنعطف الأول، وظل متقدمًا عند المنعطف الثاني، قبل أن يدفعه لوكلير إلى الخارج نحو الحصى. وحافظ لوكلير على المركز الثالث، بينما تراجع هاميلتون إلى المركز العاشر.

وبعد السباق، صاغ لوكلير الحادثة على أساس المسؤولية المشتركة، قائلًا: "لقد تجاوزنا الحد". لكن هاميلتون رأى الأمور بشكل مختلف، رغم أن اتخاذ الخط الداخلي في الجزء الأول من هذا المنعطف المتتابع يؤدي عادةً إلى وضع السائق على الخط الخارجي في المنعطف الأيسر التالي، ما يفتح المجال لوقوع حوادث من هذا النوع.

وقال هاميلتون: "كنت متقدمًا في المنعطف الثاني. وعند قمة المنعطف كنت متقدمًا. لم تكن هناك كلمة 'نحن' في ذلك. انظر، أنا لا أخوض السباقات بطريقة قذرة. لطالما تسابقت بنظافة وعدالة، ولطالما تركت مساحة".

وأردف: "لقد جئت إلى الفريق وحاولت احترام المساحة، وبالتأكيد عدم تعريض الفريق للخطر. وأنا متمسك بذلك، وكل ما يمكنني التحدث عنه هو ما فعلته أنا. عليك أن تتحدث مع فريد [فاسور، مدير الفريق] بشأن الجانب الآخر والقرارات التي تُتخذ هناك".

وأكمل: "في النهاية، الأمر يبدأ من القمة. القرارات تتدرج إلى الأسفل، وتبدأ مع فريد. هناك حد لما يمكنك قوله، وحد لما يمكنك الضغط من أجله والصراخ به من أعلى الجبل. قلت بالأمس إن علينا النظر في طريقة تواصلنا. إذا واصلنا السير في المسار نفسه، فسنحصل على النتيجة نفسها".

وواصل شرحه بالقول: "نحن نحصل على النتيجة نفسها باستمرار. علينا تغيير الأمور لأنها لا تساعدنا على التقدم. وأعتقد أنهم منفتحون على ذلك، وسنناقش الأمر بعيدًا عن العلن خلال الفترة المقبلة، ربما ليس الأسبوع المقبل، لكن خصوصًا بعد السباق المقبل، لمحاولة النظر في كيفية تغيير الإجراءات بحيث لا يمكن أن يحدث الأمر نفسه مرة أخرى".

ويُعد تنفيذ أوامر الفريق مسألة شائكة بالنسبة إلى فيراري، بالنظر إلى مكانة لوكلير داخل المؤسسة. ومن المفهوم أن إدارته لعبت دورًا مهمًا في تعيين فاسور، بعدما أقنعت الإدارة العليا بضرورة تغيير القيادة عندما كان ماتيا بينوتو مديرًا للفريق.

لكن إذا انتزع زميلان النقاط من بعضهما بعضًا، فإن الضرر يمكن أن يتجاوز السباق ويؤثر في صراع لقب السائقين. وقد تكون بطولة الصانعين أقل أهمية للمشجعين، لكن ترتيب هذه البطولة يحدد حصة الفريق من العائدات التجارية. وبالتالي، فإن غياب الانضباط يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في الوضع المالي.

وقال هاميلتون: "أعتقد أن الأمر يتعلق بقواعد التعامل بين السائقين. عندما كنت في مرسيدس، كانت لدينا قواعد مكتوبة للتعامل بين السائقين. ولم تكن الأمور سيئة جدًا بالنسبة إلينا. ربما كانت هناك بعض اللحظات بيني وبين نيكو [روزبرغ] في مناسبتين. لكن في أغلب الأحيان كانت الأمور جيدة".

واختتم بالقول: "هنا، لا توجد أي قواعد".