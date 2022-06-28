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هاميلتون يطالب بتغييرات "في العقليات المتحجرة" بعد إساءة بيكيه العنصرية

قال لويس هاميلتون أن "الوقت قد حان للتحرك" من أجل تغيير "العقليات المتحجرة" وذلك بعد الإساءة العنصرية التي تلقاها من نيلسون بيكيه الأب بطل العالم ثلاث مرات.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
هاميلتون يطالب بتغييرات "في العقليات المتحجرة" بعد إساءة بيكيه العنصرية

تلفّظ بيكيه بإساءة عنصرية عندما كان يُشير إلى هاميلتون في كلامه ضمن مقابلة في برنامج إذاعي برازيلي عبر الإنترنت نهايةَ العام الماضي، لكن المقطعَ لم ينتشر على قنوات التواصل الاجتماعي إلا مؤخراً.

ونتيجة لذلك لقيت هذه الإساءة إدانة واسعة من عالم الفورمولا واحد بأسره، بينما أصدرت مرسيدس بياناً دعمت فيه سائقها بطل العالم سبع مرات.

وتكلم هاميلتون عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن المسألة مساء اليوم الثلاثاء، حيث كتب في البداية مستعملاً اللغة البرتغالية: "دعونا نركز على تغيير العقليات".

وأضاف في تغريدة لاحقة: "المسألة أكثر من مجرد لهجة. هذه العقليات المتحجرة بحاجة للتغيير، ولا مكان لها في رياضتنا. لقد واجهتُ الكثير من هذه التصرفات التي كانت تستهدفني، طوال حياتي".

وأردف: "هناك ما يكفي من الوقت للتعلم. حان الوقت للتحرك".

وسبق هذه التغريدات، ردٌ من هاميلتون على تغريدة أحد المعجبين الذي قال فيها "ماذا لو غرّد هاميلتون ’من هو **** نيلسون بيكيه؟’ ومن ثم أغلق تويتر"، حيث ردّ عليه هاميلتون مقتبساً التغريدة: "تخيّل".

نيلسون بيكيه الأب

نيلسون بيكيه الأب

تصوير: رودريغو رويز

ويعتبر هاميلتون السائق الوحيد ذا البشرة السمراء في الفورمولا واحد، والبطل العالميّ الوحيد ذا البشرة السمراء كذلك، ولطالما كان في صدارة الجهود المنادية بإحداث التغيير في رياضة السيارات.

كما كان البريطاني من أوائل المنادين ضمن الفورمولا واحد لدعم رسالة مناهضة للعنصرية بعد جريمة قتل جورج فلويد في 2020، إضافة إلى الحثّ على تحسين التنوع والشمول في الرياضة ككل.

وأنشأ بطل العالم "منظمة هاميلتون" التي تقدم تقارير حيال تمثيل ذوي البشرة السمراء في رياضة السيارات، حيث خَلُصت تقاريرها إلى النسبة لا تتعدى 1 بالمئة.

وإلى جانب فريقه مرسيدس، أطلق هاميلتون حملة خيرية الصيف الماضي ضمن مبادرة مشتركة لدعم التنوع والشمول تعمل بالتوازي مع مؤسسته الخاصة "ميشن 44".

من جهة أخرى، عبّرت فيراري عن دعمها لـ هاميلتون عبر قنوات التواصل الاجتماعي ضمن بيان جاء فيه: "نحن نقف إلى جانب الفورمولا واحد، لويس هاميلتون وفريق مرسيدس ضدّ أي شكل من أشكال التمييز".

 

أما أستون مارتن فقالت: "نحن نقف مع لويس هاميلتون وأولئك الذين يعانون من العنصرية أو التمييز من أي نوع في جميع أنحاء العالم. لا مكان لهذا التصرّف في رياضتنا أو مجتمعنا".

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