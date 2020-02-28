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هاميلتون يُطالب بإطاراتٍ أفضل للحقبة الجديدة من الفورمولا واحد

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هاميلتون يُطالب بإطاراتٍ أفضل للحقبة الجديدة من الفورمولا واحد
28-02-2020

قال لويس هاميلتون بأنّ الفورمولا واحد في حاجة لإطارات أفضل، حيث عبّر عن إحباطه من الضغط المتزايد التي ستفرضه بيريللي هذا العام لمجاراة ارتكازية سيارات 2020.

تعرضت بيريللي لوابل من الانتقادات من عدّة سائقين وفرق على مدار المواسم الماضية نظراً للتحبحب والتآكل السريع وحساسية إطاراتها في الفورمولا واحد.

وتمّ العام الماضي اختبار وتقييم تركيبة جديدة لمساعدة الإطارات على العمل ضمن النطاق المثالي في 2020، لكن الفرق رفضتها بالإجماع.

ونتيجةً لذلك سيقع اعتماد تركيبة 2019 مرّة أخرى، لكن التقدّم في الأداء الذي أحرزته السيارات الحالية يعني على الأرجح بأنّه ستتمّ زيادة ضغط الإطارات للحرص على عدم حدوث أيّة مشاكل.

ويعتقد هاميلتون بأنّ الوضع في حاجة للتحسن مع استعداد الفورمولا واحد لأضخم تغيير تقني على لوائحها منذ عقود العام المقبل.

"جلبوا إطارات 2020، وكانت أسوأ" قال هاميلتون عندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبوت.كوم" عن رأيه حول زيادة ضغط الإطارات.

وأضاف: "من الأسهل بالنسبة لنا التوجه نحو الموسم الجديد مع نفس الإطارات".

وأكمل: "حقيقة أنّهم سيقومون بزيادة ضغطها ليس أمراً رائعاً لأنّ أدائها كان مناسباً العام الماضي، لكنها تبدو منتفخة أكثر من اللزوم".

وتابع: "أعتقد بأنّه يجب أن نحرص فقط على العمل مع أفضل التكنولوجيا، وأفضل الشركاء بالمضيّ قدُماً".

وأردف: "سنواصل الضغط عليهم للقيام بعمل أفضل، وهذه الإطارات ستكون مقبولة هذا العام".

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وقام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" العام الماضي بتوجيه "رسالة أهداف" إلى بيريللي موضحاً فيها المعايير المطلوبة بخصوص الفوارق في الأداء بين مختلف التركيبات والعدد المثالي لوقفات الصيانة خلال السباق.

وأجرى السائقون محادثات مع ممثلين عن بيريللي في محاولة للتأثير أكثر على الشركة الإيطالية.

ومع استعداد الفورمولا واحد للحقبة الجديدة في 2021 مع إطارات 18 بوصة، اعترف هاميلتون بأنّ التركيز الأساسي يجب أن ينصب على الإطارات.

وقال في هذا الصدد: "نحن في حاجة لتحسين السباقات عبر تقليص الانسيابية ومنحنا إطارات أفضل. تلك جملة مهمّة للغاية: نحن في حاجة لإطارات أفضل".

واختتم: "نحاول التواصل معهم بشكلٍ أفضل. بالنسبة لرسالة الأهداف، لا أعلم من قام بصياغتها هذا العام لكن من الواضح بأنّهم لم يقوموا بعمل رائع بخصوص إطارات 2020. لكن آمل أن يكون هدفنا في 2021 أفضل وأن يكونوا قادرين على الإيفاء به أو أن يقوم مصنع آخر بتحقيقه".

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