هاميلتون يضع مرسيدس في صدارة التجارب الحرة الأولى في موناكو

شهدت الحصة تبدلاً في الأزمنة والمراكز بشكل سريع نظراً للتبديل في أنواع الإطارات.

وبدت فيراري بشكل خاص سريعة على إطارات هارد مع بداية الحصة. بينما برزت مكلارين ومرسيدس على سوفت. مع الإشارة إلى أن فيراري لم تستعمل إطارات سوفت، تحسباً في حال هطلت الأمطار لاحقاً واحتاجت لهذه النوعية من الإطارات.

وأكمل لاندو نوريس (مكلارين) وشارل لوكلير (فيراري)، ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

خرجت السيارات في البداية على إطارات هارد، ما عدا أوسكار بياستري سائق مكلارين وماكس فيرستابن سائق ريد بُل، اللذين فضّلا بدء الحصة على ميديوم.

وسجل شارل لوكلير في البداية الزمن الأسرع على هارد قبل أن يتقدم عليه فيرستابن بفارق 0.036 ثانية دافعاً أصيل موناكو للمركز الثاني المؤقت أمام زميله في فيراري، كارلوس ساينز وبفارق 0.003 ثانية.

لكن ومع انتصاف الحصة انتقل قسم من الفرق إلى ميديوم وتقدم سائقا فيراري للمقدمة مع لوكلير بالمركز الأول المؤقت وبفارق 0.362 ثانية أمام زميله ساينز، على إطارات هارد.

وبدت فيراري سريعة بالفعل، لكن من لفت الأنظار هو يوكي تسونودا الذي كان يحتل المركز الثالث على متن آربي مستعملاً إطارات ميديوم متقدماً على فيرستابن.

لاحقاً، وضع لويس هاميلتون سيارته مرسيدس بالمركز الثاني المؤقت بفارق 0.165 ثانية خلف لوكلير وأمام فيرستابن الذي تحسّن حتى المركز الثالث.

الانتقال إلى سوفت وتقلب المراكز

مع انتقال قسم من الفرق لإطارات سوفت، تقدم أوسكار بياستري للمركز الأول المؤقت على متن مكلارين قبل أن يتفوق عليه جورج راسل على متن مرسيدس بفارق أكثر من 3 أعشار الثانية نحو المركز الأول المؤقت.

وبدا الفارق كبيراً للغاية بين نوعيتي الإطارات سوفت وهارد.

وتواصل تبدّل المراكز حيث انتقل بياستري للمركز الأول أمام ثنائي مرسيدس، قبل أن يفصل بينهما لوكلير على متن ميديوم.

هاميلتون عاد وقفز للصدارة المؤقتة أمام بياستري.

العلم الأحمر

ارتطم جو غوانيو بالحائط مع الدخول في ربع الساعة الأخيرة. ما تسبب ببعض الحطام على المسار وتم رفع العلم الأحمر.

تم استئناف الحصة مع بقاء عشر دقائق، ومع الانتقال إلى محاكاة المسافات الطويلة، انتهت الحصة مع هاميلتون أولاً أمام بياستري وراسل وجميعهم على سوفت

لاندو نوريس (سوفت) حقق المركز الرابع أمام لوكلير (ميديوم)، ومن ثم جاء سائقا أستون مارتن على سوفت: ألونسو ولانس سترول أمام سائقي آربي: تسونودا ودانيال ريكاردو (سوفت).

بينما أكمل كارلوس ساينز ترتيب المراكز العشرة الأولى على ميديوم. فيرستابن وسيرجيو بيريز اكتفيا بالمركزين 11 و12، على إطارات ميديوم.

يشار إلى أن فيراري لم تستعمل إطارات سوفت في الحصة الأولى.

التجارب الحرة الأولى