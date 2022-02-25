هاميلتون يضع مرسيدس في الصدارة مع نهاية تجارب برشلونة

بعد يومين هادئين نسبيًا عرفا الاقتصار على علمين أحمرين فقط في اليوم الثاني أمسٍ الخميس، جاء صباح الجمعة ليعرف الانقطاعات الكبرى من خلال خمسة أعلام حمراء أدّت إلى غياب العديدين في فترة ما بعد الظهر.

فبعد احتراق محرّك فرناندو ألونسو، اختار فريقه ألبين التغيّب عن بقيّة اليوم لأنّ التصليحات ستتطلّب الكثير من الوقت.

وحدث الأمر ذاته مع فريق أستون مارتن الذي أوقف سيباستيان فيتيل سيارته قرب نهاية الفترة الصباحيّة بسبب مشكلة تسرّب زيت أدّت إلى اشتعال النار كذلك في سيارته. وبالرغم من جهود الفريق إلّا أنّه لم يتمكّن من تصليح السيارة ما حرم لانس سترول من دخول الحلبة في فترة ما بعد الظهر.

وتكرّر ذات السيناريو مع فريق هاس، حيث تغيّب عن بقيّة اليوم بعد توقّف السيارة على الحلبة صباحًا، بينما لم يدخل فريق ألفا تاوري كذلك بعد حادث بيير غاسلي صباحًا.

وعلى ذكر فترة ما بعد الظهر، فقد أقدم القائمون على الحلبة بالتعاون مع بيريللي برشّ المسار بالمياه خلال استراحة الغداء وذلك من أجل اختبار إطارات الأمطار والحصول على فكرة حولها قبل التوجّه إلى السباقات.

وبعد أن تصدّر زميله راسل الفترة الصباحيّة، استغلّ هاميلتون الساعة الأخيرة من اليوم ليُسجّل الزمن الأسرع في اليوم والتجارب بأكملها لهذا العام بـ 1:19.138 دقيقة، وجاء توقيته على إطارات "سي5" الأكثر ليونة.

وتقدّم البريطاني بـ 0.095 ثانية على زمن زميله راسل، كما أنّ البريطاني حظي بأكثر أيّامه نشاطًا بعد أن أكمل 92 لفّة رافعًا بذلك رصيد مرسيدس لهذا اليوم إلى 158 لفّة.

وحلّ ثنائيّ ريد بُل خلف ثنائيّ مرسيدس مباشرة بتواجد سيرجيو بيريز ثالثًا أمام زميله ماكس فيرشتابن.

وكان زمن فيتيل من الفترة الصباحيّة كافيًا لوضعه خامسًا أمام شارل لوكلير، في حين أكمل كارلوس ساينز الإبن 90 لفّة على متن سيارة فيراري ليحلّ سابعًا ويُواصل تأكيد أداء فيراري القويّ على صعيد الموثوقيّة كأكثر الفرق قطعًا للمسافات في هذه التجارب.

وذهب المركز الثامن إلى أليكسندر ألبون الذي تقدّم على زميله في ويليامز نيكولاس لاتيفي، في حين أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.