هاميلتون يضع حداً لشائعات إصابته بفيروس "كورونا"

كان هاميلتون أحد المشاهير الذين تواجدوا في حدث "وي داي" في لندن يوم 4 مارس/آذار الماضي، قبل سفره إلى جائزة أستراليا الكبرى.

لاحقاً، تم تأكيد إصابة الممثل البريطاني إدريس ألبا والمضيفة التلفزيونية الكندية صوفي غيرغوار ترودو (زوجة جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي) بفيروس "كورونا"، حيث كشف ألبا أنهما قد تعانقا خلال الحدث.

ونظراً لشعبية الحضور وانتشار تلك الأخبار بسرعة عبر الإنترنت، أراد هاميلون طمأنة متابعيه بأنه لم يصب بالفيروس.

حيث كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سرت بعض التكهنات حيال صحتي، وذلك بعد مشاركتي في حدث تم إعلان إصابة شخصين فيه بفيروس ’كورونا’".

وأكمل: "أردت القول لكم أنني في حال جيدة، وأشعر بالصحة وأتمرن مرتين يومياً. وليست لدي أية أعراض على الإطلاق، وقد مر الآن 17 يوماً منذ أن رأيت صوفي وإدريس. أنا على تواصل مع إدريس وأنا مسرور لأنه على ما يرام".

وتابع: "تكلمت مع طبيبي وتحققت مرتين إن كنت حاجة إلى فحص، لكن الحقيقة أن هناك عدداً قليلاً من الفحوص المتوفرة وهناك أشخاص يحتاجونها أكثر مني، خاصة وأنني لا أعاني أية أعراض على الإطلاق".

وأردف: "لذا، ما قمت به هو حجر نفسي بشكل إرادي خلال الأسبوع الماضي، في الحقيقة منذ إلغاء الجولة يوم الجمعة، وأبقيت على مسافة بيني وبين الناس".

واختتم: "الأمر الأهم أن يحافظ الناس على الروح الإيجابية، وكذلك على مسافة أمان، عزل أنفسهم إن دعت الضرورة، وكذلك غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل".