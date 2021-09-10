هاميلتون يضرب بقوّة ويُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في مونزا

بالنظر إلى الاقتصار على حصّة تجارب حرّة وحيدة قبل التجارب التأهيليّة لاحقًا هذا اليوم، لم يُضيّع الجميع أيّ وقتٍ للدخول إلى الحلبة لبدء برامجهم لتحديد الإعدادات التي عليهم الالتزام بها لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

وحاول السائقون إكمال ثلاث طلعات مختلفة من أجل اختبار مختلف تركيبات الإطارات.

وبعد أن أكمل طلعته الأولى على إطارات "هارد" وانتقاله إلى "ميديوم" إثر ذلك، قال فيرشتابن عبر اللاسلكي: "لا تزال ذات المشكلة متواصلة، ليس لديّ تماسكٌ خلفي بالخروج من المنعطف الثاني.

كما كانت إدارة السباق صارمة على صعيد حدود المسار بالخروج من منعطف "بارابوليكا" الأخير.

وقدّم هاميلتون إنذارًا شديد اللهجة مع بقاء 16 دقيقة على النهاية لجميع منافسيه. إذ في حين سجّل غريمه فيرشتابن 1:21.378 دقيقة ليتقدّم إلى الصدارة على إطارات "سوفت"، دخل هاميلتون الحلبة مجدّدًا على إطارات "ميديوم" وتمكّن من التفوّق عليه بأكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية، بالرغم من أنّ البريطاني استفاد من بعض عامل السحب من السيارات الأخرى.

واختارت مرسيدس عدم اختبار إطارات "سوفت" مطلقًا في هذه الحصّة مع كلا سائقَيها، حيث حلّ فالتيري بوتاس ثالثًا بفارق 0.525 ثانية عن زميله.

وقدّم لانس سترول لفّة لامعة وضعته في المركز الرابع أمام الفائز بسباق العام الماضي بيير غاسلي.

ويبدو أنّ فريق أستون مارتن سيحظى بعطلة نهاية أسبوع قويّة في مونزا وذلك بتواجد سيباستيان فيتيل سادسًا.

وتقدّم الألماني على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الذي تواجد أمام فرناندو ألونسو ودانيال ريكاردو الذي شُطب أسرع أزمنته بعد تجاوزه حدود المسار، في حين أكمل سيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

كما شُطب زمن شارل لوكلير الذي كان ليضعه في المركز السادس، بينما حقّق لاندو نوريس زمنًا وضعه في المركز الثاني على بُعد عُشرين من الثانية عن هاميلتون على إطارات "ميديوم" قبل أن يتمّ شطبه هو الآخر.

نتيجة الحصّة: