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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير التجارب

هاميلتون يضرب بقوّة ويُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في مونزا

سيطر البريطاني لويس هاميلتون على مجريات التجارب الحرّة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد بعد أن تفوّق على غريمه ماكس فيرشتابن بقرابة نصف ثانية.

هاميلتون يضرب بقوّة ويُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في مونزا

بالنظر إلى الاقتصار على حصّة تجارب حرّة وحيدة قبل التجارب التأهيليّة لاحقًا هذا اليوم، لم يُضيّع الجميع أيّ وقتٍ للدخول إلى الحلبة لبدء برامجهم لتحديد الإعدادات التي عليهم الالتزام بها لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

وحاول السائقون إكمال ثلاث طلعات مختلفة من أجل اختبار مختلف تركيبات الإطارات.

وبعد أن أكمل طلعته الأولى على إطارات "هارد" وانتقاله إلى "ميديوم" إثر ذلك، قال فيرشتابن عبر اللاسلكي: "لا تزال ذات المشكلة متواصلة، ليس لديّ تماسكٌ خلفي بالخروج من المنعطف الثاني.

كما كانت إدارة السباق صارمة على صعيد حدود المسار بالخروج من منعطف "بارابوليكا" الأخير.

وقدّم هاميلتون إنذارًا شديد اللهجة مع بقاء 16 دقيقة على النهاية لجميع منافسيه. إذ في حين سجّل غريمه فيرشتابن 1:21.378 دقيقة ليتقدّم إلى الصدارة على إطارات "سوفت"، دخل هاميلتون الحلبة مجدّدًا على إطارات "ميديوم" وتمكّن من التفوّق عليه بأكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية، بالرغم من أنّ البريطاني استفاد من بعض عامل السحب من السيارات الأخرى.

واختارت مرسيدس عدم اختبار إطارات "سوفت" مطلقًا في هذه الحصّة مع كلا سائقَيها، حيث حلّ فالتيري بوتاس ثالثًا بفارق 0.525 ثانية عن زميله.

وقدّم لانس سترول لفّة لامعة وضعته في المركز الرابع أمام الفائز بسباق العام الماضي بيير غاسلي.

ويبدو أنّ فريق أستون مارتن سيحظى بعطلة نهاية أسبوع قويّة في مونزا وذلك بتواجد سيباستيان فيتيل سادسًا.

وتقدّم الألماني على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الذي تواجد أمام فرناندو ألونسو ودانيال ريكاردو الذي شُطب أسرع أزمنته بعد تجاوزه حدود المسار، في حين أكمل سيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

كما شُطب زمن شارل لوكلير الذي كان ليضعه في المركز السادس، بينما حقّق لاندو نوريس زمنًا وضعه في المركز الثاني على بُعد عُشرين من الثانية عن هاميلتون على إطارات "ميديوم" قبل أن يتمّ شطبه هو الآخر.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 28 1:20.926     257.702
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 22 1:21.378 0.452 0.452 256.270
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 29 1:21.451 0.525 0.073 256.041
4 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 23 1:21.676 0.750 0.225 255.335
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 28 1:21.719 0.793 0.043 255.201
6 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 26 1:21.824 0.898 0.105 254.873
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 26 1:21.914 0.988 0.090 254.593
8 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 24 1:21.926 1.000 0.012 254.556
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 27 1:22.003 1.077 0.077 254.317
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 23 1:22.039 1.113 0.036 254.205
11 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 25 1:22.102 1.176 0.063 254.010
12 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 27 1:22.103 1.177 0.001 254.007
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 26 1:22.270 1.344 0.167 253.492
14 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 31 1:22.530 1.604 0.260 252.693
15 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 27 1:22.534 1.608 0.004 252.681
16 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 28 1:23.009 2.083 0.475 251.235
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 31 1:23.092 2.166 0.083 250.984
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 30 1:23.442 2.516 0.350 249.931
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 23 1:23.445 2.519 0.003 249.922
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 23 1:23.551 2.625 0.106 249.605
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