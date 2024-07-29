هاميلتون يصف شعوره تجاه شطب نتيجة راسل وحصوله على الفوز في بلجيكا
هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 يقيّم انتصاره الذي ورثه في بلجيكا بعد شطب نتيجة زميله في مرسيدس جورج راسل.
لويس هاميلتون وجورج راسل، مرسيدس
قال لويس هاميلتون أنه يشعر بالأسف تجاه زميله بالفريق جورج راسل على إثر شطب نتيجة الأخير وخسارته للفوز على حلبة سبا-فرانكورشان.
خسر راسل الفوز في بلجيكا بعد اكتشاف الحكام تجاوز وزن سيارته للحد الأدنى المسموح به بـ 1.5 كلغ.
في المقابل، ورث هاميلتون هذا الفوز بعد عبوره العلم الشطرنجي ثانيًا، وبعد أن تصدر قسمًا كبيرًا من السباق بوتيرة قوية.
وأوضح بطل العالم السباعي أن أداء سيارته على مدار السباق كان أفضل من المتوقع وأن استراتيجية التوقفين تم تطبيقها بنجاح.
لكن سائق مرسيدس الذي بات لديه 105 انتصارات في الفورمولا 1 أبدى شعوره تجاه شطب نتيجة زميله قائلًا: "أشعر بالأسف تجاه جورج. من المحبط بالتأكيد أن يخسر الفريق الثنائية هنا، بيد أن هنالك الكثير من الإيجابيات يمكن الخروج بها من هذه الجولة. حيث كان الشعور على السيارة جيدًا وتمتعنا بوتيرة أفضل بكثير من المتوقع".
وأضاف: "سيارات قليلة تلك التي كانت على مستوانا، لكن وبمجرد أن تواجدنا في الأمام، تمكنا من الحفاظ على مركزنا".
وتابع: "التزمنا باستراتيجية التوقفين ونجحنا في الحفاظ على السيارات خلفنا تحت السيطرة".
وأكمل: "في المقابل، كان جورج قادرًا على تطبيق استراتيجية التوقف الواحد بنجاح، وبالرُغم من اقترابي منه في اللفات القليلة الأخيرة، إلا أنني لم أتمكن من تجاوزه ضمن ذلك الهواء المتسخ".
واختتم: "بالطبع لا ترغب بأن تفوز بسبب شطب نتيجة أحدهم، لكننا ضمن بيئة تنافسية للغاية الآن وسنعمل جاهدين من أجل تحقيق الانتصارات بثبات".
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