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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون يصف تصفيات روسيا "بالسيئة للغاية" بعد دراما القسم الثاني

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هاميلتون يصف تصفيات روسيا "بالسيئة للغاية" بعد دراما القسم الثاني

وجد لويس هاميلتون تصفيات جائزة روسيا الكبرى "سيئة للغاية" بعد شطب زمنه بسبب خروجه عن المسار وتواجده على بُعد ثانية واحدة فقط من الإقصاء من القسم الثاني للتصفيات.

اقتنص هاميلتون قطب الانطلاق رقم 96 في مسيرته على حلبة سوتشي، متفوقًا على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بأكثر من نصف ثانية خلال القسم الأخير من التصفيات.

لكنّ هاميلتون كان محظوظًا بالعبور إلى القسم الثالث والأخير من التصفيات بعد عبوره العلم الشطرنجي بالكاد في الوقت المخصص لاحتساب زمنه في القسم الثاني بعد شطب الزمن الذي سجّله في محاولته الأولى.

وقد شطب المراقبون زمن هاميلتون الأوّل في القسم الثاني بعد خروجه عن حدود المسار عند المنعطف الـ 18، ما دفع فريقه مرسيدس إلى استدعائه في منطقة الصيانة وإخراجه ضمن طلعته الثانية على إطارات "ميديوم" بدلًا من إبقائه على الحلبة.

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وما زاد الوضع سوءًا على البريطاني كان رفع العلم الأحمر وتوقّف الحصة جرّاء حادثة سيباستيان فيتيل، ما دفع هاميلتون إلى إلغاء لفته الثانية، ليصارع الوقت بعد ذلك من أجل تسجيل زمن سريع قبل دقيقتين و15 ثانية من نهاية الفترة.

وقد عبر هاميلتون العلم الشطرنجي مع بقاء ثانية واحدة فقط ليحتل المركز الرابع وينتقل إلى القسم الثالث للتصفيات، حيث فرض هيمنته واقتنص قطب الانطلاق الأوّل للمرة الثامنة في عشرة سباقات.

"لقد كانت واحدة من أسوأ حصص التصفيات" قال هاميلتون، مُضيفًا: "كانت مريعة، ومحتدمة كذلك طوال الوقت. تم شطب زمني الأوّل، وتلك كانت المرة الأولى التي أخرج فيها عن المسار طول نهاية الأسبوع".

وتابع: "رغبت البقاء على الحلبة والقيام بلفة أخرى، لكن الفريق استدعاني وحصلت على إطارات جديدة، ومن ثم أتى العلم الأحمر. كانت مخاطرة حقيقية بمجرد خروجنا على الإطار التالي في النهاية، وفي نهاية الأمر سأنطلق على إطارات سوفت، وذلك ليس أمرًا جيّدًا هنا".

يُشار إلى أنّ هاميلتون سينطلق أمام فيرشتابن وزميله فالتيري بوتاس، لكنّه يخشى بأنه لن يكون قادرًا على إيقافهما عن تجاوزه على المقطع المستقيم إلى نقطة الكبح الأولى عند المنعطف الثاني.

حيث قال: "من الجيّد الانطلاق أولًا، لكن هنا على الأرجح أسوأ مكان لتنطلق أولًا مع السيارات ذات مستويات الجر العالية لهذا العام".

وأكمل: "لا شكّ بأنّني على الأرجح سيتم تجاوزي في الغد، حيث أن السائقين خلفي على إطارات ميديوم، ما سيجعل من الصعب الفوز بالسباق".

واختتم: "لكنني سأحافظ على إيجابيتي، وأحاول إيجاد سبيل للحفاظ على مركزي، والقيام بانطلاقة جيّدة".

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