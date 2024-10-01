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هاميلتون يصف اللحظة "المخيفة" التي أخبر فيها وولف بقرار انتقاله إلى فيراري

وصف لويس هاميلتون شعوره وهو يخبر توتو وولف مدير فريقه مرسيدس بقرار انتقاله إلى صفوف فيراري لموسم 2025.

لويس هاميلتون وتوتو وولف، مرسيدس

لويس هاميلتون وتوتو وولف، مرسيدس

قال لويس هاميلتون بطل العالم السباعي أنه كان من المخيف إخبار توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنه سيترك العلامة الألمانية نهاية هذا الموسم لينتقل ويقود لصالح فيراري بدءًا من موسم 2025 في الفورمولا 1.

وقد أوضح هاميلتون مدى صعوبة أمر إخبار وولف بأنه سيُنهي مسيرته مع السهام الفضية أبكر من المتوقع. مع ذلك، كشف البريطاني كذلك بأنه عبر هذه الخطوة قد حقق أحد أحلام طفولته.

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حيث قال: "منذ اللحظة التي وقعت فيها العقد مع فيراري، وقد خالجني فيضان من المشاعر".

وأضاف: "كما أن إخبار مدير فريقي كان أمرًا مخيفًا للغاية، لكن هذه الخطوة في مسيرتي كانت مثيرة جدًا كذلك".

وتابع: "لقد اعتدت مشاهدة مايكل عندما كنت طفلًا، إذ أن كل سائق ينظر إلى هذه السيارة ويفكّر: كيف سيكون الشعور عندما تجلس داخل قمرة القيادة الحمراء تلك؟".

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