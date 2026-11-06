فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

هاميلتون يصرّ على انتقاداته بأنّ لوكلير يتسابق ضده بشراسة أكبر من سائقي الفورمولا 1 الآخرين

بعد مرور أسبوع على احتكاكه بزميله شارل لوكلير خلال جائزة المكسيك الكبرى، يؤكد لويس هاميلتون أنّ فيراري بحاجة إلى مزيد من النقاشات لتفادي الإضرار بالفريق.

منشور: 06-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

يؤكد لويس هاميلتون أنّ فيراري بحاجة إلى إجراء مزيد من النقاشات من أجل توضيح قواعد التعامل بين سائقيها على الحلبة، مؤيدًا الانتقادات القائلة إنّ شارل لوكلير يتسابق ضده بشراسة أكبر مما يفعل أمام سائقي الفرق المنافسة.

واشتبك هاميلتون ولوكلير خلال اللفة الأولى من سباق الأسبوع الماضي في المكسيك، إذ خرج السائقان عن المسار عند المنعطف الرابع، ما منح ماكس فيرستابن في نهاية المطاف فرصة ذهبية لانتزاع الفوز، وحرم فيراري من تحقيق ثنائية محتملة، لتنتهي المواجهة باحتلال السائقين المركزين الثاني والرابع على التوالي.

وكان هاميلتون غاضبًا من شراسة لوكلير في التسابق خلال اللفة الافتتاحية، قبل أن يحافظ سائق موناكو على تقدمه بصورة دائمة بعدما اختصر مسار الحلبة عند المنعطف الرابع. ولم يحصل لوكلير سوى على عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ بسبب تحقيق أفضلية دائمة، بعدما خُفّضت العقوبة من عشر ثوانٍ نتيجة الظروف المخففة.

وزادت مواجهتهما في المكسيك من حدة الانتقادات التي تشير إلى أنّ لوكلير يبدو أكثر شراسة في التسابق أمام زميله مقارنة بأي سائق آخر، لا سيما أنّ ذلك جاء بعد جائزة سنغافورة الكبرى، التي تراجع فيها لوكلير عند الانطلاقة رغم وجوده بالكامل على الجهة الداخلية أمام صاحب قطب الانطلاق الأول ماكس فيرستابن. لكن سائق موناكو واجه الهولندي بشراسة خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى التالية في أوستن، عندما تجاوزه من الجهة الخارجية في منعطفات "إيسز" على حلبة الأمريكيتين.

وعندما سُئل هاميلتون عمّا إذا كان قد لاحظ هو الآخر أنّ لوكلير يتسابق ضده بشراسة أكبر من سائقي الفرق الأخرى، أجاب بطل العالم سبع مرات: "نعم. أرى ما ترونه أنتم. في سنغافورة، كان في الداخل بالكامل عند المنعطف الأول، وكان قد انتزع الصدارة، لكنه تراجع. كان ذلك مختلفًا بالتأكيد".

وأضاف: "لكنني أعني أنّ الأمر كان مماثلًا مع زملائي في الفريق، فقد حدث الشيء نفسه مع سيباستيان [فيتيل]. وكان الأمر كذلك أيضًا مع كارلوس [ساينز]".

ومع احتدام المشاعر، طالب هاميلتون بعقد نقاشات لتوضيح قواعد التعامل بين سائقي الفريق، محذرًا من أنّ ذلك قد يؤدي إلى "مشكلات كبيرة" للفريق. ويفهم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ مدير الفريق فريد فاسور تحدث لفترة وجيزة مع السائقين، لكن كلًا على حدة، بعدما رأى أنّ أحداث المكسيك عكست غياب الاحترام تجاه موظفي الفريق البالغ عددهم 2000 شخص.

لكن بعدما عاد فاسور إلى أوروبا بين السباقين، وقضى لوكلير بعض الوقت مع عائلته عقب ولادة ابنته، رحّب هاميلتون بإجراء مزيد من النقاشات يوم الجمعة بحضور زميله ومدير الفريق.

وقال هاميلتون، عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان ينظر إلى أحداث المكسيك بصورة مختلفة بعد حصول الجميع على بعض الوقت لتهدئة الأجواء: "بطبيعة الحال، كنت محبطًا، وما زلت محبطًا. لذلك، لا بد من إجراء نقاشات. وسنجريها عندما تسمح الظروف بذلك".

وأضاف: "لقد أتيحت لنا فرصة الفوز من أجل الفريق. لقد بذل الفريق عملًا مذهلًا للغاية في إدخال التحديثات هذا العام، وأعتقد أنّ ما قاموا به كان استثنائيًا. لقد حصدنا نقاطًا أكثر من أي فريق آخر خلال السباقات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة. وكان بإمكاننا بسهولة تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني، لذلك علينا بالتأكيد العمل لضمان عدم تكرار ذلك".

كما تعرّض هاميلتون للانتقادات بسبب مطالبته علنًا بفرض عقوبة أكبر على زميله من العقوبة البالغة خمس ثوانٍ، التي قضاها خلال وقفته في منطقة الصيانة، إذ إنّ اختصار لوكلير لمسار الحلبة منحه أفضلية أكبر بكثير من تلك العقوبة، على حلبة ثبتت فيها صعوبة التجاوز بصورة بالغة.

لكن السائق البالغ من العمر 41 عامًا أكد أنّه "لن يصمت".

وقال: "لا أهتم حقًا بما يشعر به الآخرون تجاه ما قلته. أنا أعبّر بصراحة عمّا أشعر به، وأقول ما يدور في داخلي في تلك اللحظة".

وأضاف: "لقد رأيت بالفعل أحدهم يقول إنّ التصريحات التي أدلي بها محسوبة ومدروسة، وأريد أن أرد على ذلك بالتأكيد أنّ معدل ضربات قلبك خلال السباق يبلغ نحو 170 نبضة في الدقيقة. وأنت تقود بسرعة 200 ميل في الساعة. ليس لديك الوقت للتفكير مسبقًا في كل كلمة تقولها، أو في ما ستكتبه وسائل الإعلام. فأنت لا تفكر في ذلك أصلًا".

وأكمل: "بالطبع، هناك أوقات تقول فيها أشياء قد تندم عليها لاحقًا، لكنني لا أندم على ذلك، ولن أعتذر أبدًا عن كوني صادقًا وعلى طبيعتي. لن أصمت. لم يسبق لي أن التزمت الصمت على الإطلاق. ولم يطلب مني الفريق عدم قول أي شيء، وهذه هي طبيعة الأمور".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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