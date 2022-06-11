تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / بيريز: مشكلة المحرّك كلّفتني عامل السحب في لفّتي الأخيرة في القسم الثالث التالي / راسل: "مسألة وقت لا أكثر" قبل تسبّب الارتدادات "الخطيرة في حادثة
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

هاميلتون يصرّ على أنه لم يخرق قانون تعمّد الإبطاء في تصفيات باكو

أصرّ لويس هاميلتون على أن لديه حُجة قوية وذلك بعد استدعائه للمثول أمام المراقبين في باكو إثر قيادته ببطء غير ضروري في تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى.

هاميلتون يصرّ على أنه لم يخرق قانون تعمّد الإبطاء في تصفيات باكو

تم كذلك استدعاء لاندو نوريس سائق مكلارين أثر خرق مشابه.

وأشار المراقبون إلى "خرق محتمل من قبل السيارتين رقم 44 و4 للمادة 33.4 من اللوائح الرياضية وعدم الالتزام بتعليمات مدير السباق: القيادة ببطء غير ضروري".

وضمن معرض حديثته قبيل المثول أمام المراقبين، أصر هاميلتون على أنه حافظ على سرعته وأنه حتى كان خارج خط التسابق.

فقال: "نحن من بين الأبطأ على المقطع المستقيم. لذلك كنت بحاجة للسحب. القانون ينص على أنه يجب عليك البقاء ضمن زمنك من الخط الأول إلى الثاني لسيارة الأمان".

وأضاف: "كنت ضمن سرعتي. أبطأت وخرجت عن الخط، خرجت تمامًا، لترك السيارات الأخرى تمر. لكنها لم ترغب ذلك".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "الأمر المثير للاهتمام هو أنه عندما كنا في برشلونة، كانت هنالك سيارات تجاهلت تمامًا تلك السرعة، وقادوا ببطء شديد. أعتقد بأن واحدًا أو اثنين منهم فقط تمت معاقبتهما، بتوبيخ أعتقد".

وأكمل: "لكنهم كانوا أبطأ بكثير جدًا جدًا. كانوا ليكسبون خمس درجات على الأقل على حرارة الإطار ليكون أبرد. ولهذا كانوا سريعين للغاية. وأذكر أنه عندما أبطأوا، تقدمت من حولهم، ولم أواجه أية مشكلة".

وأردف: "لكن على أية حال، لم أكن اليوم أبطأ من السرعة المحددة. كنت خارج الخط كذلك، وكان الوضع آمنًا".

وعند سؤاله إذا ما يرى بأنه سيتفادى العقوبة، قال هاميلتون: "لا أعتقد بأنني قمت بأمر خاطئ. كان لديهم الخيار ليمروا، ولم يقوموا بذلك. كنت ضمن حدود السرعة المحددة. لو كنت تحتها كنت لأتفهم الأمر، لكنني لم أكن كذلك".

المشاركات
التعليقات
بيريز: مشكلة المحرّك كلّفتني عامل السحب في لفّتي الأخيرة في القسم الثالث
المقال السابق

بيريز: مشكلة المحرّك كلّفتني عامل السحب في لفّتي الأخيرة في القسم الثالث
المقال التالي

راسل: "مسألة وقت لا أكثر" قبل تسبّب الارتدادات "الخطيرة في حادثة

راسل: "مسألة وقت لا أكثر" قبل تسبّب الارتدادات "الخطيرة في حادثة
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

تغطية مباشرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى 2022

التجارب الفاشلة لن تجبر مرسيدس على تغيير مقاربتها في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

التجارب الفاشلة لن تجبر مرسيدس على تغيير مقاربتها في الفورمولا واحد

فيرشتابن: نعاني بشكلٍ أكبر للتوصّل إلى التوازن المثالي على حلبات الشوارع
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: نعاني بشكلٍ أكبر للتوصّل إلى التوازن المثالي على حلبات الشوارع

أستون مارتن اكتشفت أنّ مشكلة في المحرّك وراء مشاكل سترول في تصفيات باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن اكتشفت أنّ مشكلة في المحرّك وراء مشاكل سترول في تصفيات باكو

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.