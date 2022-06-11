هاميلتون يصرّ على أنه لم يخرق قانون تعمّد الإبطاء في تصفيات باكو

تم كذلك استدعاء لاندو نوريس سائق مكلارين أثر خرق مشابه.

وأشار المراقبون إلى "خرق محتمل من قبل السيارتين رقم 44 و4 للمادة 33.4 من اللوائح الرياضية وعدم الالتزام بتعليمات مدير السباق: القيادة ببطء غير ضروري".

وضمن معرض حديثته قبيل المثول أمام المراقبين، أصر هاميلتون على أنه حافظ على سرعته وأنه حتى كان خارج خط التسابق.

فقال: "نحن من بين الأبطأ على المقطع المستقيم. لذلك كنت بحاجة للسحب. القانون ينص على أنه يجب عليك البقاء ضمن زمنك من الخط الأول إلى الثاني لسيارة الأمان".

وأضاف: "كنت ضمن سرعتي. أبطأت وخرجت عن الخط، خرجت تمامًا، لترك السيارات الأخرى تمر. لكنها لم ترغب ذلك".

وتابع: "الأمر المثير للاهتمام هو أنه عندما كنا في برشلونة، كانت هنالك سيارات تجاهلت تمامًا تلك السرعة، وقادوا ببطء شديد. أعتقد بأن واحدًا أو اثنين منهم فقط تمت معاقبتهما، بتوبيخ أعتقد".

وأكمل: "لكنهم كانوا أبطأ بكثير جدًا جدًا. كانوا ليكسبون خمس درجات على الأقل على حرارة الإطار ليكون أبرد. ولهذا كانوا سريعين للغاية. وأذكر أنه عندما أبطأوا، تقدمت من حولهم، ولم أواجه أية مشكلة".

وأردف: "لكن على أية حال، لم أكن اليوم أبطأ من السرعة المحددة. كنت خارج الخط كذلك، وكان الوضع آمنًا".

وعند سؤاله إذا ما يرى بأنه سيتفادى العقوبة، قال هاميلتون: "لا أعتقد بأنني قمت بأمر خاطئ. كان لديهم الخيار ليمروا، ولم يقوموا بذلك. كنت ضمن حدود السرعة المحددة. لو كنت تحتها كنت لأتفهم الأمر، لكنني لم أكن كذلك".