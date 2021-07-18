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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

هاميلتون يصرّ بأنّ فيرشتابن لم يترك له مساحةً كافية قبل الحادث في سيلفرستون

من قبل:
, رئيس التحرير

أصرّ سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون بأنّ منافسه على لقب بطولة الموسم الحالي للفورمولا واحد ماكس فيرشتابن لم يترك له مساحةً كافية خلال الحادث المثير للجدل الذي وقع بينهما خلال مجريات جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة العاشرة من موسم 2021.

هاميلتون يصرّ بأنّ فيرشتابن لم يترك له مساحةً كافية قبل الحادث في سيلفرستون

خاض هاميلتون وسائق ريد بُل منافسةً حامية الوطيس خلال اللّفة الافتتاحية من سباق سيلفرستون، إذ قرّر هاميلتون وضع سيارته في الجهة الداخلية لمنعطف "كوبس" حيث اندفع بسيارته للداخل، فيما تواجد السائق الهولندي على مقربة منه ما أدّى إلى احتكاكهما وخروج فيرشتابن من السباق خالي الوفاض.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإطار الأمامي الأيسر لهاميلتون احتك بالإطار الخلفي الأيمن لسيارة ريد بُل، ما نتج عن فقدان الهولندي للسيطرة على سيارته واصطدام بالحواجز الجانبية للحلبة بقوّة 51 جي (قوّة الجاذبية).

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وقال هاميلتون الذي حصل على عقوبة 10 ثوانٍ في منطقة الصيانة لتسببه بالحادث بأنه لم يرتكب أيّ خطأ، موضحًا "لقد قدّمت كُلّ ما لديّ خلال الأيام الأخيرة. تواجدت في المصنع من أجل تقديم كُلّ شيء ممكن".

وأضاف "كنت أحاول استكشاف المزيد من الأداء من السيارة مع المهندسين إذ أشعر بالفخر لاستمرار الجميع في العمل على الرغم من أننا متأخرين".

وتابع قائلاً "أحاول بالطبع أن أكون دائمًا مدركًا للطريقة التي أتعامل بها مع الأمور لا سيما المعركة التي جمعتني مع ماكس. أنتم تعلمون بأنه سائق عدائي للغاية. ما أعنيه هو أنني كنت إلى جانبه اليوم ولم يترك لي مساحةً كافية".

واستطرد قائلاً "ولكن بغض النظر عمّا إذا كنت أتفق مع العقوبة أم لا، فإنني سأواصل العمل".

في الجهة المقابلة، لم يكن فريق ريد بُل سعيدًا للغاية بخروج فيرشتابن من السباق حيث حثّ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضدّ هاميلتون.

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حيث علّق مستشار رياضة السيارات في ريد بُل الدكتور هيلموت ماركو "إذا قام أحد السائقين بلمس الإطار الخلفي لمنافسٍ آخر مستخدمًا إطار سيارته الأمامي، فهذا الشيء لم يعد عبارة عن حادث تسابق عاديّ في إحدى أسرع المنعطفات. هذا سلوكٌ خطير".

واقترح ماركو بأنه يجب حظر هاميلتون من المشاركة بإحدى الجولات المقبلة قائلاً "لا أدري ما هي العقوبة القصوى، ولكن هذا السلوك الخطير والمتهور يستحق الحصول على عقوبة حظر المشاركة بسباق أو شيء من هذا القبيل".

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