هاميلتون يصبح "أغنى رياضي" بريطانيّ في التاريخ

حقق البريطاني زيادة قدرها 37 مليون جنيه أسترليني في ثروته العام الماضي، ليمتلك ما يقدر بـ 224 مليون جنيه أسترليني.

وبذلك، بات هاميلتون أغنى رياضي بريطانيّ في التاريخ.

وبات سائق مرسيدس يتفوق على دايفيد بيكهام بثروته البالغة 200 مليون جنيه أسترليني والتي جمعها لحين اعتزاله منافسات كرة القدم عام 2013.

وتضمّ اللائحة المذكورة الرياضيين البريطانيين الحاليين، لذا فإن ثروة بيكهام الحالية التي ازدادت بفضل استثماراته بعد مسيرته المهنية، والتي تبلغ 350 مليون جنيه أسترليني، لم تعد تُحسب ضمن اللائحة.

ويقدر أن هاميلتون يتجه لزيادة ثروته الحالية، بما يقدر بـ 50 مليون جنيه أسترليني من عقده الجديد مع فريق مرسيدس.