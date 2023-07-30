هاميلتون يشير لمقولة سينا حول "السعي لاستغلال أية مساحة" بعد حادثته مع بيريز في بلجيكا

أشار هاميلتون إلى مقولة الأسطورة الراحل إيرتون سينا حول ضرورة السعي لاستغلال أية مساحة متاحة من قبل السائق وإلا فإنه لا يحمل روح التسابق.

وتسببت الحادثة بين السائقين إلى انسحاب بيريز، بينما واصل هاميلتون حتى النهاية لكنه تلقى عقوبة 5 ثوانٍ أرجعته للمركز السابع، حيث وجد الحكام أنه مُلام في ذلك الاحتكاك.

حيث قال هاميلتون معلقاً على الحادثة: "ما دار في ذهني أن الظروف كانت صعبة، وجميعنا نحاول تقديم أفضل ما لدينا، وبالطبع لم تكن حادثة متعمدة".

وأكمل: "أعتقد أنني اتجهت لاستغلال المساحة، حيث كان يُبطئ بالاتجاه للمنعطف 14، واتجهت أنا خارجاً، كان لديّ أكثر من نصف طول السيارة من الجهة الداخلية.. ’إن لم تحاول استغلال المساحة فإنك لست سائق سباقات’ كما كان يقول سينا على الدوام. وهذا ما قمت به".

وأردف: "حين شاهدت الإعادة شعرت أنها حادثة تسابق. كنا نتنافس ببساطة، ولا نريد أن يتم منعنا من التسابق".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان محبطاً لتلقي عقوبة خاصة وأنه نادراً ما ينخرط في حوادث كهذه، قلل هاميلتون من مسألة خسارته للنقاط.

فقال: "في سباق كهذا، لا أهتم حقاً. فليس هناك الكثير من النقاط. بالطبع كان من الجميل تحقيق المركز الرابع، لكنني لم أهتم بالمركز الرابع حقاً، أريدُ الفوز!".

وأكمل: "لذا، مركز رابع، سابع، لا يهم حقاً".

وتعليقاً على عدم قدرته تجاوز بيير غاسلي سائق ألبين الذي كان ثالثاً أمامه، قال هاميلتون: "بسبب الحادثة تضررت الأرضية لدي، وخسرت الكثير من الارتكازية. كما أن الإطارات بدأت تنتهي، ولم يكن بوسعي الاقتراب".