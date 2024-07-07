هاميلتون يُشير إلى النواحي التي تحسّنت فيها سيارة مرسيدس

بدأت السهام الفضية موسم 2024 الجاري بصعوبات كبيرة، حيث واجهت مشاكل في الوتيرة وبدت أبطأ من منافسيها.

لكن ومع سعي الفريق المتواصل لحلّ المشاكل وإدخال التحديثات، بدأت السيارة بالتحسّن بشكل متواصل، حتى نجح راسل بتحقيق قطب الانطلاق الأول على حلبة سيلفرستون.

وتعقيباً على نواحي تحسّن السيارة، قال هاميلتون بعد التصفيات: "في كل مكان! لقد باتت أفضل في جميع النواحي".

وأكمل: "منذ البحرين، كان الشعور خلف المقود سيئاً جداً، لكننا بالفعل نجحنا بالفعل بتحسين الكثير من تفاصيل السيارة وتعزيز حزمتنا الانسيابية".

وأضاف: "لم يواجه الفريق صعوبات في إضافة المزيد من الأداء، لكن أين تُضيف الأداء، هذه هي النقطة التي لطالما أثارت علامات الاستفهام مع هذا الجيل من السيارات ومن النواحي التي تولّد الارتكازية".

وأردف: "لكن الفريق قام بعمل مذهل، وكذلك المهندسون في المصنع".

وقد لعبت الظروف الجوية لصالح مرسيدس في سيلفرستون، إلى جانب خطأ بسيط اقترفه لاندو نوريس سائق مكلارين وتضرر أرضية ماكس فيرستابن كذلك.

لكن رغم ذلك، أشار هاميلتون إلى أن منافسي السهام الفضية ما زالوا سريعين جداً.

فقال: "نحن بالتأكيد مسرورون من النتيجة، لكن المنافسين… ريد بُل وبشكل خاص ماكس، وكذلك مكلارين، سريعون جداً، جداً، جداً".

وأكمل: "رأينا في السباقات الأخيرة أنهم كانوا أمامنا. لكنني آمل أن ننجح بإبقائهم خلفنا بمساعدة الظروف الجوية!".